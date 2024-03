Ekonomika se staví vysoko nad zdraví hráčů. Je třeba s tím něco udělat, říká trenér Solbakken

Norská reprezentace má před sebou přátelské zápasy s Českem a Slovenskem, to jsou další dvě utkání pro velmi vytěžované hráče jako jsou Erling Haaland či Martin Ödegaard. Kanonýr Manchesteru City si přitom na tréninku přivodil menší zdravotní problém, v důsledku čehož se trenér národního týmu Stale Solbakken (56) pozastavil nad neustále rostoucí zátěží hráčů. Kvůli tomu nedávno předčasně ukončil kariéru Fredrik Aursnes (28), který patřil mezi nejlepší hráče národního týmu.

"U některých hráčů se nakonec přiblížíme k 90-100 zápasům za sezonu. Je to vývoj, který je naprosto šílený. Ekonomiku staví vysoko nad fyzické a duševní zdraví," varuje Torstein Dalen-Lorentsen, jenž má doktorát ze sportovní medicíny a dlouhodobě je znepokojený vývojem ve vrcholovém fotbale.

Pokud nebude Haaland absentovat a Manchester City se probojuje do finále každé soutěže, mohl by Nor v letošní sezoně odehrát 59 utkání. Třiadvacetiletý útočník přitom téměř dva měsíce chyběl kvůli zranění. Na podobnou porci zápasů se může dostat i Martin Ödegaard z Arsenalu.

Hrozí více případů jako Aursnes nebo Gavi

Právě narůstající počet utkání a s tím související zdravotní potíže stály za tím, že nedávno ukončil kariéru jejich bývalý reprezentační spoluhráč Fredrik Aursnes z Benfiky, přestože v prosinci oslavil teprve 28. narozeniny.

Pokud Haaland v příštím ročníku odehraje všechno na klubové i reprezentační úrovni, může se dostat až na 80 zápasů, což vzbuzuje obavy, aby případů Aursnese nepřibývalo. "Nakonec si myslím, že skončíme s ještě více případy, jako jsou Aursnes nebo dlouhodobě zraněný Gavi. To bude v konečném důsledku negativní pro všechny strany, včetně FIFA. Poškodí to produkt," vysvětlil norský odborník, který je vedoucím výzkumu ve společnosti SINTEFF.

Haaland nedokončil trénink, jeho start proti Česku je nejistý. Profimedia

Dalen-Lorentsen také poukazuje na možné důsledky, kterými může být zhoršení kvality fotbalu, jenž se bude více vyznačovat fyzickými než technickými schopnostmi. Vzrůstající počet utkání také může znamenat, že si fanoušci začnou vybírat, které zápasy navštíví.

"Myslím, že se všichni shodneme na tom, že zátěž je příliš velká a že je třeba s tím něco udělat. Bohužel je to dáno penězi a kontrolou mocných organizací. Je to něco, co je třeba brát vážně," uvedl trenér norské reprezentace Stale Solbakken před přátelským zápasem s Českem.

Martin Odegaard patří mezi opory norské reprezentace i Arsenalu. Profimedia

Pokud by více hráčů následovalo příklad Aursnese, nejvíce ztratí právě národní týmy. "Doufejme, že to nebude mít takový následek, ale nemůžete hrát jenom za reprezentaci. Nějaká dilemata přijdou. Někteří jsou pod větším tlakem než jiní, ale zažíváme obrovské nadšení hrát za národní tým," řekl trenér, jenž vede Norsko od konce roku 2020.

Podle Dalena-Lorentsena by pro Haalanda, Ödegaarda a další hráče s náročným programem neměl být problém odehrát jeden nebo dva reprezentační zápasy. Horší je pro ně rostoucí počet utkání v Lize mistrů, na MS klubů, stejně jako na evropském a světovém šampionátu.

Fredrik Aursnes ukončil kariéru v 28 letech. Profimedia

"Je pochopitelné, že je to těžká situace. Je naprosto šílené, jakým způsobem velkokluby fungují. Hráči téměř nejsou doma se svými rodinami. Psychické a fyzické nároky, které jsou na ně kladeny, jsou obrovské," říká Dalen-Lorentsen.

"Odpověď leží na UEFA a FIFA. Aby si uvědomily, že rozšiřování všech těchto turnajů je příliš. Odpovědnost nesou především ony a musí za to nést důsledky," uzavřel.