Norsko – Česko: Haškova omlazovací kúra s nováčky. O místo na ME zabojují ligové komety i brankář z Rakouska

První dvě utkání české reprezentace pod novým trenérským štábem se blíží. Do zápasů proti Norsku a Arménii by mohlo zasáhnout hned pět nováčků. Jde o mladé borce, kteří by do několika let mohli tvořit osu národního výběru.

Gólman, 22 let

Konkurenti v týmu: Jindřich Staněk a Matěj Kovář

Dlouho byl kvůli působení v Anglii trochu mimo dění. Byl sice hráčem Liverpoolu, ale chodil po hostováních a příležitost v áčku Reds nepřišla. Nicméně v posledních měsících se dostal i do povědomí většiny fanoušků.

Stal se totiž jedničkou českého výběru na ME do jednadvaceti let, kde odchytal všechny zápasy. Na podzim zůstal v Liverpoolu, v zimě se hovořilo o zájmu Slavie, odkud na Britské ostrovy odcházel. Nic se ale neupeklo. Nakonec zamířil do rakouského Sturmu Graz, kde se postavil do branky a rád by vychytal mistrovský titul.

Jaroš na tréninku české reprezentace. Profimedia

Obránce, 24 let

Konkurenti v týmu: Ladislav Krejčí, David Zima, Tomáš Holeš, Tomáš Vlček

Jedna z komet posledních měsíců. V Pardubicích vyrostl v kvalitního ligového stopera, za což trenérovi Radoslavu Kováčovi děkovali v Plzni, jejíž kmenovým hráčem byl.

Po letním návratu do Viktorie chvíli čekal na šanci, ale jakmile ji chytil, nepustil ji. V lize má v této sezoně odehraných 24 utkání, z pozice stopera hned třikrát skóroval. Navíc mu vůbec nedělala problém ani evropská scéna, na které hrál v rámci Evropské konferenční ligy poprvé. Jinými slovy, mladých stoperů s českým pasem, kteří by hráli ve větší formě a pohodě, moc nenajdete.

Statistiky hráče. Livesport

Obránce, 23 let

Konkurenti v týmu: Ladislav Krejčí, David Zima, Tomáš Holeš, Robin Hranáč

Obdobný případ jako Hranáč. Kmenový hráč Slavie, hostování v Pardubicích, raketový růst a současné působení zpět v elitním klubu. Navíc je o rok mladší.

Neodehrál sice tolik zápasů jako Hranáč, nicméně v konkurenci jaká ve Slavii je, se něco takového dalo předpokládat. V lize má zatím šestnáct utkání za "sešívané", trenéři na něj hojně spoléhali i v Evropské lize. Jeho velká výhoda? Zahraje uprostřed i na kraji obrany a ani na jedné pozici jeho výkony neklesají. Je na tom výborně rychlostně, navíc má průnikové přihrávky, které ho zdobí. Bude zajímavé ho sledovat na reprezentační úrovni.

Obránce, 22 let

Konkurenti v týmu: David Douděra, Tomáš Vlček

I syn bývalého reprezentanta Petra Gabriela má za sebou velmi zajímavý progres. Je rychlý, důrazný a v ofenzivě přesný. Ideální vlastnosti pro moderního pravého beka. Ze Sparty odešel v létě 2022 jako součást balíčku za Jana Mejdra do Hradce Králové a vypracoval se v zajímavého ligového beka.

Vyhlédnul si ho dánský Midtjylland, který zřídkakdy sáhne vedle. Gabriel za sebou má třináct ligových utkání, ve kterých vstřelil branku i asistoval. Po zimní pauze se dostal do formy, ve třech po sobě jdoucích zápasech pomohl k třem čistým kontům. Pokud by se do nominace v Německu nevešel Vladimír Coufal, otevřela by se pro něj velká šance.

Adam Gabriel je poprvé v národním týmu. @ceskarepre_cz

Záložník, 23 let

Konkurenti v týmu: Adam Hložek, Matěj Jurásek, Ondřej Lingr

Ve FORTUNA:LIZE nehraje hráč, který by měl v této sezoně větší fazonu než plzeňský špílmachr. Nejen, že si Šulc říká o velký přestup, ale také o pozvánku na letní evropský šampionát.

Štempl by na to mohl dát na probíhajícím reprezentačním srazu, kam odjel jako nejlepší střelec ligy se čtrnácti brankami, další přidal v Evropské konferenční lize. Pokud mu forma vydrží, mohl by být na ME někým, koho český fotbal dlouho hledá. Tedy ofenzivního záložníka, který si dokáže poradit v těžkých situacích a nemá problém s produktivitou.