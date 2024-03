Norsko – Česko: Jejich tým je plný individuální kvality, ale jako tým moc nefungují, uvedl Sadílek

Defenzivní univerzál Michal Sadílek (24) si zatím nemůže vynachválit první sraz pod novým trenérem české fotbalové reprezentace Ivanem Haškem. Levý bek či střední záložník nizozemského Twente Enschede je přesvědčen, že hlavní zbraní mužstva budou týmové pojetí a soudržnost. Sadílek věří, že právě díky tomu by český celek mohl uspět v prvním letošním utkání v pátek v přípravě v Norsku, za které nastupuje jedna z největších světových hvězd současnosti útočník Erling Haaland. Uvedl to ve videorozhovoru od FAČR.

"Zatím se mi na tomhle srazu moc líbí. Každý sraz je pro mě stále obrovská čest a moc rád se vidím s kluky, s kterými se nevidíme skoro celý rok. Takhle párkrát na srazu se potkáme a máme o čem debatovat," řekl Sadílek před odpoledním odletem reprezentace do Norska.

Z obměněného týmu pod novým trenérem Haškem, který převzal mužstvo na začátku ledna po Jaroslavu Šilhavém, cítí soudržnost. "Všechny úspěchy nebo dobré výsledky jsme většinou udělali jako tým. Že jsme drželi při sobě a na hřišti to bylo znát. Doufám, že tohle bude ta nejsilnější stránka tohoto týmu a že to uvidíme v budoucích měsících," podotkl Sadílek.

Fyzicky zdatný soupeř

Norsko považuje za velmi dobrou prověrku. I když prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, proti nadcházejícímu severskému soupeři ještě nehrál. "Soupeř je fyzicky velmi zdatný. Mají hodně vysokých hráčů, takže myslím, že budou hrát náročný fotbal. Nebudou se bát kopnout dlouhý balon na Haalanda, což je největší hvězda spolu s (záložníkem Martinem) Ödegaardem," řekl Sadílek.

V Twente má norského spoluhráče záložníka Mathiase Kjola, který se ale do reprezentace nedostal. "Norský tým je plný individuální kvality. Ale co mám zprávy od spoluhráče z Twente, tak jako tým moc nefungují," podotkl hráč s 21 starty za reprezentační "áčko".

Poslední vzájemné duely obou celků. Livesport

Haaland v úterý ze zdravotních důvodů nedokončil trénink, Sadílek ale nepředpokládá, že by v pátek chyběl. "Nedávám tomu nějakou váhu, že odkulhal z tréninku. Může to být něco lehčího a do zápasu bude připravený. Je to přátelský zápas, mohou zkoušet jiné hráče. Třeba Haaland nebyl ani v úvodní jedenáctce," přemítal Sadílek. "Uvidíme až na místě, v jaké sestavě nastoupí. Doufám, že přivezeme hezký výsledek a i předvedená hra bude hezká," dodal.

V norské nominaci jsou dva hráči, s kterými se potkává v nizozemské lize - obránce David Moller Wolfe z Alkmaaru a ofenzivní univerzál Osame Sahraoui z Heerenveenu. "Plus je tam ještě pár kluků, co v minulosti holandskou ligu hráli. S těmi se nějak znám, tak třeba si vyměním dres s nimi," dodal Sadílek.