La Liga chystá krok ke zvýšení důvěryhodnosti. Bude zveřejňovat komunikaci rozhodčích s VAR

Představitelé La Ligy a Španělské fotbalové federace (RFEF) dosáhli dohody, jejímž cílem je zajistit lepší zážitek pro fanoušky a zvýšit porozumění verdiktům rozhodčích. Od 10. ledna si proto budou moci zájemci poslechnout na konci každého hracího dne veškerou komunikaci mezi hlavními sudími a videorozhodčími.

Od 20. hracího dne v nejvyšší španělské lize a 22. hracího dne druhé nejvyšší ligy, které budou mezi 12. a 15. lednem, bude nově zveřejňována všechna komunikace mezi hlavním sudím a jeho kolegy u videa. Stane se tak prostřednictvím obrazových a zvukových záznamů na konci každého hracího dne.

Tato iniciativa představuje nový scénář spolupráce a společné práce mezi RFEF, komisí španělských rozhodčích a La Ligou s cílem zprůhlednit rozhodování v profesionálním fotbale a samotné soutěže.

V tomto smyslu by se díky vysílání obrazových a zvukových záznamů po skončení každého soutěžního dne (sobota, neděle a pondělí) měl zlepšit zážitek fanoušků, protože budou lépe chápat rozhodnutí rozhodčích. To by mělo vést i ke zvýšení důvěryhodnosti soutěží.

V následujících dnech RFEF i La Liga zveřejní na svých sociálních sítích další informace a vzdělávací materiály, které pomohou fanouškům a médiím pochopit, jak bude tato nová mechanika fungovat.