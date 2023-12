Schalke má kvalitu, nebude hrát o záchranu, věří Kalas. Účast na Euru je pro mě motivace

Obránce Tomáš Kalas (30) má pro letošek dohráno. Schalke 04 vyšel skvěle závěr podzimu, poslední tři kola proměnil klub v sedm bodů a vyskočil nad sestupové příčky. I proto může být hodnocení úvodního půlroku německé štace českého obránce příjemnější. "Trochu jsme to napravili," oddechl si v rozhovoru pro Livesport Zprávy. Řeč přišla pochopitelně na Vánoce i český národní tým, který čeká příští rok Euro právě u našich západních sousedů. "Pokud nový trenér zavolá, určitě neodmítnu," říká bývalý hráč Bristolu.

Finiš podzimu vás jistě nastartoval, jak to, že se Schalke najednou začalo dařit?

"Těžko říct. Nechci ukázat na jednu, dvě věci. Spíš si to všechno sedlo tak nějak dohromady. Hlavní bylo, že celý tým začal tahat za jeden provaz, najednou tam vidíte jedno mužstvo, a ne jedenáct individualit."

Jsou kvůli tomu aspoň trochu veselejší Vánoce?

"Dělal jsem v Německu asi po dvanáctém kole jeden rozhovor a ptali se mě, jaké to je hrát o záchranu a zda mám z toho obavy. Já jsem jim na to odpověděl, že my o záchranu hrát nebudeme. S tou kvalitou, jakou v kádru máme, by to byl velký neúspěch. Samozřejmě je to nepříjemné, kde v tabulce jsme, ale obavy nemám. Musíme se dívat dopředu, pochopitelně bych byl raději, kdybychom měli třeba o čtyři body více. Ale pro mě je hlavní, že vidím u týmu progres."

Máte angažmá v Německu, takže si můžete od hraní zápasů odpočinout. To v Anglii by se hrálo, užíváte si sváteční čas bez fotbalu?

"Jsem u přítelkyně v Bristolu, v pátek jsem hrál doma, takže jsem byl na zápase. (usměje se). V Schalke jsme dostali na patnáct dní volno, ale osm dní z toho musím něco naběhat. Začalo to šesti kilometry, další den jich bylo osm. Nevím, jak to bude dál. Vždycky se dívám jen na ten daný den."

Předchozí Kalasovy sezony. Livesport

Stihl jste tedy jeden vánoční fotbal?

"Přesně tak, Bristol hraje 26. a 29. venku. No a na Nový rok už musím do Německa, protože druhého ledna letíme na soustředění."

Zvládáte mít i na Ostrovech "české" Vánoce?

"Kapra tady neseženu, ale já už jsem si celkově tak nějak zvykl na Vánoce anglické. Neříkám, že mi ty české nechybí, hlavně na začátku to byl trochu nezvyk. Beru to tak, jak to je."

Musel jsem ukázat, že něco umím

Z osobního pohledu musíte být spokojený, v dresu Schalke nastupujete, dal jste i gól. Jak podzim hodnotíte ze svého pohledu?

"Nějakou chvilku to trvalo, než si všechno sedlo. Schalke mě bralo z Anglie po vypršení smlouvy, já jsem v minulé sezoně odehrál jen osm utkání. Věděl jsem, že budu muset ukázat, že něco umím. Musel jsem pracovat na fyzičce. Debut, když se prohraje 0:3, taky nebyl nic moc. Ale všechno chtělo čas, teď už se cítím jako velká součást týmu."

Po přestupu jste říkal, že klubu chcete pomoci k návratu. V tabulce to ale vypadá, že bude dobré, když se v klidu zachráníte. Nebo máte pořád v hlavě ten návrat?

"Teď jsme měli besedu s fanoušky a přesně na tohle se ptali. Mojí odpovědi se možná zasmáli, ale já tvrdím, že dokud je to reálné, dokud je šance, že se můžeme posunout aspoň na třetí místo, které zaručuje baráž, tak je blbost se těch myšlenek vzdávat. Vím, jak na tom jsme, že je procentuální šance proti nám. Ale když jsem byl v Anglii v Championship, tak si pamatuji, že byla v tuhle dobu Aston Villa někde čtrnáctá a na konci sezony postoupila. Jasně, hraje se tam víc zápasů, ve hře je více bodů. Je asi i velká pravděpodobnost, že skončíme spíš ve středu tabulky, ale musíme ten cíl mít a bojovat o něj."

Tabulka 2. Bundesligy

Byli fanoušci hodně kritičtí? Schalke je tradiční klub a příznivci by jej rádi viděli jinde…

"Kritika ani moc nebyla. Tam je to spíš v takových vlnách třeba dvou zápasů, jak se vám daří. A my jsme z posledních tří kol udělali sedm bodů, takže jsme něco málo napravili. Fanoušci jsou klubu oddaní, dokážou ocenit, když vidí zlepšení."

V Schalke svoji stopu zanechaly české legendy. Přijde na ně řeč? Potkal jste se s Jiřím Němcem nebo Radoslavem Látalem?

"Nepotkali jsme se. Ale jeden z asistentů, který je starší, mi o nich vyprávěl."

Tomáš Kalas o tabulkovém umístění. Opta by Stats Perform

Zažili v Schalke hodně dobré časy, co?

"To je podobné, jak s českou reprezentací, kdy byla zlatá éra Kollera, Baroše, Šmicra, Poborského, Němce, Látala. Když pak v národním týmu skončili, taky se nějaký čas hledal. Takže teď se snaží dostat zpět nahoru Schalke. V Německu je to pořád pojem."

Německo se chystá na EURO, které příští rok pořádá. Asi v tomhle směru nepanuje nejklidnější atmosféra, když se jejich národnímu týmu nedaří.

"Nehráli kvalifikaci a dva roky je nečekal pořádný zápas. A pak najednou budou hrát doma Euro. Nedaří se jim, ale věřím, že se dokážou vzpamatovat. Vnímám, že atmosféra okolo není ideální. Když ale udělají úspěch, budou za krále."

Už víte, kde si šampionát užijete vy?

"Nemám ponětí. Nikdo neví, kdo na Euro pojede. Nevím, kdy nám skončí sezona, kdy začne příprava."

Česko bude mít nového reprezentačního kouče, neříkáte si ve skrytu duše, co kdyby se ozval?

"Reprezentaci jsem nikdy neodmítl a nikdy neodmítnu. Zahrát si na Euro je pro každého svátek a obrovská motivace. A to by platilo, i kdybych hrál třeba v Japonsku. Pokud by se nový trenér reprezentace ozval, neodmítnu."