Alžířsko na Africkém poháru národů znovu zaváhalo, Angola se přiblížila postupu

Alžírsko bylo ve druhém kole skupiny D Afrického poháru národů blízko překvapivé porážce, nakonec ale s Burkinou Faso uhrálo alespoň remízu 2:2. Na konci první půle potrestal laxní přístup Pouštních lišek úspěšnou hlavičkou Mohamed Konaté (26) a ačkoliv se favoritovi podařilo brzy po změně stran vyrovnat, zásluhou proměněné penalty Betranda Traorého (28) opět prohrával. Hráči v bílém si svou druhou odpověď nechali až na nastavení, kdy se prosadil v duelu celkově dvougólový Baghdad Bounedjah (32).

První příležitost měl Alžířan Youcef Belaili, jenž z velkého úhlu vyslal nebezpečnou střelu mířící do pravého horního rohu, s tou si však poradil Hervé Koffi. Po nepřesné rozehrávce Hřebců se následně sám před gólmanem objevil Mahrez, obránce Edmond Tapsoba však situaci správně vyhodnotil a balon stihl útočníkovi Alžírska vypíchnout.

Defenziva Burkiny Faso poté musela řešit další problém, když se s brankářem Koffim srazil jeho spoluhráč a Bounedjah mohl pálit do odkryté branky. Prostor mezi třemi tyčemi ale netrefil. Jako první nakonec skórovali Hřebci. Konaté si ve třetí minutě nastavení našel vysoký centr Abdoula Tapsoby a hlavičkou umístil balon za záda překvapeného gólmana Alžírska.

Statistiky zápasu. Livesport

Severoafričanům však po poločasové přestávce stačilo pouze šest minut k vyrovnání, Bounedjah si našel v pokutovém území odražený míč a s přehledem ho umístil do brány. Vedení Burkině Faso nicméně vrátil Traoré, který nepohrdl nabídnutou penaltou po faulu ve vápně a poslal balon doprostřed brány.

Alžířané do finálního tlaku vynaložili všechno své úsilí a nakonec se jim po hlavičce Bounedjaha podařilo zápas alespoň vyrovnat.

První velkou šanci nevyužil v 17. minutě Pape Ibnou Ba, jenž hlavičkoval z nadějné pozice výrazně nad bránu Angoly. Před půlhodinou zápasu spálil útočník působící ve druhé francouzské lize další vyloženou příležitost, když selhal tváří v tvář gólmanovi. Zaváhání ho mohlo mrzet o to více, že ve 30. minutě poslal bývalou portugalskou kolonii do vedení Gelson Dala. Ten se po rohovém kopu zavěsil do vzduchu a akrobatickým volejem překonal brankáře.

Krátce před pauzou však Sidi Bouna Amar předvedl krásné sólo mezi několika obránci, které zakončil přesnou ranou k tyči. Ani to ale nebylo z dramatického poločasu vše, neboť dorážející Gilberto v nastaveném čase nepochopitelně překopl prázdnou bránu a nevrátil Antilopám vedení.

Statistiky utkání. Livesport

V 50. minutě se podruhé připomněl Gelson Dala. Kanonýr hrající třetí sezonou v Kataru využil nekoncentrované defenzivy Mauritánie a pohodlně přehodil gólmana. Další ránu zasadil reprezentantům islámské země Gilberto, na jehož tečovaný pokus z ostrého úhlu nedokázal Babacar Niasse reagovat.

Ještě před hodinou hry to ale bylo opět jen o gól poté, co Aboubakary Koita ostrým projektilem z dálky překonal brankáře Angoly. Dodat svému týmu jistotu mohl v 73. minutě opět Gelson Dala, střelou k bližší tyči však na pozorného Niasseho nevyzrál.

Plány Tuniska na nápravu zpackaného duelu s Namibií naboural na konci úvodní desetiminutovky Lassine Sinayoko. Útočník francouzského Auxerre proklouzl obranou reprezentace ze severu Afriky a přízemní střelou o tyč poslal Mali do vedení.

To mužstvu z oblasti Sahelu dlouho nevydrželo, jelikož o dalších 10 minut později si na pas z levé strany naběhl Rafia a ranou z první prostřelil Djiguiho Diarru. Po vyrovnání Orlů z Kartága sledovali diváci v Korhogu opatrnou bitvu bez větších příležitostí, a tak se už skóre do pauzy neměnilo.

Statistiky utkání. Livesport

Trend z úvodní půle nenarušila ani poločasová přestávka a dění na trávníku připomínalo spíše šachovou partii. Oba celky se soustředily především na defenzivu a do útočných výpadů se pouštěly jen sporadicky.

Častěji vápno soupeře navštěvovali reprezentanti Mali, jenže žádnou z nadějných příležitostí nedotáhli do kýženého konce a museli se spokojit s remízou.