Kapverdy mají po vítězství na Africkém poháru národů jistý postup ze skupiny, slaví i Senegal

Kapverdy porazily ve druhém kole skupiny B Afrického poháru národů Mosambik 3:0. O výhře ostrovanů rozhodl krátce po odehrané půlhodině přímým kopem z více než 35metrové vzdálenosti Bebé (33). Hráč, který na sebe upozornil na podzim jako gólové eso španělského Vallecana do závěrečných minut, tak zároveň poslal svůj tým do osmifinále, v němž se Kapverďané představí podruhé za sebou. Postup slaví ve skupině C také Senegal, který přehrál Kamerun 3:1.

Na hráčích ze západoafrického souostroví byla od úvodního hvizdu vidět touha překlopit vítězství na svou stranu co nejdřív. Velkou šanci vyčaroval ve 24. minutě Bebé, který napřáhl z volného kopu a jeho tvrdý projektil z dálky skončil na břevně. Tentýž scénář, avšak s jiným výsledkem, se opakoval po půlhodině hry.

Bebé opět vypálil dělovou ránu z volného kopu a po chybě brankáře hostů si míč, který plachtil skoro od půlky hřiště, našel cestu do sítě. Před poločasem se ještě hráči Mosambiku po zdánlivě nedovoleném zákroku dožadovali penalty, kterou nejprve rozhodčí odpískal, aby ji následně po konzultaci se systémem VAR odvolal.

Statistiky zápasu. Livesport

Kapverďané po pauze na nic nečekali a nekompromisně potrestali chybu v defenzivě Černých mamb. Ryan Mendes zachytil riskantní přihrávku mezi obránci a překonal gólmana Ernana podruhé.

Nejblíže snížení byl po necelé hodině hry Geny Catamo, který ze standardní situace, podobně jako Bebé předtím, nastřelil břevno. Definitivní razítko na triumf a zároveň i postup ostrovanů ze skupiny vtiskl krásnou ranou k levé tyči Kevin Lenini.

Hra obou týmů vycházela ze zabezpečené obrany, a v úvodních minutách tak diváci viděli pouze náznaky šancí. Senegal měl nicméně víc ze hry, což po čtvrthodině vyústilo ve změnu skóre. Ismaila Sarr se díky závaru po rohovém kopu dostal k odraženému balonu, který i za pomoci teče obránce nasměroval přesně do pravého dolního rohu brány.

Kamerun se do dobré šance propracoval před půlhodinou hry, Édouard Mendy byl ale duchapřítomný a nebezpečný centr zlikvidoval. Západoafrické mužstvo se však před pauzou dostalo do tlaku a Nezkrotní lvi nedostali šanci propracovat se k čemukoliv dalšímu.

Statistiky utkání. Livesport

Senegalci se 10 minut po návratu z kabin prezentovali pěknou akcí z protiútoku, avšak adresát rychlého centru do vápna následně neposlal dobrou předfinální přihrávku a míč pohodlně sebral Onana. Výkon Kamerunců dál upadal a ve druhé půli se hrálo prakticky už jen na jednu bránu.

Tlak úřadujících kontinentálních šampionů vyeskaloval ve druhý gól. Ismaila Sarr pronikl po pravé straně vápna a poslal balon skluzujícímu Habibovi Diallovi před prázdnou bránu. Hostující celek nakonec utkání ještě zdramatizoval. Jean-Charles Castelletto si naběhl na centr Oliviera Ntchama a tvrdou hlavičkou snížil. Gólovou tečku za utkáním ale udělal Sadio Mané, který z pozice v šestnáctce vymetl spodní levý roh branky.

Guinea – Gambie (21:00)