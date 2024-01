Partey, Benrahma či Zaha. TOP 13 velkých jmen, které chybí na Africkém poháru národů

Na nadcházejícím Africkém poháru národů se představí řada světových hráčů, ale z různých důvodů se ho nezúčastní plno velkých fotbalových osobností. Kdo všechno bude na turnaji, který pořádá od 13. ledna Pobřeží slonoviny, chybět?

Said Benrahma z West Hamu je v současnosti jedním z nejvýznamnějších afrických hráčů na světě, ale na vrcholné akci kontinentu se nepředstaví. Křídelník byl totiž vyřazen z alžírského týmu poté, co se v říjnu nepohodl s manažerem Djamelem Belmadim.

Benrahma patří mezi významné hráče West Hamu. Livesport

V mládežnických kategoriích reprezentoval Francii, na začátku této sezony se ale Amine Gouiri rozhodl, že bude reprezentovat africkou zemi. Útočník Rennes měl být jedním z klíčových mužů Alžírska na turnaji, ale kvůli zranění se tak nestane.

Gouiri by byl pro Alžírsko klíčovým hráčem. Reuters

Choupo-Moting hraje za jeden z největších klubů na světě – Bayern Mnichov – ale přesto se do závěrečné nominace Kamerunu nedostal. "Všichni víme, že je to důležitý hráč. Člověk však musí dělat rozhodnutí," řekl manažer Rigobert Song. Čtyřiatřicetiletý hráč pravděpodobně doplatil na malé vytížení a příchod Harryho Kanea.

Jednoho z nejlepších útočníků Premier League Bryana Mbeuma by Song bezpochyby povolal, jeho účast na šampionátu ale zhatilo zranění kotníku, které si přivodil na začátku prosince. Autor sedmi ligových gólů z této sezony bude Kamerunu určitě hodně chybět.

Mbeumo je mimo hru od začátku prosince. Reuters

Stále teprve devatenáctiletý Fatawu zamířil před sezonou ze Sportingu na hostování do Leicesteru a daří se mu skvěle. Ve 22 zápasech si připsal dva góly a k tomu přidal sedm asistencí. Ve snaze zajistit si trvalý přestup do anglického klubu se rozhodl nereprezentovat Ghanu na AFCON.

Větší ranou pro Ghanu je absence Thomase Parteyho z Arsenalu, který se nedokázal dostatečně rychle zotavit ze zranění stehna, které si přivodil v říjnu. "Thomas Partey je určitě jeden z našich nejdůležitějších hráčů. To víme a pokud by nebyl zraněný, rozhodně by v týmu byl," řekl manažer Chris Hughton.

Partey není jediným záložníkem z Premier League, který bude Ghaně chybět. Po zranění se ještě musí zotavit také Tariq Lamptey z Brightonu. Třiadvacetiletý hráč má v této sezoně problémy s kondicí a odehrál pouze osm zápasů.

Eric Bailly prožil těžkou první polovinu sezony, v Besiktasi téměř nehrál a ani přestup zpět do Villarrealu na začátku roku 2024 mu nestačil k tomu, aby získal místo v sestavě Pobřeží slonoviny.

Wilfried Zaha byl v posledních letech pravidelným účastníkem turnaje. Od roku 2017 na něm odehrál 11 zápasů, ale v roce 2024 už tuto bilanci nevylepší – tentokrát byl vynechán ze sestavy Pobřeží slonoviny, protože od svého příchodu do Galatasaraye zřejmě neudělal dostatečný dojem.

Doucoure hraje nejlepší fotbal od doby, kdy Sean Dyche převzal Everton. I proto se rozhodl zůstat v týmu Toffees, který se snaží vyhnout sestupu, místo aby poprvé reprezentoval Mali na AFCON.

Doucoure dal přednost klubu před vlastí. Reuters

V listopadu postihla Mali fotbalová katastrofa, když záložník Crystal Palace Cheick Doucoure utrpěl zranění křížového vazu, které ho vyřadilo z AFCON a pravděpodobně i ze zbytku sezony.

Nigérie původně zařadila záložníka Leicesteru Wilfreda Ndidiho do konečné pětadvacetičlenné nominace na AFCON, sedmadvacetiletý hráč z ní ale brzy poté odstoupil pro blíže nespecifikované zranění.

Awoniyi se v posledních ročnících stal jedním z nejzajímavějších afrických útočníků a v uplynulých dvou sezonách zaznamenal v Bundeslize i Premier League dvouciferný počet branek. Nigérie se ale bez něj bude muset tento měsíc obejít, protože hráč Nottinghamu Forest musel v listopadu podstoupit operaci zraněných třísel.