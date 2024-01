Pobřeží slonoviny je bez trenéra, Gasseta odvolalo v průběhu afrického šampionátu

U fotbalistů Pobřeží slonoviny skončil v průběhu afrického šampionátu trenér Jean-Louis Gasset (70). Informovala o tom agentura AFP. Zkušený francouzský kouč byl odvolán po dvou porážkách, přestože výběr pořadatelské země má stále šanci na postup do osmifinále. V případě dalších zápasů na turnaji povede tým jeden z dosavadních asistentů Emerse Faé (40).

"Smlouvy hlavního trenéra Jeana-Louise Gasseta a jeho asistenta Ghislaina Printanta byly ukončeny kvůli neuspokojivým výsledkům," citovala AFP prohlášení fotbalového svazu Pobřeží slonoviny.

Jeden z favoritů zvládl vstup do turnaje s Guineou-Bissau (2:0), následně ale podlehl 0:1 Nigérii a 0:4 Rovníkové Guineji, což byla jeho historicky nejvyšší porážku na africkém šampionátu. Domácí tým obsadil ve skupině A třetí místo a stále může doufat v postup. Do play off projdou čtyři nejlepší celky ze třetích míst skupin, Pobřeží slonoviny ve středu potřebuje souhru výsledků ve skupinách E a F.

Gasset vedl Pobřeží slonoviny od léta 2022. Tým opouští s bilancí deseti výher, tří remíz a čtyř porážek.