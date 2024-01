Rovníková Guinea šokovala Pobřeží slonoviny. Ghana je na pokraji vyřazení

Reprezentace Rovníkové Guineje porazila ve třetím kole skupiny A Afrického poháru národů Pobřeží slonoviny 4:0 a nečekaným postupem z prvního místa si zajistila účast v osmifinále. Na úspěchu měl lví podíl dvougólový Emilio Nsue, jenž s pěti trefami vévodí tabulce kanonýrů. Pouť šampionátem naopak může skončit pro pořadatele, jenž musí z pozice třetího týmu počkat na výsledky ostatních skupin. Dál jde ze skupiny A Nigérie po výhře 1:0 nad Guineou-Bissau. V "béčku" se zrodily dvě remízy 2:2, které poslaly dál Kapverdy a Egypt, favorizovaná Ghana je naopak na pokraji vyřazení.

S větším nasazením vstoupila do utkání pořádající země. Většina akcí ovšem skončila na zodpovědné defenzivě Nzalang. Jako jeden z nejaktivnějších hráčů se prezentoval Nicolas Pépé, který ve 30. minutě prošel obranou a obešel i brankáře Jesúse Owona. Míč se mu však zamotal mezi nohama a k zakončení se nedostal. Veškeré snahy domácích přišly vniveč v závěru poločasu, kdy předvedl perfektní práci s balonem Carlos Akapo, jenž jej naservíroval do malého vápna.

Tam číhal Nsue, který potvrdil roli nejlepšího střelce týmu a poslal Rovníkovou Guineu do vedení. Vzápětí vyrovnal Ibrahim Sangaré, jenže kvůli ofsajdu se neradoval dlouho. Smůla jej provázela i ve druhém poločase, když k němu propadl centr ze strany a záložník Nottinghamu z úhlu přestřelil odkrytý prostor mezi tyčemi. Aktivita domácího celku nepolevovala. V 67. minutě vypukla v ochozech radost, když si Jean-Philippe Krasso naběhl na centr a procpal balon za Owonaova záda.

Oslavy byly ovšem znovu předčasné, neboť i tento střelec si nepohlídal náběh a byl v ofsajdu. Pojistku na výhru a postup Nzalang přidal v 73. minutě Pablo Ganet, jenž zakroutil přímý kop přesně do levé šibenice. Pořadatel vsadil vše do útoku, ale risk mu nevyšel. José Machín se totiž vyřítil do rychlého protiútoku, v situaci dva na jednoho předal míč Nsuemu a ten zamířil přesně k pravé tyči. Poslední hřebík do rakve hostitele zatloukl v závěru Jannick Buyla z dorážky.

Od začátku duelu ovšem Guinea-Bissau nepouštěla Orly do větších příležitostí a držela s nimi krok. Sama se dokázala několikrát dostat do střeleckých zakončení, která ovšem nepředstavovala větší nebezpečí. Bezgólový stav vydržel až do 36. minuty, během níž si Opa Sangante smolně srazil centr z levé strany do vlastní branky, čímž poslal výrazného favorita do vedení. V úplném závěru první půle mohl Victor Osimhen navýšit vedení svého týmu, z úrovně penaltového puntíku ale mířil hlavou pouze vedle pravé tyče.

Hvězda Neapole byla přesnější v 59. minutě, avšak nakonec musela i zde odložit gólovou radost, neboť brance předcházela ruka. Několik minut poté pálil z hranice velkého vápna Alex Iwobi, jeho pokus však těsně minul levou tyč. Osimhen potvrdil střeleckou smůlu v tomto utkání i v 78. minutě, když vyskočil nejvýše na centr, který vyslal Ola Aina a zamířil opět mimo brankovou konstrukci. Během závěrečných minut se každý z celků dokázal prosadit, avšak oběma trefám předcházely ofsajdové situace, a skóre se tak do závěrečného hvizdu již nezměnilo.

Konečná tabulka skupiny A. Livesport

V 15. minutě vyslal Emam Ashour první nebezpečnou ránu z velké dálky, i s ní si však Vozinha poradil. Ještě více práce měl kapverdský gólman ve 20. minutě, když musel likvidovat dorážku Mostafy Mohameda. I přes výrazný tlak a častá střelecká zakončení arabské země to byli nakonec Modří žraloci, kteří slavili první branku v utkání. Benchimol si v úplném závěru první půle zpracoval míč na úrovni penaltového puntíku a vypálil přesně k pravé tyči, čímž proměnil první šanci svého týmu v zápase.

Středomořskou zemi však obdržená branka nepoložila a i ve druhé půli pokračovala v aktivním výkonu. Odměnou jí byla branka z 50. minuty. Trezeguet vypálil z levé strany a i přesto, že si Vozinha na míč sáhl, mohl záložník Trabzonsporu slavit vyrovnávací trefu svého celku. Po vstřelené brance se pokračovalo ve stejném duchu. Země Středního východu nadále vyvíjela tlak na soupeře a měla výraznou střeleckou převahu, kterou ale nedokázala přetavit v kýženou branku.

Statistiky utkání. Livesport

Mostafa Mohamed měl v závěru utkání velkou příležitost, z malého vápna však trestuhodně minul brankovou konstrukci, čímž potvrdil střeleckou smůlu Faraonů. Útočník Nantes nakonec své počínání napravil v nastavení, když dokázal přelobovat Vozinhu, který proti němu vyběhl. Divoký závěr utkání korunoval trefou z velkého úhlu Bryan Teixeira. Egypt tak i ve třetím zápase ve skupině pouze remizoval, což mu ale díky selhání Ghany nakonec stačilo k postupu ze druhé příčky.

Ghana nebyla v dobré pozici, jelikož se po dvou zápasech nacházeli se ziskem pouhého bodu na třetí, pro ně nepostupové, příčce. Proti Mosambiku tak potřebovaly Černé hvězdy zabrat, k čemuž jim měl pomoci především Mohammed Kudus, jenž se naposledy proti Egyptu dvakrát prosadil. Podporovat jej měla v ofenzivní činnosti především hvězda Bilbaa Iňaki Williams, kterého ovšem po dvou mizerných výkonech trenér posadil mezi náhradníky.

Favorit nechtěl ponechat nic náhodě a od samého začátku se na stadionu v Abidjanu ujal taktovky. Za svou aktivitu byl odměněn v 15. minutě, kdy nabídnutou příležitost v podobě penalty suverénně proměnil Jordan Ayew. Mosambik ale ještě chtěl zabojovat alespoň o teoretickou šanci na postup a poměr sil na trávníku se vyrovnal, šanci ke skórování si ovšem Černé mamby v prvním poločase vytvořit nedokázaly.

Po přestávce hlavičkoval vedle Lau King, záhy si Bruno Langa vylámal zuby na Richardu Oforim. Zahozené šance Mosambik musely mrzet, protože Reinildo Mandava zahrál rukou ve vlastním vápně a Jordan Ayew přidal z puntíku druhý gól. Ani to favoritovi k triumfu nestačilo, Černé Mamby díky penaltě Genyho Catama ze začátku nastavení snížily a hektický závěr korunoval vyrovnávací trefou Mandava. Ghana tak musí čekat, jak dopadnou utkání ve zbylých skupinách, dál ji může poslat jen porážka Zambie s Marokem o dva nebo více gólů

Tabulka skupiny B. Livesport

Výsledky Afrického poháru národů