Senegal zůstal na vítězné vlně, Alžírsko končí s ostudou. Sparťan Gomez si dal vlastní gól

Senegal zůstává na Africkém poháru národů stoprocentní, vítězný gól při triumfu nad Guineou dal stoper Abdoulaye Seck. Poražení sice inkasovali ještě jednou, což je srazilo na předposlední místo, postup z tabulky třetích týmů je však nemine. Ve druhém utkání skupiny C otočil Kamerun duel s Gambií a do play off jde ze druhé příčky. Na prohře Gambie, která na turnaji končí, se vlastní brankou podílel i sparťanský obránce James Gomez. Angola si v "déčku" poradila s Burkinou Faso 2:0 a do osmifinále nečekaně prošla z prvního místa. Překvapivě ji doplnila Mauritánie, která přetlačila Alžírsko. Tým, který v roce 2019 AFCON ovládl, tak podruhé za sebou vypadl ve skupině.

Po úvodní strkanici se snažili být aktivnější hráči Senegalu, kteří drželi míč častěji na svých kopačkách. Guinea ovšem opět potvrzovala velmi propracovanou obranu, jež nepouštěla Lvy z Terangy do gólových příležitostí. Nakonec diváci v prvním poločase, v němž se zrodilo 18 faulů, příliš fotbalové podívané neviděli, o čemž svědčil i nulový počet střel na branku. Závěr první půle navíc poznamenala další šarvátka, kterou odstartoval Habib Diallo s Antoinem Contem a zapojili se do ní i střídající hráči.

Obraz hry se v úvodu druhé půle příliš nezměnil. Do první šance zápasu se v 57. minutě dostal Sadio Mané. Hvězdný křídelník využil špatné rozehrávky v obraně Guiney a po samostatném úniku obešel i brankáře, poté ovšem trestuhodně minul prázdnou branku. Litovat toho však nakonec příliš nemusel, jelikož o čtyři minuty později skóroval Seck, jenž po centru posunul balon hlavou za záda Ibrahima Koného. Zbytek střetnutí už si favorit pohlídal a v nastaveném čase ještě střelou k levé tyči upravil na konečných 2:0 Iliman Ndiaye.

Kamerunci vstoupili do duelu aktivněji a už v páté minutě byli blízko úvodní trefě. Zakončení Franka Magriho ale levou rukou vyrazil Baboucarr Gaye. Na druhé straně zahrozil Ali Sowe, avšak střelou z úhlu brankáře Fabriceho Ondou nezaskočil. Po chvíli ofenzivního mlčení měli ve 35. minutě další příležitost Gambijci. Centr od rohového praporku našel na zadní tyči číhajícího Yankubu Minteha, jenž hlavou nasměroval míč jen do zmateného Ondoy. Jistěji si gólman Nimes počínal proti prudké ráně Musy Barrowa, kterou zastavil rychlým skokem k levé tyči.

Po pauze se probudil i Kamerun. V 50. minutě střílel ve vápně Georges-Kevin N'Koudou a projektilem otřásl břevnem. Chvíli poté poslal bývalý hráč Spurs do vápna vysoký míč a Karl Toko Ekambi hlavičkou rozvlnil síť. Gambie v tu chvíli potřebovala k postupu dvě trefy, což se projevilo i na obrazu hry. Vyrovnání přišlo v 72. minutě, kdy centr za záda Ondoy usměrnil osamocený Ablie Jallow. Gól outsidera vyburcoval, jeho střely ovšem buď minuly bránu, nebo končily na blokujících becích. V 77. minutě utekl na druhé straně Ekambi, ranou z úhlu ale orazítkoval jen břevno.

Konečná tabulka skupiny C. Livesport

Hra se přelévala ze strany na stranu a oba týmy dávaly síly do útoku. To se posléze vyplatilo Gambii. Jejím dílčím hrdinou se stal žolík Ebrima Colley, který po minutě na trávníku vstřelil po přihrávce z pravé strany vedoucí gól. Náskok však Gambii vydržel jen dvě minuty, jelikož v 87. minutě nešťastně srazil míč za záda Gayeho sparťanský bek Gomez. Neskutečný závěr vyvrcholil v nastavení, kdy kamerunskou euforii odšpuntoval úspěšný hlavičkář Wooh. Gambii se sice podařilo znovu srovnat zásluhou hráče Baníku Muhammeda Sanneha, ten však skóroval rukou, což neuniklo přítomnému videorozhodčímu.

Úvod utkání se neodvíjel v příliš vysokém tempu. Mírně aktivnější byli reprezentanti ze země západní Afriky, po osvěžovací přestávce však polevili v koncentraci a utržili gólovou ránu. Ve 36. minutě Angola zahrávala přímý kop a Fredy z něj našel hlavu nebráněného Mabulula, jehož prudká střela o zem ukázala, proč v egyptské nejvyšší soutěži platí za kanonýra.

Po změně stran na sebe aktivitou upozorňoval hlavně Dango Ouattara, jeho pokus v 57. minutě však zneškodnil gólman Neblú. Platonický tlak Burkiny Faso však dlouho k ničemu nevedl, což byla i zásluha poctivé obranné práce Antilop. Razítko na spanilou jízdu základní fází šampionátu dal v nastaveném čase Zini, který se dostal k dorážce po nejistém zákroku Hervého Koffiho.

Už od úvodních minut byl zápas podle předpokladů v režii Alžířanů, kteří drželi míč na kopačkách a snažili se tvořit hru. První střelecký pokus na bránu si připsal v 19. minutě Adam Ounas, jenž z úhlu prověřil připraveného Babacara Niasseho. Další příležitost měl záložník AS Řím Houssem Aouar. Vedení se ale překvapivě ujala Mauritánie. Po rohovém kopu se balon ve vápně odrazil k Yalimu Dellahimu, jenž ranou k tyči otevřel skóre.

Pouštní lišky potřebovaly k jistotě postupu alespoň vyrovnat, a tak ihned po změně stran přišel na hřiště největší kanonýr Riyad Mahrez. I přes jeho příchod byli aktivnější Mourabitounes, kteří statečně vzdorovali. Velmi dobrou šanci měl v 56. minutě Aboubakary Koita, po krásné kličkované ovšem napálil balon vysoko nad. Mauritánským hrdinou byl i Ibrahima Keita, jenž jednu ze střel Alžířanů zablokoval před odkrytou brankou.

Konečná tabulka skupiny D. Livesport

Tlak hráčů v zelených dresech se ale začal postupně zvyšovat a fantastický zákrok musel předvést Niasse, když na zadní tyči vyrazil střelu od Aïssy Mandiho. Země z oblasti Sahelu dokonce mohla v závěru střetnutí ještě pojistit své vítězství, Pape Ibnou Ba však z bezprostřední blízkosti orazítkoval břevno. Mrzet jej to ale nemuselo, jelikož i tak jeho mužstvo dotáhlo duel do zdárného konce.

Výsledky Afrického poháru národů