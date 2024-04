Bayern kontaktoval Rangnicka: Myslím jen na Euro. Rozhodnu se po něm, vzkázal kouč Rakouska

Trenér rakouské reprezentace Ralf Rangnick (65) ve středu potvrdil, že ho kontaktoval Bayern Mnichov, který hledá nástupce odcházejícího Thomase Tuchela. Rangnick uvedl, že v současné době neřeší potenciální zájem Bayernu a soustředí se pouze na Euro 2024, které začíná v červnu v Německu.

"Došlo ke kontaktu ze strany Bayernu Mnichov a já jsem informoval Rakouský fotbalový svaz," řekl Rangnick rakouskému webu 90 Minuten. "Máme velmi důvěrný vztah. Soustředím na rakouský národní tým. Plně se zaměřujeme na evropský šampionát. Cítím se tady velmi dobře. Momentálně není důvod se tím intenzivně zabývat," vysvětlil.

Bayern, který získal předchozích 11 ligových titulů, přišel v letošní sezoně o Meisterschale, když si pět kol před koncem sezony zajistil historicky první ligový primát Bayer Leverkusen. Tuchel, jenž do Bayernu zamířil před necelým rokem, odejde rok před vypršením kontraktu po neúspěchu na domácí scéně, když ho z Německého poháru vyřadil třetiligový Saarbrücken.

Bayern však stále zůstává ve hře o cennou trofej, neboť se dostal do semifinále Ligy mistrů, kde ho příští týden čeká Real Madrid.

Rangnick, který trénoval mimo jiné Manchester United a RB Lipsko, prohlásil, že by s Bayernem jednal pouze v případě, že by mu klub předložil nabídku. "Pokud Bayern řekne 'máme zájem'. Potom bych se také musel sám sebe zeptat 'opravdu to chci?'. Jestliže budu chtít něco jiného, budu to nejprve řešit s rakouským svazem," řekl.

Rakousko se v úvodním zápase skupiny D mistrovství Evropy 2024 střetne 17. června s Francií a dále se utká s Polskem a Nizozemskem.