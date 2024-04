Schweinsteiger vzpomíná na konec v United: Mourinho rozhodl, že nesmím do kabiny

V minulosti o tom příliš nemluvil. Bastian Schweinsteiger (39) se po sedmi letech vrátil ke konci angažmá v Manchesteru United. "Sportovní ředitel mi řekl, že nesmím do šatny," prozradil v podcastu "The Overlap" Garrymu Nevilleovi (49) bývalý německý reprezentant. Mělo jít přitom o rozhodnutí tehdejšího trenéra Rudých ďáblů Josého Mourinha (61).

"Trénoval jsem se Zlatanem Ibrahimovičem a myslel jsem si, že je všechno skvělé," začal vyprávět Schweinsteiger, který se kvůli postupu do semifinále Eura 2016 připojil k Manchesteru United později. "Když jsem přijel do Carringtonu, byl tam sportovní ředitel, který mi řekl, že nesmím do šatny – prý to rozhodl trenér," dodal bývalý středopolař, jenž se s aktivní kariérou rozloučil před pěti lety.

Výsledkem bylo, že dlouholetý záložník Bayernu musel trénovat s týmem U16. Schweinsteiger i přesto odehrál pod Mourinhem, který s Rudými ďábly podepsal smlouvu v závěrečné fázi předsezónní přípravy, v následujících měsících čtyři soutěžní zápasy, načež v březnu 2017 přestoupil do amerického Chicaga Fire. Pro srovnání, pod Mourinhovým předchůdcem a bývalým trenérem Bayernu Louisem van Gaalem odehrál Schweinsteiger v sezoně 2015/16 celkem 31 utkání.

"Byl jsem velmi smutný, protože United byli druhým klubem mého srdce," řekl Schweinsteiger. Jít s tímto příběhem do tisku však v té době nebylo jeho stylem. "Pro mě je důležitější soustředit se na fotbal a chovat se tak, jak jsem se zachoval," dodal rodák z Kolbermooru.

"The Special One" se mu tehdy za své jednání omluvil. "Poprvé se mi omluvil, když jsem se rozhodl odejít z Manchesteru United do Ameriky," řekl Schweinsteiger. "Zeptal jsem se Josého, jestli mohu, a on se mi omluvil za to, jak se mnou na začátku jednal. Musel mě nechat odejít, protože už proti mně nemohl nic podniknout."