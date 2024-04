Bayern rozehrál šachy o Zidaneho. Francouz by zřejmě preferoval nabídku Manchesteru United

Zinédine Zidane by mohl zamířit do Bayernu.

Julian Nagelsmann (36) v pátek prodloužil smlouvu s německým národním týmem do roku 2026. Bayern, v němž na konci sezony skončí Thomas Tuchel (50), se tak musí poohlédnout po jiném kandidátovi na horkou trenérskou židli. Španělský list Mundo Deportivo v této souvislosti informuje, že by se bavorského giganta mohl ujmout Zinédine Zidane (51). Deník L'Équipe naopak uvádí, že by Francouz preferoval angažmá v Manchesteru United a s Bayernem nejedná.

Zidane, který působil na té nejvyšší úrovni jako hráč i trenér, by si měl do Bayernu jako asistenta přivést také bývalého hráče Mnichovanů Francka Ribéryho. Ten v současné době působí v trenérském štábu italské Salernitany.

Informace španělského plátku je potřeba brát s rezervou, na což upozorňuje i německý novinář Florian Plettenberg. Ten tvrdí, že k žádnému kontaktu mezi oběma stranami nedošlo.

Mezi dalšími potenciálními kandidáty, o nichž se v současné době hovoří ve spojitosti s Bayernem, je rakouský reprezentační trenér Ralf Rangnick. Ten v minulosti například pomáhal Red Bullu s expanzí do evropského fotbalu a působil také v Manchesteru United. Ve hře má být také manažer Roberto De Zerbi z anglického Brightonu.

Sportovní ředitel Bayernu Max Eberl nedávno oznámil, že rozhodnutí v otázce trenéra padne brzy. Už v únoru totiž klub avizoval, že po sezoně odejde dosavadní hlavní trenér Tuchel. Jako o možném nástupci se nejčastěji hovořilo právě o Nagelsmannovi.