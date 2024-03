Neporazitelnost Leverkusenu se otřásala v základech, Schick v závěru Bayeru vystřelil tři body

Leverkusen ve 27. kole Bundesligy porazil na vlastní půdě Hoffenheim 2:1. Domácí v podstatě po celý zápas bušili do hostující obrany, úvodní gól ovšem přišel z ojedinělé brejkové situace, když se prosadil Maximilian Beier (21). Modrobílí tak dlouho potvrzovali slova českého beka Pavla Kadeřábka (31), jenž před utkáním řekl, že slabým celkům body dávají a silným berou. Fanoušci Bayeru však po skvělé zprávě o setrvání Xabiho Alonsa první prohru v sezoně skousávat nemuseli. V samotném závěru se totiž Bayer již tradičně nadechl k obratu, který korunoval vítězným gólem v nastavení Patrik Schick (28). V základní sestavě Hoffe nastoupil vedle Kadeřábka také reprezentační bek David Jurásek (23).

Podle očekávání byli domácí od úvodních minut dominantní na míči a postupnou kombinací se snažili hledat skulinky v defenzivě Hoffenheimu. Byl to právě Wirtz, který ukazoval divákům svá kouzla, přičemž v 18. minutě krásnou technickou střelou na zadní tyč jen těsně minul hostující branku. Po půlhodině hry ovšem šokoval zaplněnou BayArenu Beier, jenž otevřel skóre zápasu. Mladý německý útočník si před pokutovým územím narazil míč s Woutem Weghorstem a následně placírkou propálil Lukáše Hradeckého.

V závěru první půle Granit Xhaka málem zaskočil vyběhnutého Olivera Baumanna stříleným centrem mířeným do branky, zkušený gólman ale balon na poslední chvíli vyškrábl do bezpečí. Farmaceuti si sice před odchodem do šaten vytvořili obrovský tlak, modrobílí jej ovšem dokázali odrazit.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Tlak Bayeru pokračoval i po změně stran, Hoffenheim však v hlubokém bloku statečně odolával. Pomáhalo mu ale i velké trápení v zakončení ze strany domácích, kteří promarnili spoustu slibných akcí. Heroický výkon podával také Baumann, jenž v 76. minutě předvedl dva neuvěřitelné zákroky po sobě, přičemž první z nich byl proti ráně Schicka.

Hosté nakonec neuvěřitelný nápor neubránili, jelikož v 88. minutě vyrovnal po rohovém kopu z hranice penaltového puntíku Robert Andrich, jemuž asistoval Jonathan Tah. Obrovská erupce radosti přišla v nastaveném čase, kdy se nemohl prosadit nikdo jiný než Schick, který po stříleném centru ze strany hřiště dorazil míč z malého vápna do sítě.