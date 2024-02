Byl bych hloupý, kdybych se neučil od Alissona, říká Jaroš. Štýrský Hradec mu schválil i Klopp

Na červnovém evropském šampionátu hráčů do 21 let se před ním otevřela nečekaná příležitost. Při zranění Matěje Kováře odchytal závěrečný turnaj jako týmová jednička a na pravidelné herní vytížení si nově zvyká i na klubové scéně. Z Liverpoolu brankář Vítězslav Jaroš (22) odešel na hostování do Štýrského Hradce. "Určitě by to pro tebe bylo dobré," slyšel rodák z Příbrami před důležitým krokem v kariéře od Jürgena Kloppa a renomovaný kouč mu zřejmě poradil dobře. Jaroš zatím naskočil do všech zápasů a při ligovém debutu pomohl venku okrást o body mistrovský Salcburk (1:1).

Štýrský Hradec i po utkání na půdě favorizovaných Býků drží druhou příčku v tabulce. I to bylo pro Jaroše důležité. "Týmu se v posledních letech opravdu daří. Navíc hraje v Evropě, což je vždy bonus. Když jsem vyrůstal, na mládežnické úrovni jsem tu a tam absolvoval zápasy proti Rapidu, Austrii a Salcburku, takže jsem věděl i o Štýrském Hradci. Jakmile dorazila tato nabídka, říkal jsem si, že to zní pěkně. Mluvil jsem i s Adamem Stejskalem z Tirolu WSG a o soutěži říkal výhradně pozitivní věci," uvedl v interview pro onefootball.com.

Jaroš v brance nahradil Nizozemce Kjella Scherpena, jenž si přetrhl zkřížený vaz. V přesunu do Rakouska se opora české jednadvacítky ujistila po konzultaci s Jürgenem Kloppem. "Na trénincích jsme se potkávali na denní bázi. Většinou jen řeknete "dobré ráno" a pokračujeme v tom co děláte, ale pokud někdy potřebujete poradit, jeho dveře jsou vždy otevřené a můžete si s ním popovídat o čemkoliv. Než jsem sem přišel, mluvil jsem s ním právě o Štýrském Hradci a řekl 'Určitě by to pro tebe bylo dobré, tak jdi a užij si to.' Takže jsem byl otevřen dalšímu hostování," líčil na stejném serveru.

Protože na novou adresu dorazil teprve před pár dny, proces adaptace ve druhém největším městě Rakouska stále trvá. "Když kluci vidí nováčka, hned s vámi začnou konverzovat a to vám pomůže se usadit. Mám pocit, že jsem tu mnohem déle, než ve skutečnosti jsem," pochvaloval si vítěz mládežnické obdoby tradičního FA Cupu z roku 2019.

Štýrskému Hradci, který v domácích podmínkách naposledy padl v úvodu loňského listopadu s Lincem, navíc poslední dny ukázaly, jak je na tom před zahájením vyřazovacích bojů v Konferenční lize. Bitvu se Slovanem Bratislava v play off Evropské konferenční ligy Sturm načne již ve dnes (ve čtvrtek) večer a Jaroš tak premiérově ochutná bitvy na atraktivním evropském poli.

"Slovan je největší klub na Slovensku, myslím, že to bude dobré utkání," předpověděl na portálu krone.at perspektivní strážce svatyně. "Tým se našel, jsme fyzicky i psychicky dobře připraveni. A z tréninkových zkušeností vím, že naši hráči jsou nebezpeční. Neudržitelné jsou zejména standardky. Doufám, že v poháru udržíme efektivitu," strašil na dálku úřadující šampiony slovenské nejvyšší soutěže.

Ještě prvním kontaktem s rakouskou ligou Jaroš dosáhl na čisté konto v domácím poháru proti Austrii Vídeň (2:0) a gratulací se dočkal také z Anfieldu, kde se i nadále zajímají o jeho vývoj. Ve městě Beatles má ostatně kontrakt až do léta 2025.

"Postoupili jsme dál bez inkasované branky, takže velmi pozitivní začátek," usmíval se na startu února dvaadvacetiletý rodák z Příbrami, jehož klub narazí v semifinálové fázi opět na Salcburk. Cesta k trofeji tak opět nebude snadná. Jaroš by se však klidně mohl začít považovat za magnet na pohárové úspěchy. V kromě zmíněného FA Youth Cupu v roce 2021 totiž se St. Patrick's ovládl také irský pohár.

V nejbližší době by Jaroš rád uplatňoval zkušenosti, které načerpal během liverpoolských dní po boku o devět let staršího Brazilce Alissona Beckera, jednoho z nejrespektovanějších gólmanů současnosti. "Člověk by byl hloupý, kdyby se od něj nepokusil učit. Je to laskavý člověk, který s vámi v případě potřeby promluví, případně přidá pár tipů," uvedl český gólman.

Na co se tedy nová posila Štýrského Hradce v tréninku a při zápasech zaměřuje? "V moderním fotbalu musíte umět používat nohy a být dobrý ve všech aspektech chytání. Řekl bych, že jednou z mých silných stránek je právě distribuce míčů. Zlobím se na sebe i za jednu zkaženou přihrávku. S nohama se snažím být perfekcionista, ale rád bych byl komplexní," přiblížil svěřenec kouče Christiana Ilzera.

Pokud jde o cíle, v oblacích nelétá. Snu o kariéře na břehu řeky Mersey se však ještě nevzdal. "Cesta brankáře je trochu jiná. Jako hráč v poli můžete hrát jednou pět minut, podruhé deset minut, pak třeba i za rezervu a pomalu se seznamovat s týmem. To se ale u třetího nebo čtvrtého brankáře nestane. Proto jsou hostování tak důležitá. Pro mnohé je sen být součástí Premier League. Pro mě je snem hrát za Liverpool. Chci ale jít postupnými kroky. V tomto půlroce jde o to odehrát co nejvíc minut, předvádět nejlepší fotbal a užívat si to. To je to hlavní," uzavřel Jaroš.

Pokud se mu to povede, naplnil by tím i lednová slova respektovaného Kloppa.