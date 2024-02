Derby Week: Dvě bitvy o Sao Paulo, clásico gigantů… V Brazílii nastalo období rivalit

Brazílie je země fotbalu zaslíbená, děti se tam rodí snad s míčem u nohy. Co se týká šikovných hráčů, je tento jihoamerický gigant světovou velmocí i jejich největším exportérem. Loni působilo v ligových soutěžích po celém světě skoro 1300 profesionálů z Brazílie! V této části sezony probíhají v jejich vlasti ligové soutěže na úrovni jednotlivých spolkových států, proto je k vidění celá řada derby zápasů. Tento týden je jich na programu jen v nejvyšších státních ligách celkem osm...

Fotbalová sezona v Brazílii se dělí na dvě velké části. Zpravidla od dubna do prosince se hrají celonárodní ligové soutěže. Systém má čtyři úrovně – Sérii A, B, C a D. Na začátku každého kalendářního roku, od ledna do dubna, probíhají ligy v rámci jednotlivých brazilských spolkových států. I ty se člení do jednotlivých pater, mezi nimiž určitý počet týmů sestupuje a postupuje.

Brazílii tvoří 26 spolkových států a jeden federální distrikt hlavního města Brasília. Ve všech těchto 27 hlavních administrativních jednotkách země se zápolí o ligový titul. V případě celé řady států jsou tamní ligové soutěže napěchované velkými a kvalitními kluby.

Vlast čtyřnásobných mistrů světa je sedmou nejlidnatější zemí světa. Její populace přesahuje 203 milionů obyvatel, kteří se koncentrují do mnoha velkých měst. Celkem 15 jich má víc než milion lidí. Brazílie se samozřejmě pyšní i velkým počtem silných, úspěšných a populárních fotbalových mužstev. Součástí tamní smetánky je celkem 12 klubů.

Velkou dvanáctku brazilských klubů tvoří zástupci čtyř velkých měst. Kralují ti ze Sao Paula. Livesport

Proto se jim přezdívá G-12, 12 gigantů, nebo Velká dvanáctka. Jejich sílu dokazuje počet celonárodních titulů, které dohromady vyhrály. Pouze v šesti případech získal titul mistra Brazílie někdo mimo tento tucet obrů. Třetinu G-12 tvoří velké kluby ze Sao Paula, další silná čtveřice je z Ria de Janeiro. Následují dva zástupci z Belo Horizonte (hlavního města státu Minas Gerais) a dva celky z Porto Alegre (metropole státu Rio Grande do Sul).

Prestiž státních lig

Soutěž o mistra celé Brazílie vznikla až v roce 1971. Do té doby se kvůli rozlehlosti celé země, velkých vzdáleností mezi jednotlivými městy a ne tolik rozvinuté infrastruktuře, ekonomické úrovni nebo i kvalitě dopravních prostředků hrály ligy pouze na úrovni jednotlivých států.

dA zůstaly zachovány i po založení celonárodního ligového systému, přičemž nevymizela ani jejich vysoká prestiž. Často se v nich potkávají celky, které se jinak pohybují v odlišných patrech ligové hierarchie. Na domácí, státní úrovni jsou však rovnocennými soupeři. A hlavně – v mnoha případech jde o regionální nebo městská derby velkých rivalů. I proto mnoho fanoušků v Brazílii staví státní ligy nad celobrazilskou Sérii A.

V aglomeraci Sao Paula sídlí čtyři z pěti nejúspěšnějších brazilských klubů. P3K / Google Earth

Z textu výše je patrné, jak silná je čtveřice nejúspěšnějších klubů z aglomerace Sao Paula. V tomto týdnu se v rámci státní ligy zvané Campeonato Paulista nejprve ve středu utká FC Sao Paulo se Santosem. Jeho hráči si budou chtít nejen v takzvaném San-Sao derby, ale i v rámci celé státní ligy spravit chuť. V ročníku 2023 celonárodní Série A totiž poprvé ve své historii sestoupili o patro níž.

Ještě větším kláním je v Sao Paulu střet týmů Palmeiras a Corinthians. Jejich zápas je na programu v neděli. Palmeiras jsou aktuálními mistry Brazílie a v roce 2023 opanovali i Campeonato Paulista. Na státní úrovni však celkově víc titulů získali konkurenční Corinthians.

Vedle toho, že je Derby Paulista silnou sportovní rivalitou dvou nejúspěšnějších celků ve státu, má i další rozměr. Oba kluby totiž reprezentují odlišné sociální třídy. Palmeiras jsou celkem s kořeny a podporou ve vyšší společnosti. Zato Corinthians založila pracující třída, díky čemuž mají silnou fanouškovskou základnu především v chudinských čtvrtích (které se v Brazílii nazývají favely).

Další brazilská derby tohoto týdne

Středa 14. února

Campeonato Carioca (stát Rio de Janeiro)

Fluminense – Vasco da Gama

Clássico dos Gigantes (Clásico gigantů)

Fluminense a Vasco da Gama jsou dva gigantické kluby z Ria de Janeiro. Clássico dos gigantes představuje souboj sociálních tříd. K Fluminense tíhne bohatší vyšší střední, Vasco da Gama patří té pracující. Toto clásico se odehrálo už 393krát.

Sobota 17. února

Campeonato Cearense (stát Ceará)

Fortaleza – Ceará SC

Rei do Ceará (Zápas o krále státu Ceará)

Fortaleza působí na celonárodní úrovni v nejvyšší brazilské soutěži, tým Ceará SC hraje druhou ligu. V rámci státu Ceará jsou to dva největší kluby, které se tradičně perou o titul. Oba sídlí v hlavním městě Fortaleze. Sehrály proti sobě už téměř 600 zápasů.

Campeonato Catarinense (stát Santa Catarina)

Figueirense – Avaí

Clássico de Florianópolis (Clásico města Florianópolis)

Na celostátní úrovni působí Avaí v Sérii B, fotbalisté Figueirense hrají v Sérii C. Ve státě Santa Catarina na jihu Brazílie jde však o dva největší kluby. Oba ve státní lize Campeonato Catarinense získaly shodně 18 titulů. Sídlí v hlavním městě Florianópolis.

Neděle 18. února

Campeonato Carioca (stát Rio de Janeiro)

Botafogo – Vasco da Gama

Clássico da Amizade (Přátelské clásico)

Derby neboli clásika bývají v Brazílii často velmi vypjatými zápasy. Výjimkou je zápas celků Vasco da Gama a Botafogo, dvou klubů z Ria de Janeiro. Byť jde o sportovní soupeře, jejich klání a celkově i vzájemné vztahy mezi jejich fanoušky zpravidla nezpůsobují žádné problémy.

Campeonato Baiano (stát Bahia)

Vitória – Bahia

Ba-Vi (Clasico Bahia – Vitória)

Vitória i Bahia sídlí v Salvadoru, hlavním městě spolkového státu Bahia na východním pobřeží Brazílie. Vitória právě vyhrála Sérii B a postoupila do nejvyšší celonárodní ligy, kde se potká i se svým rivalem. Bahia obhajuje titul ve státní lize, ve které také dojde na první derby roku 2024.

Campeonato Paranaense (stát Paraná)

Coritiba FC – Athletico Paranaense

Atletiba (Clasico Atletico–Coritiba)

Coritiba FC i Athletico Paranaense sídlí v hlavním městě státu Paraná, Curitibě. Coritiba z celonárodní Série A spadla. Paranaense se z osmého místa kvalifikovalo do Copa Sudamericana, po Poháru osvoboditelů druhé neprestižnějších kontinentální pohárové soutěže.

Další derby týdne

Středa 14. února

Itálie – Serie A

Boloňa – Fiorentina

Derby dell'Appennino (Apeninské derby)

Boloňa leží na severním úpatí Apenin a jen 100 kilometrů jižně, na opačném konci Apeninského pohoří, je Florencie. Apeninské derby v roce 2024 už jednou proběhlo – ve čtvrtinále Coppa d'Italia. Na penalty vyhrála Fiorentina.

Sobota 17. února

Austrálie – A-League

Melbourne City – Melbourne Victory

Melbourne derby (Melbournské derby)

Melbourne je po Sydney druhým největším městem Austrálie. Žije v něm pět milionů lidí a také dva prvoligové kluby. Ty spolu mají velmi vyrovnanou bilanci – oba vyhrály shodně 15 derby, 12 vzájemných zápasů skončilo remízou. City i Victory získaly po třech mistrovských titulech.

Finsko – Liiga Cup (pohár)

FC Ilves – FC Haka

Pirkanmaan derby (Pirkanmaanské derby)

V derby regionu Pirkanmaa na jihu Finska proti sobě stojí FC Ilves z Tampere a FC Haka sídlící 35 km jižně ve městě Valkeakoski. V rámci ligové sezony 2023 se oba týmy ocitly ve skupině o udržení a oba se dokázaly zachránit. Nyní se utkají v rámci Ligového poháru. Poslední derby skončilo 2:2.

Nizozemsko – Eredivisie

Sparta Rotterdam – Excelsior Rotterdam

Rotterdamse derby (Rotterdamské derby)

Hráči Sparty mají v nohách zápas s městským rivalem Feyenoordem z minulého víkendu (Feyenoord vyhrál 2:0), a nyní je čeká hned další rotterdamské derby proti Excelsioru. O všech třech rotterdamských klubech a jejich vzájemných zápasech pojednával Derby Week minulý týden.

Paraguay – Primera División

Olimpia Asunción – Cerro Porteňo

Clásico del fútbol Paraguayo (Clásico paraguayského fotbalu)

Club Olimpia a Cerro Porteño jsou dva nejúspěšnější paraguayské kluby. Sídlí v hlavním městě Asunciónu, ale fanouškovskou základnu mají rozesetou po celé Paraguayi. Od roku 1913 se utkaly už ve 452 vzájemných kláních. Poslední čtyři vzájemné zápasy skončily remízou.

Neděle 18. února

Belgie – Jupiler Pro League

Cercle Bruggy – Club Bruggy

Brugse stadsderby (Bružské městské derby)

Cercle Bruggy a Club Bruggy sdílejí stadion Jana Breydela. Poprvé se střetly už v roce 1900. Club Bruggy je dlouhodobě o mnoho úspěšnější. A to jak v derby, tak i celkově. Získal už 18 titulů. I Cercle dokázal v minulosti vyhrát belgickou ligu – celkem třikrát, naposledy však v roce 1930.

Polsko – Ekstraklasa

LKS Lodž – Widzew Lodž

Derby Lodzi (Lodžské derby)

Lodž ve středním Polsku je po Varšavě a Krakově třetím největším polským městem. Žije v něm asi 670 tisíc obyvatel a sídlí tu dva velké fotbalové kluby. Lodžské derby se v aktuální sezoně vrátilo do programu nejvyšší polské soutěže po více než 10 letech. První derby v ročníku vyhrál Widzew 1:0.

Lucembursko – National Division

CS Fola Esch – Jeunesse Esch

Derby d'Esch (Eschské derby)

Oba celky z města Esch patří mezi nejúspěšnější kluby Lucemburska. Jeunesse má nejvíc příznivců, Fola je naopak klubem, který sice velkou fanouškovskou základnou nedisponuje, zato má za zády silnou finanční podporu majitelů. Aktuálně jsou však oba na úplném chvostu tabulky.

Izrael – Ligat ha'Al

Maccabi Haifa – Hapoel Haifa

Haifa derby (Haifské derby)

Podobně jako v jiných izraelských městech je střet mezi fotbalovými kluby s názvy Hapoel a Maccabi velkou rivalitou. O ní vyprávěl Derby Week na příkladu Tel Avivu. I v Haifě oba kluby reprezentují rozdílné sociální třídy a hodnoty. Oba sdílejí stadion pro více než 30 tisíc diváků.

Pondělí 19. února

Dánsko – Superligaen

Vejle BK – Aarhus GF

Det Jyske derby (Jutské derby)

Vejle a Aarhus jsou města, která od sebe dělí 70 kilometrů na Jutském poloostrově. Tamní kluby odstartují jarní část dánské ligy vzájemným derby. Aarhus přezimoval na čtvrtém místě (v minulém ročníku skončil dokonce třetí). Vejle je předposlední a bude bojovat o to, aby se po roce nevrátilo opět o soutěž níž.