Cílem je udržet se v Bundeslize, burcuje Králův trenér Bjelica. Union pracuje i na posilách

Návrat k přednostem, které klub dovedly až do Ligy mistrů. To je jednoznačný recept trenéra Nenada Bjelici (52), který by měl trápící se Union Berlín dostat z pozic, jež znamenají sestup či případnou baráž o příslušnost v Bundeslize.

"Nebudu se tu snažit kopírovat styl Guardiolova Manchesteru City," řekl chorvatský kouč deníku Süddeutsche Zeitung. "Bojovnost, běhání, neztrácení míčů a být na hřišti jednotní – o tom to teď je," vysvětlil Bjelica. "Dobré je, že přesně tohle v DNA mužstva máme," uvedl.

Chorvat převzal Union na konci listopadu a ve čtyřech bundesligových zápasech si připsal dvě výhry a remízu. Vyřazení klubu ze skupinové fáze Ligy mistrů zabránit nedokázal. Ve středu se navíc Bjelica se svými svěřenci vydá do Mnichova, kde ho čeká náročný ligový duel proti hladovému Bayernu, který o víkendu nedal Brémám ani gól.

Union na tom není v tabulce dobře. Livesport

Nové zbraně pro boj o sestup?

"Musíme se udržet v Bundeslize, to je náš cíl. Musíme se snažit sbírat body a být pragmatičtí," řekl zkušený trenér. Co to znamená? "Dělat jednoduché věci správně. Všechny filozofické otázky jdou stranou, o tom se můžeme bavit před příští sezonou," nechal se slyšet Bjelica.

K tomu, aby se berlínský klub v lize udržel, by měly pomoci i nové posily. "Klub na tom pracuje," řekl Bjelica o možných příchodech."Mám v to plnou důvěru. Stejně jako věřím i tomu, že se udržíme v lize. A to proto, že věřím týmu, zaměstnancům a také vlastní práci," uzavřel.

Přehled zápasu Bayern – Union (20:30)