Naše kvalita je velká, to je na krizi nejvíc frustrující. Útočník Unionu Berlín věří ve zlom

Mladý forvard Mikkel Kaufmann (22) usilovně bojuje o místo v útoku Unionu Berlín, v mezičase však poskytl rozhovor dánské redakci Livesport Zpráv. V něm se věnoval zejména krizi, kterou německý klub v letošní sezoně prožívá. Tým, za nějž nastupuje i český defenzivní univerzál Alex Král (25), v ní totiž zatím vyhrál jen čtyři z 22 utkání napříč všemi soutěžemi.

V aktuální sezoně klub zažil nejen vyvrcholení dlouholeté tvrdé práce navzdory zdaleka nejmenšímu bundesligovému rozpočtu v podobě účasti v Lize mistrů, ale také útlum podivuhodných rozměrů, který si málokdo dokázal představit, když tým v minulé sezoně skončil v německé Bundeslize na čtvrtém místě.

V Lize mistrů se sice prezentoval sebevědomě a dvakrát málem uhrál body s Realem Madrid. Na stadionu Diega Maradony navíc remizoval 1:1 s Neapolí. V domácí lize se však Unionu Berlín vůbec nedaří, což podtrhl i uplynulý víkend, kdy prohrál 0:3 s Bochumí a klesl na nelichotivé 15. místo s depresivním skóre 15:31.

Poslední zápasy Unionu Berlín. Livesport

To se samozřejmě odrazilo na náladě v klubu, říká Kaufmann, který do něj přišel loni v létě z FC Kodaň po dvou hostováních v HSV a Karlsruhe. "Bylo to opravdu těžké období, kterým jsme se museli prokousat. Bylo hodně dní, kdy to bylo na tréninku velmi těžké a lidé věšeli hlavy, což je podle mě ale zcela přirozené," dodává 22letý forvard.

"Opravdu si myslím, že jsme si museli sáhnout hluboko do svědomí, protože jsme měli spoustu krizových schůzek, kde jsme museli najít řešení všech negativních věcí, které se na hřišti děly. Myslím, že naše kvalita v týmu je tak velká, že jsme se do takového období neměli dostat, a proto to bylo ještě více frustrující," věří Kaufmann.

Rodák ze severního Jutska musí v Unionu Berlín vynakládat veškeré úsilí, aby měl šanci se prosadit do sestavy a udržet se v ní. O značně omezená místa totiž zápolí se zkušenými a osvědčenými útočníky, jako jsou Kevin Behrens, Kevin Volland a Sheraldo Becker. "V této společnosti je to opravdu těžké, protože nesmíte zpomalit, abyste s těmito hráči neztratili krok," ví mládežnický reprezentant Dánska.

Volland (u míče) je jedním z preferovaných útočníků. Profimedia

"Byl to obrovský skok. Mnohem větší, než jsem čekal. Tempo a intenzita byly mnohem vyšší, než na jaké jsem byl zvyklý v Karlsruhe, a každý den jsem vystavován fyzickým a technickým výzvám, což však také znamená, že si myslím, že jsem se v poslední době hodně rozvinul," těší Kaufmanna.

Vzhledem k velké konkurenci na útočných pozicích v Unionu Berlín se v této sezoně zatím objevoval jen jako náhradník, ale že vidí východisko ze své situace, zdůraznil zhruba před týdnem, kdy vstřelil svůj první gól za klub při výhře 3:1 nad Borussií Mönchengladbach.

Poslední Kaufmannovy sezony. Livesport

"Samozřejmě bylo skvělé skórovat a zvýšilo to mé naděje, že budu dostávat další šance. Nicméně víra, že mohu být součástí základní sestavy, tu byla vždy, jinak bych do klubu nikdy nepřišel. Nejde jen o gól, ale také boj, který svádím každý den na tréninku, abych ukázal, že na to mám," uzavřel Dán.

Další šanci ukázat se v útoku a zlepšit postavení Unionu v tabulce může Kaufmann dostat ve středu, kdy se Berlíňané utkají v ligovém zápase s Kolínem nad Rýnem.