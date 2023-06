Další český fotbalista v Bundeslize? Černý je údajně blízko angažmá ve Wolfsburgu

ČTK

Reprezentační záložník Václav Černý (25) je blízko přestupu z Twente do Wolfsburgu. Český fotbalista už podle médií s odchodem do osmého týmu Bundesligy souhlasil a čeká se jen na dohodu klubů. Informovala o tom agentura DPA s odkazem na server Wolfsburger Allgemeine Zeitung a deník De Telegraaf.

Černému skončí sezona až v neděli, kdy čeká Twente domácí odveta play off o postup do Evropské konferenční ligy proti Spartě Rotterdam. První zápas skončil 1:1. Nehledě na výsledek závěrečného duelu prožívá příbramský odchovanec životní sezonu. V 35 utkáních nizozemské ligy nasbíral 14 branek a 13 asistencí.

Černý strávil celou dosavadní kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu, za který si i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál. V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, nejprve na hostování a předloni do klubu přestoupil. Devítinásobný český reprezentant má v Enschede smlouvu do roku 2025.