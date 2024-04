Hložek na odchodu? O českého mladíka mají zájem římské kluby i potenciální nováčci PL

Adam Hložek (21) bude v létě podle německého deníku Bild na prodej. O českého reprezentanta, který se po odchodu z pražské Sparty nedokázal naplno prosadit do základní sestavy Leverkusenu, údajně jeví zájem římské kluby AS a Lazio i potenciální nováčci Premier League Leicester a Leeds, kteří jsou aktuálně na čele anglické Championship. "Odchod z Německa nevnímám jako dobrý krok," myslí si expert Livesport Zpráv Jan Morávek (34).

Hložek je momentálně na marodce Leverkusenu poté, co se zranil na začátku dubna během bundesligového duelu v Heidenheimu. Během svého působení na západě Německa si mladý reprezentant nevybojoval trvalé místo v základní sestavě Bayeru, v drtivé většině začínal zápasy na lavičce náhradníků a starty sbíral po minutách.

I proto se mluví o tom, že by mohl změnit dres. Podle německého listu Bild má v Evropě pořád dobré jméno a je o něj zájem. Bayer by exsparťana byl údajně ochotný uvolnit za 10 milionů eur. (do Německa se přitom stěhoval za 18 milionů eur).

V souvislosti s mladým reprezentantem zmiňuje italské kluby AS Řím a Lazio, z Ostrovů pak zmiňuje Leicester a Leeds. Právě v jeho dresu si vyhlédl jednu z posil kouč Xabi Alonso. Zamlouvalo by se mu, kdyby do Bayeru zamřil dvaadvacetiletý křídelník Crysencio Summerville, který v Championship vstřelil 19 gólů a přidal devět asistencí.

"Ukazuje se, že jeho odchod je velmi pravděpodobný. Logické by bylo, že když má Leverkusen zájem o Summervillea, že budou tlačit na to, aby se povedla výměna plus nějaký doplatek," míní Jan Morávek.

V Německu se navíc mluví o dalších posilách do ofenzivy. Spekuluje se o příchodu Trincaa ze Sportingu, v hledáčku je Tidiam Gomis z francouzského Caenu a to samé platí o Chrisi Führichovi ze Stuttgartu a Maximilianu Beierovi z Hoffenheimu.

Právě tam by Morávek viděl Hložka. Odchod z Německa se mu moc nezamlouvá. "Co se týká klubů, o kterých se nyní píše, tak to nevnímám jako dobrý krok, že by Adam odešel z Německa. Musel by si zvykat znovu na jinou soutěž, v Bundeslize odehrál už dvě sezony, učí se řeč… Byla by to až moc velká a zbytečná výzva jít do Anglie či Itálie. Představoval bych si pro něj klub, kde by měl hned silnou pozici a hrál," říká někdejší záložník Schalke či Augsburgu.

Jak takový klub vypadá? "Menší bundesligový celek, který se nebude pohybovat na chvostu a Adam v něm bude mít prostor ukázat své kvality, což v Leverkusenu moc neměl. Na první dobrou mě napadá Hoffenheim či Freiburg. Do Freiburgu přijde nový mladý trenér Julian Schuster. Tam by mi Adam pasoval," dodává expert Livesport Zpráv.

Zvěsti o možném odchodu z Německa se proslýchaly již v zimě, tehdy ale vedení Bayeru rozhodlo, že chce mít dostatečně široký kádr. Bayer byl ve hře o tři trofeje. Mistrovský titul už s předstihem vybojoval, v úspěšném tažení pokračuje v Evropské lize a čeká jej i finále Německého poháru. Sezonou navíc kráčí bez porážky.

Český reprezentant si během sezony připsal nelichotivý bundesligový rekord, když od svého přestupu do Bayeru Leverkusen naskočil do 46 utkání a ani jedno z nich neodehrál celé.