Impozantní bilance Leverkusenu zůstala při životě i po infarktovém závěru v Dortmundu

Leverkusen nenašel přemožitele ani ve 30. kole Bundesligy, když remizoval na hřišti čerstvého semifinalisty Ligy mistrů z Dortmundu 1:1. Hostující kouč Xabi Alonso se tentokrát rozhodl nechat Patrika Schicka od úvodního hvizdu pouze na lavičce. Český kanonýr tak sledoval po boku Matěje Kováře vyrovnanou podívanou, v níž se čekalo na gól až do 81. minuty, kdy se trefil domácí Niclas Füllkrug. V dlouhém nastavení ovšem propukl v nadšení i tábor Bayeru, když po rohovém kopu srovnal Josip Stanišič.

Kdo čekal nespoutanou bitvu plnou krásných ofenzivních momentů, musel být v prvním poločase zklamaný. Sebevědomí hosté v klidu kombinovali a slavného soka k ničemu nepouštěli. Ani Bayer si ovšem dlouho nedokázal vytvořit vyloženou příležitost.

Po půlhodině hry se dožadoval pokutového kopu Jeremie Frimpong, přišlápnutí jeho nohy obráncem však rozhodčí jako faul nevyhodnotil. Následně se začal osmělovat Alejandro Grimaldo, jehož střelecké pokusy z velké vzdálenosti ale létaly nad břevno. Největší šanci první půle si připsal hrdina duelu s Atlétikem Marcel Sabitzer, který pořádné protáhl Lukáše Hradeckého.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svěřenci Edina Terziče vstoupili do druhého poločasu jako vyměnění a byli to oni, kteří udávali tempo hry. To však nezabránilo Grimaldovi, aby vyprodukoval další nepříjemný projektil, s nímž si tentokrát musel poradit Gregor Kobel. V 68. minutě si hosté konečně vytvořili kýženou stoprocentní šanci, jenže Nathan Tella ve skluzu posunul balon jen do rukavic Kobela.

Euforie tak propukla na druhé straně, když se před světoznámou žlutou tribunou prosadil z voleje Füllkrug, jehož rána se cestou do sítě otřela nejen o Hradeckého, ale také o tyč. Bayer v závěru potvrdil, že na porážky opravdu není zvyklý, protože po bitce blízké spíše hokejovému play off obdržel červenou kartu Victor Boniface.

Od té jej nicméně uchránil zásah videorozhodčího. Čerstvý mistr si nakonec na prohry ani zvykat nemusel, protože chvíli před koncem nastavení vyrovnal přesnou hlavičkou po rohovém kopu Stanišič. Leverkusen tak impozantní sérii nakonec udržel.