Hložkovo nelíbivé vysvědčení: Boj o minuty i nálepka útočníka na poloviční úvazek

Když dostane šanci, snaží se ukázat, že si zaslouží další. Adam Hložek (21) ale nemůže být s dosavadním angažmá v Leverkusenu spokojený. Zatímco trio Victor Boniface, Patrik Schick a Florian Wirtz je gólově potentní, někdejší sparťanský klenot sbírá herní praxi po minutách. I proto jej německý magazín Kicker označil za "útočníka na poloviční úvazek".

Když se chvíli před koncem roku vrátil na trávník po dlouhých měsících na marodce kanonýr Patrik Schick, muselo srdce českých fanoušků plesat. Jeho skvostný comeback vyvrcholil v posledním zápase před zimní přestávkou, kdy reprezentační útočník hattrickem za poločas zničil Bochum. To jeho parťák Adam Hložek je sice zdravý, ale v základní sestavě se na podzim objevil jen čtyřikrát. Podle Kickeru je pozice někdejšího talentu Sparty velmi složitá.

Zatímco Schick byl po posledním bundesligovém duelu proti Bochumi za hrdinu, jeho mladšímu krajanovi nebylo přáno. Jednou v dobré pozici pálil nad a když si mohl připsat asistenci, střídající Victor Boniface tutovou šanci zahodil. Němečtí novináři s v ten moment všimli emotivní reakce – Hložek praštil dlaní o zem.

Gesto zmaru nemohlo být zřetelnější. Není divu. Hložek během podzimu zasáhl do 13 bundesliových duelů, v nichž skóroval jen jednou – při výhře 5:1 nad Darmstadtem. Tři góly a jednu asistenci zaznamenal ofenzivní univerzál v Německém poháru, další dvě trefy pak přidal v Evropské lize.

Adam Hložek vstřelil v této sezoně jediný bundesligový gól. Livesport

Jednadvacetiletý Čech tak pochopitelně neskrýval, že se na podzim chtěl prosadit výrazněji. Na jaře ukázal velký pokrok a v progresu chtěl pokračovat. Kicker však konstatuje, že se Hložek vzhledem k hernímu (ne)vytížení nemůže zbavit nálepky hráče na "poloviční úvazek" a rozhodně se nestal pro Bayer zásadně důležitým. "Konkurence v ofenzivní řadě je nelítostná," řekl nedávno generální ředitel Simon Rolfes. "Proto není snadné získat větší herní vytížení," dodal jasně. Tým šlape a není důvod k zásadnějším změnám.

Pohled do reality je zřejmý: Na hrotu od začátku sezony září Boniface, kterému zdatně sekunduje navrátilec Schick. Svou práci v herním systému 3-4-3 i 4-2-3-1 odvádí skvěle i Florian Wirtz a Jonas Hofmann. Hložek tak musel a musí i nadále čekat na svou šanci. Nezbývá, než tvrdě dřít na tréninku a věřit, že herní prostor nakonec dostane.

Trenér Xabi Alonso nenechává nikoho na pochybách, že český reprezentant tento úkol přijme. "Adam má vždy velmi, velmi dobrý přístup," zdůraznil během jednoho z prosincových rozhovorů. "Je to bojovník, co se nikdy nevzdává," snažil se povzbudit mladého Čecha kouč Bayeru. Kicker pak dodává, že i když by Hložkovi pomohl výrazný individuální výkon, neváhá v šanci přihrát spoluhráči.

Mluvilo se i o tom, že by situaci mohlo vyřešit hostování, aby měl Hložek větší herní vytížení. Po skončení podzimu ale Rolfes přiznal, že by do týmu nechtěl během zimy zasahovat. A to i kvůli tomu, že pět hráčů z kádru Bayeru zamíří na Africký pohár národů. Odjede i střelec Boniface, takže by se snad mohl Hložek dostat více na trávník. Pak bude záležet na něm, zda všechny přesvědčí, jak může být pro Bayer platný.