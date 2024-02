Legionáři: Druhý gól na hostování, body na Slovensku, první asistence i americká premiéra

O víkendu se z českých krajánků nejvíc činili ti na Slovensku. Jan Hladík (30) dal první gól za Ružomberok, do něhož přestoupil v září z Brna, asistence zapsali Erik Daniel (32) a Roman Haša (31). V Nizozemsku se na hostování v Rodě podruhé střelecky prosadil Václav Sejk (21) a pomohl k výhře nad lídrem tabulky. Adam Vlkanova (29) se v Polsku poprvé zapsal do statistik produktivity, v remízovém utkání s vedoucí Jagiellonií Michala Sáčka (27) přihrál na jedinou branku Ruchu. V USA si debut za Cincinnati odbyl Pavel Bucha (25). Jak se vedlo dalším legionářům?

Leverkusen v domácím zápase 23. kola Bundesligy přetlačil Mohuč 2:1 a v čele tabulky drží náskok osmi bodů. Zahajovací sestava Beyeru se tentokrát obešla bez Čechů, Patrik Schick vyběhl na trávník v 56. minutě, ale do hry, natož k ohrožení brány se příliš nedostal. Zaznamenal pět úspěšných přihrávek a jeden obranný zásah, vyhrál dva souboje a obdržel známku 6.3. Čekání na gól protáhl český útočník už na šest soutěžních utkání, naposledy se prosadil 20. prosince proti Bochumi. Adam Hložek doplnil krajana na hřišti na závěrečných pár desítek vteřin.

Po osmi zápasech se Hoffenheim dočkal vítězství a překvapivě na něj dosáhl v Dortmundu. Domácí fanoušky umlčel ve druhé půli dvěma góly v rozmezí čtyř minut Maximilian Beier, který otočil skóre a rozhodl o výhře Hoffe 3:2. V základní sestavě znovu nechyběl Pavel Kadeřábek, jenž v rozestavení 3-4-3 odehrál na postu pravého wingbacka kompletní duel a dostal známku 7.0. Zatím největší prostor po příchodu z Benfiky měl David Jurásek, na opačné straně hřiště vystřídal ve 49. minutě zraněného Roberta Skova a předvedl výkon oceněný známkou 6.5.

Heat mapa Davida Juráska v zápase s Dortmundem. Opta by Stats Perform

Alex Král začal opět jen na lavičce Unionu, ovšem zatímco minule v Hoffenheimu šel do hry už v šesté minutě místo zraněného spluhráče, do domácího duelu s Heidenheimem jej trenér Nenad Bjelica vyslal na trávník až v 90. minutě. V té době panoval stav 2:2 poté, co Berlíňané v závěru první půle otočili skóre, ale hosté v 71. minutě vyrovnali. Další branka už nepadla a domácí tak třetí vítězství v řadě nepřidali. I tak jsou čtyři utkání bez porážky a po hrůzostrašném podzimu se usadili v klidném středu tabulky. Na pohárové příčky ztrácejí hratelných osm bodů.

Nehráli: Václav Černý, Wolfsburg, Matěj Kovář, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg, Tomáš Čvančara, Mönchegladbach

Podruhé za sebou byl Jakub Jankto součástí zahajovací jedenáctky Cagliari, k čemuž naposledy došlo na přelomu října a listopadu, kdy od začátku nastoupil dokonce do čtyř soutěžních duelů v řadě. V domácím utkání s Neapolí vyprodukoval první střelu zápasu, když v 16. minutě hlavičkoval těsně vedle pravé tyče. Rozehrával dvě standardní situace, obě odvrátila obrana. V 61. minutě kvůli zranění střídal, Livesport jeho výkon ocenil známkou 6.4. Domácí díky gólů Zita Luvumby z šesté minuty nastavení uhráli proti favoritovi cennou remízu 1:1.

Janktovy statistiky proti Nepoli. Opta by Stats Perform

Pozn.: Fiorentina s Antonínem Barákem dohrává 26. kolo v pondělí

Twente po porážce s Utrechtem v minulém kole zabralo, v neděli vyprovodilo o poháry bojují G.A. Eagles 3:0 a na třetím místě tabulky si udrželo pětibodový náskok před Alkmaarem. Michal Sadílek znovu nastoupil od začátku a jím vybojovaný míč předcházel prvnímu gólu i rohovému kopu, z něhož domácí uzavřeli skóre. Reprezentační záložník poprvé od konce listopadu nedohrál soutěžní duel, když v 77. minutě přepustil místo nizozemskému reprezentantovi do 21 let Yourimu Regeerovi. Livesport ocenil Sadílkovo nedělní počínání známkou 7.0.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Václav Sejk vyrovnával v 65. minutě šlágru 27. kola Eerste Divisie na hřišti lídra tabulky Willemu II střelou k tyči na 2:2. Roda pak už bez něj na trávníku přidala třetí gól a díky třetí výhře v řadě se celku z Tilburgu přiblížila na druhém místě na rozdíl čtyř bodů. Ze Sparty hostující útočník odehrál v pátek 78 minut a byl oceněn známkou 7.2.

Pavel Bucha má za sebou debut v MLS. V úvodním utkání sezony figuroval v základní sestavě Cincinnati, které s Torontem i přes značnou střeleckou převahu (střely 17:8, na bránu 7:2) uhrálo doma remízu 0:0. Někdejší záložník Plzně, který do celku z Ohia přestoupil zkraje února z Plzně, odehrál celý zápas a Livesport mu udělil známku 6.7.

Adam Vlkanova se ve třetím utkání v Polsku poprvé prosadil, proti Jagiellonii s Michalem Sáčkem přihrál před přestávkou na vedoucí branku Ruchu. Domácí v nastavení vyrovnali a po remíze 1:1 se udrželi v čele Ekstaklasy. Vlkanova odehrál 84 minut a dostal známku 7.1, Sáček absolvoval plnou minutáž, obdržel žlutou kartu a známku 7.5.

Jan Hladík si v 15. utkání v Niké lize otevřel střelecký účet, k vítězství Ružomberku na hřišti posledních Zlatých Moravců 4:2 přispěl gólem na 2:0. Někdejší útočník Zbrojovky hrál v sobotu až do konce a byl ohodnocen známkou 8.2, nejvyšší ze všech aktérů zápasu. Celý duel absolvoval i jeho spoluhráč Šimon Gabriel, jenž dostal známku 6.5.

Roman Haša se do statistik produktivity zapsal poprvé od loňského října. Někdejší forvard Slovácka či Karviné přihrál v Košicích na gól na 1:2, další branka už však nepadla, Skalica v letošním roce ani na třetí pokus nezvítězila a zůstala přikována na devátém místě tabulky. Haša v pátek odehrál 80 minut od Livesportu obdržel známku 7.8.

Erik Daniel si rozšířil sbírku ligových asistencí v aktuální sezoně na pět, když v domácím utkání s Banskou Bystricou přihrál někdejšímu útočníkovi Plzně Michalu Ďurišovi na vedoucí gól Trnavy. Spartak nakonec vyhrál 2:0 a udržel třetí místo před Dunajskou Stredou. Daniel pobyl na trávníku 78 minut a Livesport jej ocenil známkou 7.9.

Očima Jana Morávka

"David Jurásek se dostal do hry kvůli zranění spoluhráče Roberta Skova a hned byl u výhry nad Dortmundem. Pro mě bylo překvapením, že dosud dostával tak málo příležitostí. Nicméně nyní se mu otevřel prostor, aby se mohl prosadit trochu víc. Naskočil ve 49. minutě a vychutnal si zápas před 80 tisíci diváky. Na druhou stranu není jednoduchá věc vyběhnout do takové atmosféry. Také ho Jadon Sancho přivítal na hřišti tím, že ho vymíchal povedenou kličkou.

Pro Davida bylo ale důležité, že to Hoffenheim udržel a vyhrál, čímž přispěl dobrým výkonem do obrany. Pro něj to tedy byla povedená neděle. Nyní se nabízí, aby v sestavě zůstal. Bude zajímavé sledovat, zda se Hoffenheim vrátí k obranné trojce, nebo zůstanou u čtyřčlenné formace. Každopádně to s ním tým zvládl a věřím, že mu budou naskakovat další minuty, aby se dostal do pravidelné zátěže."