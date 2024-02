Legionáři: Po čtyřech měsících lavička, gól ve 30. vteřině, jubilejní trefa i maďarské body

Po bezmála čtyřech měsících absentoval Tomáš Souček (28) v základní ligové sestavě West Hamu, který pokračuje v matných výkonech. V Německu Tomášem Kalasem (30) dirigovaná obrana Schalke dosáhla na druhé letošní vítězství, znovu bylo s nulou a český stoper byl vyhodnocen jako nejlepší hráč zápasu. Na Slovensku se počtvrté v sezoně střelecky prosadil Daniel Smékal (22), za Skalicu skóroval už ve 30. vteřině. Vladimír Darida (33) dal v Řecku jubilejní desátý gól, v Maďarsku se trefil Patrizio Stronati (29) a asistenci zapsal Jakub Plšek (30). Jak se vedlo dalším legionářům?

Když Tomáš Souček naposledy chyběl v zahajovací ligové jedenáctce West Hamu, psal se 29. říjen 2023 a Kladiváři doma nestačili na Everton, přičemž reprezentační kapitán naskočil na závěrečných 18. minut. Tentokrát v Nottinghamu šel do hry až v 83. minutě místo Emersona. Minul se tak s Vladimírem Coufalem, jenž opustil trávník sedm minut před ním se žlutou kartou, která pro něj byla už sedmá v aktuální sezoně a jubilejní dvacátá v Premier League. West Ham padl 0:2 a po třetí prohře za sebou klesl na deváté místo, Souček hodnocen nebyl, Coufal dostal známku 6.1.

Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem nestačil ve 22. kole Bundesligy doma na Union Berlín 0:1 a na výhru čeká už osm zápasů. Někdejší sparťan, jehož Livesport ohodnotil známkou 6.8, dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně a hrál do 91. minuty, než přepustil místo na trávníku Davidu Juráskovi. Ten si tak za Hoffenheim připsal druhý start po příchodu na hostování z Benfiky. Za Union, který zvítězil podruhé v řadě, začal Alex Král na střídačce, ale do hry naskočil už v šesté minutě místo zraněného Raniho Khediry. Za sobotní výkon byl oceněn známkou 6.6.

Kadeřábkovy statistiky proti Unionu. Opta by Stats Perform / Profimedia

Na rozdíl od minulého šlágru s Bayernem se Patrik Schick v sestavě Leverkusenu objevil, v Heindenheimu hrál od začátku a na trávníku pobyl 73 minut, než jej vystřídal Borja Iglesias. Za tu dobu vyprodukoval reprezentační útočník dvě střely na bránu a jednu klíčovou přihrávku, do statistik produktivity se však nezapsal a na gól či asistenci čeká od 20. prosince, kdy nasázel hattrick Bochumi. Hřát jej však může skutečnost, že Bayer se po vítězství 2:1 a zaváhání Bayernu odpoutal na špici tabulky na rozdíl osmi bodů. Za sobotní výkon dostal Schick známku 7.2.

Nehráli: Adam Hložek a Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Václav Černý, Wolfsburg, Tomáš Čvančara, Mönchengaldbach

Po dvou zápasech, které proseděl na střídačce, se Jakub Jankto vrátil do zahajovací jedenáctky Cagliari, které remízou 1:1 v Udine prolomilo čtyřzápasový bodový půst. Český křídelník byl proti svému bývalému klubu zejména v prvním poločase poměrně aktivní, z jeho dvou slibných centrů se ale branka neurodila. Na trávníku vydržel do 78. minuty, než jej nahradil Nahitan Nández. Jankto, jehož sobotní výkon ocenil Livesport známkou 6.3, čeká na zápis do statistik sedm zápasů. V Cagliari, které zůstává předposlední, má zatím na kontě dvě asistence.

Janktova heat mapa proti Udinese. Opta by Stats Perform / Profimedia

Nehrál: Antonín Barák, Fiorentina

Twente nečekaně zaváhalo. I přes jasnou střeleckou převahu (13:4) a hodnotu očekávaných gólů (2.15:0.41) nestačilo doma na Utrecht 0:1, prohrálo poprvé po třech zápasech a čtvrtý Alkmaar se k němu v tabulce přiblížil na rozdíl pěti bodů. Michal Sadílek se na rozdíl od minulého kola, kdy si proti Excelsioru připsal asistenci a byl nejlépe hodnoceným hráčem utkání, do statistik nezapsal. Krátce po přestávce se z jeho centru málem urodilo vyrovnání, balon ale na poslední chvíli odvrátil protihráč. Reprezentační záložník odehrál celý zápas a dostal známku 7.1.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Daniel Smékal poslal v úvodní minutě utkání proti Žilině Skalicu do vedení, hosté však ještě do přestávky vyrovnali na konečných 1:1. Pro útočníka, jenž na Slovensku hostuje od července z Baníku, to byl čtvrtý gól v sezoně. Skalica letos ještě nevyhrála a v tabulce Niké ligy zůstává na devátém místě, Smékal odehrál v sobotu 88 minut a dostal známku 7.4.

Vladimír Darida si zaokrouhlil střelecké konto v Arisu, desátou trefu zaznamenal v utkání proti Atromitosu, když v nastavení zvýšil na konečných 2:0. Kromě toho dostal šestou žlutou kartu v sezoně a ze zápasu, který odehrál celý, si odnesl hodnocení 7.6. Jakub Brabec rovněž absolvoval plnou minutáž a obdržel známku 7.1, Aris je v tabulce pátý.

Patrizio Stronati skóroval v Maďarsku po dvou letech a za Puskás Akadémii celkově podruhé, při demolici MTK Budapešť 6:1 dával hlavou předposlední domácí gól. Duel absolvoval celý, byl napomenut žlutou kartou a Livesport jej ocenil známkou 7.3. Hodnocení 7.1 dostal Jakub Plšek, který v neděli také hrál až do konce a asistoval na třetí branku.

Tomáš Kalas pomohl Schalke k osmému vítěztví v aktuální sezoně, celek z Gelsenkirchenu si díky proměněné penaltě Kenana Karamana poradil doma s Wehenem 1:0 a přiblížil se klidnému středu tabulky 2. Bundesligy. Kalas podvanácté v řadě odehrál celý ligový zápas a díky hodnocení 8.5 se poprvé během angažmá v Německu stal mužem utkání.

Adam Gabriel poprvé od 12. listopadu zasáhl do soutěžního utkání Midtjyllandu. V ligovém klání proti Bröndby figuroval v zahajovací jedenáctce a v 63. minutě vyrovnával na 1:1, gól mu ale vzal VAR kvůli ofsajdu. Byť hosté hráli od 17. minuty přesilovku a kopali penaltu, padli 0:1 a v tabulce zůstali třetí. Gabriel odehrál 73 minut a dostal známku 6.5.

Očima Jana Morávka

"Tomášovi Kalasovi chvíli trvalo, než si zvykl a vydobyl si v Schalke pevnou pozici, ale nyní patří ke klíčovým hráčům. Hraje pravidelně celé zápasy, což je pro něj super. Schalke nastupuje většinou se třemi stopery a Tomáš si asi musel zvykat, protože v Anglii podle mě hrál spíš v klasické čtyřobráncové formaci. Teď o víkendu vyhráli s čistým kontem nad Wehenem. Tomáš dostal dobrou známku od Livesportu (8.5) a kladně ho hodnotili i v Kickeru, kde mu dali 2,5, což je skvělá známka. Společně s Kenanem Karamanem byl nejlépe hodnoceným hráčem Schalke.

Obecně v případě Schalke vidím malé zlepšení. Věřím, že změna trenéra, ke které došlo v říjnu, byla prospěšná. Přišel Karel Geraerts, jenž si udělal jméno v belgickém Unionu SG. Nicméně výsledky jsou pořád nahoru dolů. Jednou se vyhraje, pak zase přijde prohra. Myslím si ale, že to povede k záchraně. Nemají kádr na to, aby spadli, jen potřebují udělat nějakou sérii dobrých výsledků, aby uhráli body a posunuli se v tabulce do klidnějších vod."