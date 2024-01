Leverkusen chce přivést posilu do útoku. Konkurencí pro Schicka s Hložkem má být kanonýr Betisu

Bundesligový lídr z Leverkusenu je blízko k získání posily do ofenzivy. Vedení Bayeru sice původně vyhlásilo, že se nechystá zbrkle posilovat kádr, když až do dubna vypadl ze hry kanonýr Victor Boniface. Realita nicméně vypadá jinak. Německý klub se blíží dohodě o hostování Borji Iglesiase (31) ze španělského Realu Betis. Pokud jednání klapnou, klesnou zřejmě šance českého útočníka Adama Hložka na to, že se prosadí výrazněji do základní sestavy.

Renomovaný magazín Kicker tvrdí, že německý klub Iglesiase angažuje na hostování, součástí dohody ale bude i opce na následný přestup. Dohoda klubů je prý téměř jistá. Hráč, který si během kariéry zahrál dvakrát i za španělský národní tým, by měl podle vedení Leverkusenu být alternativou na hrot sestavy. Tam momentálně zůstal jediným zdravým hráčem Patrik Schick.

Klub nechtěl v zimě ukvapeně nakupovat, Real Betis souhlasí s hostováním, což německý klub kvituje. Pod smlouvou jsou v Bayeru Boniface, Schick a Sardar Azmoun, který je v současnosti na hostování v AS Řím. Hovoří se o tom, že když se Iglesias během hostování prosadí, bude mít podle "Sky" a sevillského deníku "Diario abc" Leverkusen možnost hráče za osm milionů eur získat na přestup.

Statistiky hráče. Livesport

Pokud bude dohoda dotažena rychle, mohl by být Iglesias v nominaci už na sobotní bundesligový zápas s Borussií Mönchengladbach. V úvodním letošním ligovém vystoupení Bayeru dostal na půdě Augsburgu v základní sestavě kromě Patrika Schicka šanci i jeho krajan Adam Hložek. V dalším kole už hrál od první minuty jen Schick a exsparťan Hložek střídal až v nastaveném čase.

Leverkusen oba letošní ligové duely vyhrál díky trefám v úplném závěru a dál prochází německou nejvyšší soutěží bez porážky. Druhý Bayern Mnichov ztrácí na lídra sedm bodů.