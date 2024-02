Wolfsburg v závěru přišel o první letošní vítězství. Hoffenheim s Čechy vyloupil Dortmund

Wolfsburg remizoval ve 23. kole Bundesligy ve Frankfurtu 2:2. Hosté směřovali za prvním letošním ligovým triumfem, když se ve 36. minutě prosadil hlavičkou Kevin Behrens. Poslední slovo však měl v nastaveném čase 10. ligovým zásahem Omar Marmoush. Václav Černý tentokrát zůstal pouze na lavičce. Dortmund nestačil na Hoffenheim, hosté dosáhli na překvapivé tři body díky dvěma slepeným zásahům Maximiliana Beiera. Hoffe s Pavlem Kadeřábkem a střídajícím Davidem Juráskem se dočkali vytoužené výhry po osmizápasovém čekání. Augsburg přemohl Freiburg 2:1 a připsal si teprve druhé vítězství z posledních 10 duelů.

Vlci začali zostra. Výstavní rána z první Maximiliana Arnolda sice skončila na tyči, ale míč se dostal na hlavu Maxence Lacroixe a ten i s přispěním teče jednoho z bránících hráčů procedil balon za záda Kevina Trappa. Na druhé straně vyvezl balon středem hřiště Hugo Ekitike, popostrčil jej do běhu Philippu Maxovi, jenž ranou na bližší tyč nachytal Koena Casteelse.

O chvíli později mohl Ekitike dorážet do odkryté branky, nicméně Lacroix vytáhl fantastický obranný skluz, a odmítl tak blížící se pohromu. Ve 36. minutě zaskočili zelenobílí soupeře rychlou rozehrávkou. Z té těžil Joakim Maehle, který se prezentoval nadýchaným centrem. V šestnáctce se do vzduchu nejvýše vyšplhal Behrens a hlavou poslal svůj tým do vedení.

Po změně stran domácí směrem dopředu přece jen ožili. U herního zlepšení stáli především nově příchozí hráči. Jeden z nich, Niels Nkounkou, se ve středu hřiště šikovně uvolnil a následně milimetrově přesnou křižnou přihrávkou vyslal na zteč Ansgara Knauffa. Ten si však se vzniklou situací neporadil a svou ránu na zadní tyč poslal těsně vedle.

Na druhé straně se do palebné pozice dostal Kevin Paredes, nicméně neudržel rovnováhu a na jeho zakončení se to negativně podepsalo. V nastaveném čase vyhrál před šestnáctkou důležitou hlavičku Timothy Chandler. Z toho těžil Marmoush, jenž vypálil přesně ke vzdálenější tyči a připravil Wolfsburg o dva body.

Zkraje utkání si ovšem vůbec neporozuměli Emre Can a Nico Schlotterbeck. Rozehrávku prvně jmenovaného vystihl Ihlas Bebou a prudkou ranou do šibenice propálil Alexandera Meyera. Na druhé straně vyslal Marcel Sabitzer krásnou kolmicí na zteč Donyella Malena, ale Oliver Baumann konečky prstů jeho pokus vytěsnil mimo dosah dorážejících hráčů. Dortmund si nakonec pomohl standardními situacemi.

Míč z rohového kopu prodloužil Marco Reus do míst, kde byl připravený Malen, a ten jej doklepl do odkryté sítě. O chvíli později si na centr ideálních parametrů z dílny Reuse naskočil Schlotterbeck a hlavou usměrnil balon za záda bezmocného Baumanna. Po změně stran odvedl kvalitní práci na pravé straně Jadon Sancho, který se uvolnil přes svého strážce a předložil míč Füllkrugovi. Ten ale pouze nadvakrát nastřelil hradbu stojících hráčů.

Německý reprezentant posléze přišel o míč a po rychlém protiútoku se nakonec radoval Beier, jemuž k vyrovnávacímu gólu dopomohla nešťastná teč Schlotterbecka. V 65. minutě nedokázaly zaskočené zadní řady černožlutých zabránit výpadu Antona Stacha, který vyprodukoval skvostnou nabídku pro Beiera, jenž pohodlně dopravil balon na místo určení.

V samotném závěru se hráči BVB dožadovali penalty, když Sabitzer nastřelil ruku Floriana Grillitsche. Rozhodčí však diskutabilní situaci posoudil ve prospěch hostí. Hoffenheim tak ukončil výsledkovou krizi a odvezl si velmi cenné vítězství.

Domácí vletěli do utkání s vervou a už po třech minutách mohli vést, kdyby Iago z krkolomné pozice netrefil jen tyč. Freiburg vystrčil růžky po čtvrthodině hry, kdy Vincenzo Grifo i s menší hereckou etudou vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Od té chvíle se hra zklidnila a ve vápnech se vzrušení nekonalo. Ospalý průběh narušil až pokus Rubéna Vargase z přímého kopu, proti němuž se vytáhl Noah Atubolu.

Ačkoliv to nevypadalo příliš pravděpodobně, po změně stran se oba týmy po hřišti dlouho pohybovaly v ještě klidnějším tempu než v prvním dějství. Skórovat mohl krátce po hodině hry hostující Ricu Dóan, jehož zakončení ve skluzu prosvištělo těsně vedle branky. Až v 71. minutě se dalo hovořit o příležitosti hráčů v bílých dresech, když Ermedin Demirovič hlavičkou prověřil Atubolua.

Záhy se jednadvacetiletý gólman opět proletěl vzduchem po akrobatickém zakončení Phillipa Tietze, na dorážku Felixe Uduokhaie už ovšem nedosáhl. Hosté vzápětí inkasovali ještě jednou, když Arne Engels využil nepozornosti defenzivy a přízemní ranou rozhodl. V závěru navíc Atubolu zase podržel svůj tým, jelikož vyrazil na tyč pokus Arneho Maiera.