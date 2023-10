Z páté ligy až do německé reprezentace. Hvězda Unionu, která jezdí na zápasy na kole

Když Kevin Behrens (32) na konci srpna vstřelil proti Mohuči jako první hráč Bundesligy v 21. století hlavičkový hattrick, po internetu kolovala jeho fotka, jak se ze zápasu vrací domů na kole. Jeho fotbalový příběh je však ještě pozoruhodnější.

Z amatéra profesionálem

Německé periodikum Berliner Zeitung tehdy přineslo srovnání s Neymarem, který odcestoval do Saúdské Arábie soukromým letadlem a dostal od Al Hilalu pohádkové podmínky. Behrens však tvrdí, že cesta na kole je pro něj zcela normální. Se seniorským fotbalem začal v sezoně 2010/11 v páté lize. Po většinu kariéry nebyl ani profesionálem a nikdy neměl potenciál dosáhnout nejvyšší úrovně.

Sedm let hrál ve čtvrté nejvyšší lize. Až v roce 2018 postoupil do třetí ligy a na začátku sezony 2018/19 ho získal druholigový Sandhausen, kde se stal ideálním hráčem pro tuto soutěž. Pak si ho ovšem všiml Union Berlín, se kterým píše pozoruhodný příběh. Cesta samotného klubu z pozice nováčka do Ligy mistrů je dobře známá, jednou z hlavních postav byl právě Behrens.

Ztělesňuje identitu současného Unionu

Pohled na jeho cestu poskytl Sky Sports Jacob Sweetman, který pochází z Anglie, ale v Unionu pracuje jako člen mediálního týmu a spravuje anglicky psané příspěvky. "Ztělesňuje identitu současného Unionu. Nemusí mít míč neustále u nohy, ale je to velký útočník, který hraje silou. Umí zakončovat nohama i hlavou. Není to žádný génius, ale je to hráč, kterého tým potřebuje a všichni ho mají rádi," řekl.

Robert Roelofsen působil jako asistent trenéra v třetiligovém Saarbrückenu a jako jeden z prvních si uvědomil, kdy může být Behrens silný. "Musíte vědět, jak ho na hřišti využít. Daří se mu, když má prostor a možnost dostat se rychle dopředu. Měl jsem hráče, o kterých jsem si myslel, že se dostanou na vrchol, ale nikdy se tak nestalo. A pak jsou tací, kteří vás překvapí. Nikdy jsem netrénoval hráče s tak výjimečnou kariérou," říká.

Poslední sezony Behrense. Livesport

"Hráči si myslí, že musí dosáhnout úspěchu, když jsou mladí a vydělávat hodně peněz. Pak je těžké být dostatečně hladový, abyste udělali další krok. U Kevina byla mentalita vždycky jiná. Chtěl se posunout výš, protože nikdy nebyl spokojený s tím, kde byl," říká Roelofsen. Union koupil Behrense, když mu bylo 30 let.

Přesto se v Bundeslize nejen prosadil, ale stal se jednou z jejích hvězd. "Čtvrtá liga mu byla malá. Viděl jsem v něm potenciál, aby dosáhl na druhou nejvyšší ligu. Ale že by hrál Ligu mistrů? To jsem si nikdy nemyslel," dodal Roelofsen. Berlínští se však do "milionářské soutěže" kvalifikovali a dokonce si zahráli na trávníku Realu Madrid.

Nominace do národního týmu

Nyní se brémský rodák dočkal své první pozvánky do německé reprezentace. Trenér Julian Nagelsmann ho povolal na přípravné zápasy proti USA a Mexiku. Pokud nastoupí, může se stát devátým nejstarším debutantem v historii národního týmu své země a nejstarším od brankáře Romana Weidenfellera (33 let a 105 dní) v roce 2013.

"Kdyby hrál za Manchester City na hrotu útoku a měl málo prostoru, neprosazoval by se. V Unionu na něj hrají dlouhé míče a využívají skvělou kondici. To je optimální využití jeho kvalit. Trenér dobře ví, kde bude Kevin nebezpečný. Rozhodně ho neobtěžuje žádnými velkými taktickými pokyny," myslí si Roelofsen.

"Je to stroj na všechno. Ale potřebujete trenéra, který zná jeho kvality. Našli hráče, který zapadá do jejich systému a odpovídá tomu, co chtějí fanoušci," dodal.

Behrens je příkladem toho, že tvrdá práce může zvítězit nad talentem a že ve fotbale i v životě není nikdy pozdě se prosadit. Jeho cesta z amatérských soutěží na nejvyšší možnou úroveň je přímo neuvěřitelná.

A vedle toho všeho zůstal úplně stejným Kevinem, kterého lidé znali na začátku. Tím skromným, který se nepotřebuje chlubit penězi ani slávou. Znovu nasedne na kolo a přijede na zápas Ligy mistrů.