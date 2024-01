Teď bych tu nabídku asi nevzal, říká Douděra o angažmá v Kladně a těší se na výzvu v Kolíně

David Douděra válí ve Slavii a v národním týmu, jeho bratr Martin je pro změnu hráčem druholigové Dukly. Do třetího patra českého fotbalu se pak v zimě prosadil i jejich tatínek František (46).

Ten sice dostal po podzimu padáka v divizním Kladně, nicméně nové angažmá našel ve třetiligové Spartě Kolín, takže si o soutěž polepšil. "Všechno zlé je pro něco dobré," usmívá se nejstarší z Douděrů v rozhovoru pro eFotbal.cz.

Když jste v létě přebíral Kladno, asi vás nenapadlo, jaký směr všechno nabere, že?

"Ono to už v létě bylo takové zvláštní, protože Kladno už tehdy chtělo trenéra Haška. Ale on odmítl, a tak jsem byl oslovený já po konci ve Zbuzanech. Bylo to hodně rychlé, letní pauza je krátká, po třech týdnech se hrálo. Nebyl čas něco dávat dohromady, ale přišlo dost nových hráčů a bylo jasné, že to bude chtít čas. Místo toho jsme šli kouzlit."

Narážíte na to, že Kladno o posunu výš mluví už nějaký čas, trenéři se střídají a výsledek schází?

"Pěkných pár let už to tak je. My jsme každopádně začali sedmigólovou výhrou, pak jsme postupovali v poháru, kdy jsme přešli přes zajímavé soupeře, a nakonec jsme i s Libercem hráli v poločase 0:0. Ale v divizi jsme body poztráceli, to si musíme přiznat. Hrana mezi úspěchem a neúspěchem je tenká. V řadě zápasů jsme vedli a nedotáhli je, skončilo to remízou… K tomu tam pořád v kuloárech zaznívalo jméno trenéra Haška, jak hrají Velvary dobře."

To jistě nebylo nic příjemného, že?

"Nebylo. Ale pracovali jsme na maximum. Nikdo nestaví barák od střechy, musíte nejdříve budovat základy. A já chci mít všechno postavené na absolutní důvěře. Pro mě je klub, kde jsem, rodina. Musí spolu táhnout za jeden provaz hráči, realizační tým i vedení. Ano, hráči stojí klub nějaké peníze, ale pak chvíli trvá, než si to sedne. Podívejte se na současnou Chelsea, nebo na PSG, které chce uspět v Lize mistrů. Nejde to hned. A české týmy to mají všechno založené na partě."

Kolín se aktuálně pohybuje na 5. místě tabulky. Livesport

Když pak po podzimu přišlo ukončení angažmá, byl jste překvapený?

"Každý trenér ví, že tohle může nastat. Překvapený jsem nebyl, tak trochu jsme to s realizákem čekali. Jen jsme si říkali, že by bylo smutný, kdyby to přišlo už po půl roce, že bychom nedostali ani sezonu na to něco ukázat. Myslím, že se nám povedlo udělat partu, nehrálo se špatně. Ale pravda je, že body chyběly. Byla to každopádně obrovská zkušenost."

Vím, že po boji je každý generál, ale udělal byste s odstupem něco jinak?

"Myslím, že první sezení s výborem. Teď bych tu nabídku asi nevzal."

Bylo složité se s tím koncem vyrovnat?

"Spíš bych řekl, že se nám všem ulevilo. Spadl z nás takový pomyslný kámen. Vždycky, když něco dělám, tak to dělám srdcem. Chci tomu týmu něco dát. O fotbale se bavíme čtyřiadvacet hodin. Chtěli jsme do klubu nějaké posily, ty nepřišly. V takové atmosféře si člověk říká, že snad ani nechce trénovat. Že je lepší jezdit koukat na moje kluky. Takže po tom konci v klubu se nám spíš ulevilo."

Když se ozval Kolín, byla to vyšší soutěž. Byl jste překvapený?

"My jsme byli v kontaktu už v létě, ale tehdy to nedopadlo, tak jsme se k tomu v zimě vrátili, protože Kolín hledal trenéra. S panem Havrdou jsme si sedli a všechno do sebe zapadlo."

A vy jste si vlastně nakonec s realizačním týmem o soutěž polepšil…

"Jak se říká. Všechno zlé může být pro něco dobré. Když se ta nabídka objevila, neváhal jsem. Jediné, co jsem chtěl bylo, aby se mnou přišel i celý realizační tým. Pak už dohodě nic nebránilo. Klub má krásný areál, ne nadarmo hrál i druhou ligu, s manažerem klubu máme stejný náhled na fotbal a tomu směru věnujeme energii."

Nerýpali synové, že jste šel do Sparty, i když z Kolína? Oni hrají za Slavii a Duklu…

"To vůbec, takhle to u nás není. O fotbale debatujeme pořád, ale tohle nepadlo a nepadlo by to ani kdyby šlo o Spartu Praha. My se vážně podporujeme. Kluci to brali, byla to pecka, že mám před sebou novou výzvu, a ještě ve třetí lize. Byli vážně rádi."

Douděra o novém angažmá v Kolíně. Opta by Stats Perform

Teď jste hráli na Kladně a skončilo to výpraskem. Je to sice příprava, ale tohle vás muselo bolet, že?

"V Kladně jsme byli jen půl roku, byl to pro nás soupeř, jako každý jiný. Výsledek byl samozřejmě na nic a musí to pro nás posloužit jako ponaučení. Odhalilo nám to, na čem musíme pracovat. Jiná věc je, že soupeř dal ze sedmi střel pět gólů. A co se týče pocitů, ano, bolelo to. Já chci vyhrát, i když hraju bago. Musíme se z toho poučit."

Když jste byl v divizi, stíhal jste chodit i na zápasy synů?

"Často se to dařilo. S Kladnem jsme hodně hrávali v sobotu dopoledne, Dukla hrála v sobotu odpoledne a Slavia v neděli odpoledne, takže se to dalo. Když to šlo, tak se kluci přišli podívat i na naše utkání."

Do toho jste měl ještě pohárové čtvrtky…

"Když jsem stíhal, samozřejmě jsem chodil. Ale nikdy to nebylo na úkor práce pro klub, kde trénuji. Když to nešlo jinak, tak jsem se prostě podíval v televizi a držel palce."

A co reprezentace? Syn dal v Olomouci proti Moldavsku postupový gól. To jste musel být jako táta hrdý...

"Na posledních utkáních v Polsku a s Moldavskem v Olomouci jsem byl. Nebudu zastírat, že jsem byl pyšný. Ale hlavně to přeju vždycky klukům, oni museli všechno odmakat a vedou si skvěle. Jsem za ně rád. Fotbal je extrémně baví. Že to v Olomouci vyšlo zrovna takhle a Dáda tam dal gól, to byla třešnička. Hlavně ale oni z toho nelétají v oblacích, jsou dál normální."

Oba synové jsou se svými týmy v soutěžích na druhém místě tabulky. Tipnete si, který z nich bude brát na konci sezony první příčku?

"Mohli by skončit první třeba oba, to by bylo nejlepší. Zrovna jsme se o tom bavili. Říkali, že jsem jim to na podzim kazil." (směje se)

Kam až tedy Spartu Kolín na jaře v ČFL posunete, když se chcete napravit?

"Jsem vítězný typ, takže budeme chtít vyhrávat. Byl bych rád, abychom hráli hezký fotbal. Aby kluci, co chodí do práce, po zaměstnání na trénink a domů se dostanou až večer, chodili na tréninky i zápasy rádi. Aby je to bavilo a aby měli radost a těšili se."

Tabulka ČFL (24.1.) Livesport

Když už jsou synové v profi fotbale, neláká vás se trenérsky posunout také ještě o stupínek výš?

"Přiznávám, že jsem o tom přemýšlel, zda to mám v českém fotbalovém prostředí zapotřebí. Každého to táhne logicky výš, na druhou stranu, změní vám to život. Z určitého úhlu pohledu by to nebylo špatné. Na druhou stranu, dovolená by byla hlavně v zimě. A když jsem v nižší soutěži, je to jinak."

Mimochodem syn David má ve Slavii za trenéry Jindřicha Trpišovského a Zdeňka Houšteckého. Ti během kariéry prošli Xaverovem, kde jste léta hrál. Co říkáte na to, kam až to dotáhli?

"Oni byli nejen na Xaverově, ale i v Kolíně. Klobouček dolů před nimi, co dokázali, skvěle jim funguje realizační tým, všechno do sebe skvěle zapadlo. Držím jim palce, ať to jde takhle i dál."