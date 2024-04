Fiorentina – Plzeň: Doufám, že prostředí bude bouřlivé, víme, že favoritem jsou domácí, říká Kopic

Plzeňský fotbalista Jan Kopic (33) se na čtvrteční odvetu čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině těší o to víc, že v úvodním domácím zápase nemohl nastoupit kvůli trestu za žluté karty. Křídelník se do Florencie vrátil po necelých 17 letech, v prosinci 2007 v italském městě v hledišti fandil staršímu bratrovi Milanovi, který v dresu Mladé Boleslavi s "Fialkami" prohrál v Poháru UEFA 1:2. Mladší ze sourozenecké dvojice věří, že se bude vracet s úspěšnějším výsledkem. Fiorentinu po úvodní bezgólové remíze na tiskové konferenci označil nadále za favorita.

"Samozřejmě i proto, že jsem první zápas nehrál, se velice se těším. Přál jsem si, abychom sem po prvním zápase jeli s dobrým výsledkem a šancí na postup. Obojí se splnilo a o to víc se na utkání těším," řekl Kopic.

Na rozdíl od drtivé většiny mužstva nebude ve Florencii poprvé. V 17 letech se do metropole italského Toskánska podíval, když jeho bratr hrál v pohárech za Mladou Boleslav. "Doufám, že prostředí bude bouřlivé. Přece jen už je to hodně let, tak si to tolik nepamatuji," uvedl Kopic.

"Vím, že mi tehdy byla strašná zima a kluci 1:2 prohráli. V útoku hrál (Adrian) Mutu a v obraně (Tomáš) Ujfaluši. Víc si toho nepamatuji. Doufám, že si my zítra odvezeme lepší výsledek," přál si aktuálně pravý halfbek.

Je si vědom, že Fiorentina je stále velkým favoritem na postup. "My za sebou máme teď dobrý týden. Ať už výkon a výsledek s Fiorentinou a následné vítězství (1:0) se Slavií, které nás určitě povzbudí. Ale samozřejmě víme, že favoritem je pořád Fiorentina," poznamenal Kopic.

Neočekává příliš jiný herní obraz než v Plzni. "Fiorentina je obrovsky silná na balonu. Pouštěli jsme si jejich venkovní utkání v Turíně proti Juventusu, kde měli takřka 70 procent držení balonu proti velice silnému soupeři. Domácí utkání bylo takové, jaké jsme očekávali," řekl Kopic.

"Soupeře jsme do ničeho nepustili, jen jsme nebyli nebezpeční tak, jak jsme chtěli. Očekáváme podobný zápas jako byl v Plzni. Chceme více držet balon, více se zapojit do útočné fáze a být nebezpečnější, aby měli trochu starosti i vzadu," podotkl Kopic.

Nadcházející utkání považuje za jeho z vrcholů kariéry. Do semifinále v pohárech od rozdělení federace prošla z českých klubů jen Slavia v roce 1996. "Odehrál jsem nějaká utkání v Lize mistrů. Teď hrajeme Konferenční ligu, ale na druhou stranu čtvrtfinále. Je to určitě jeden z největších zápasů," připustil Kopic.

Za ideální scénář by považoval, pokud by Západočeši skórovali jako první. "Jestli chceme postoupit, budeme muset dát gól. Samozřejmě může dojít i na penalty. Pokud bychom dali první gól, hodně by nám to pomohlo," řekl Kopic.