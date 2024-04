Plzeň – Fiorentina: Jak může Viktoria uspět? Cesta vede přes centry a brejky. Italové si s míčem nevědí rady

Fotbalisté Fiorentiny rozhodně nepřijeli do Plzně v nijak oslnivé formě. V lize strádají, v tomto kalendářním roce dokázali v Serii A vyhrát jen dva ze 12 duelů, navíc oba na svém stadionu. Finalistovi minulého ročníku Evropské konferenční ligy přitížilo i náhlé úmrtí uctívaného ředitele klubu Joea Baroneho. Domácí Viktorii se tak v úvodním utkání čtvrtfinále EKL naskýtá solidní možnost dvojzápas nadějně rozehrát. Jakými prostředky může tým Miroslava Koubka uspět?

Podle prestižní britské datově-analytické společnosti Opta je v posledních měsících velkou bolestí Fiorentiny stav, kdy sama musí tvořit. Ofenzivní čtveřice, která nastupuje jen málokdy ve stejném složení, dokonce ve zmíněném tuctu utkání vyšla pětkrát gólově naprázdno, z toho čtyřikrát na hřištích soupeřů (ze šesti vystoupení).

Přitom Barák a spol. rozhodně netrpí tím, že by pasivně běhali bez míče, naopak. Kouč Vincenzo Italiano ordinuje svým svěřencům styl založený na hře s balonem, jenže evidentně zbývá dořešit finální fázi. Vždyť ani v jednom ze sedmi ligových utkání, v nichž měl tým míč ve své moci víc než 55 % času, nevyhrál!

Což bylo názorně vidět v nedělním utkání na hřišti Juventusu. Fialky vykázaly zvlášť proti němu málo vídané, extrémně vysoké procento držení balonu (74,9, rekord této sezony Serie A), navzdory tomu odjely poraženy Allegriho tradičním výsledkem 0:1. V duelu se pokusily o 640 přihrávek (vůči 218 pasům domácích!), z toho úspěšných bylo 91 %.

A přesto to bylo na přesné střely na branku 2:2, přičemž domácí si vytvořili šance v hodnotě 1,8 očekávané branky, zatímto hosté zvládli jen třetinu (0,6 xG). Než se odhodlali k zakončení, potřebovali na to zhruba 50 pasů… Zkrátka hráči si bez většího efektu pouze vyměňují míč. V lize i v evropských pohárech drží balon shodně třetí nejvyšší průměrný čas na zápas. V EKL jsou na čísle 61,9 % na utkání, přičemž Plzeň je v této statistice ze všech čtvrtfinalistů nejhorší (45,9 %). Což by mohla být ve světle už uvedeného vlastně její výhoda.

Fiorentina k tomu totiž neumí příliš dobře reagovat na ztrátu míče a z brejků povolila soupeřům v italské nejvyšší soutěži 24 střel, žádný jiný tým v Serii A nečelil v sezoně z této herní situace většímu počtu pokusů. Viktoria se však bude muset obrnit trpělivostí a čekat, nejlépe v hlubším bloku. Poněvadž italský tým o míč málokdy přichází a umí se dobře vypořádat i s vysokým napadáním. Co se týče ztrát na své obranné třetině hřiště, vykazuje dokonce nejnižší číslo z celé Serie A (143).

Při mnohých absencích domácích, a to právě rychlostních hráčů na kraj sestavy (Kopic, Souaré, Havel, Jirka, Sýkora, velký otazník visí i nad Mosquerou) je ovšem otázka, jak se výše zmíněného povede využít. Záložním plánem může být uplatnění síly v osobních soubojích a v centrech do šestnáctky. V prvně zmíněném aspektu hry Plzeň v tomto ročníku EKL vyniká. Žádný jiný tým nepodstoupil víc duelů než ona. A to jak na zemi (1026), tak těch ve vzduchu (380), v nichž je mezi čtvrtfinalisty třetí nejúspěšnější (55,8 % vyhraných).

Fyzická hra naopak nevoní stoperům Fiorentiny. Luca Ranieri, jenž z nich v posledních týdnech nastupuje nejstabilněji, má v obou činnostech v Serii A podprůměrnou úspěšnost (42 % vyhraných na zemi, 45 % ve vzduchu), v hlavičkách je slabší i Argentinec Lucas Martínez Quarta (47 %).

Povzbudivá zpráva pro Tomáše Chorého, jenž má formu a v podobných situacích se nejen vyžívá, ale je z nich i efektivní. A to ať už jako střelec či jako příprava pro zakončení ze druhé vlny. Zatímco v této ligové sezoně vsítila Plzeň po centrech ze hry nejvíc branek po Slavii (sedm), Fiorentina jich naopak v Itálii nejvíc inkasovala (osm).

Osud snad ani západočeskému klubu nemohl postavit do cesty jiného soupeře, jehož styl by Koubkovu výběru víc hrál do karet…