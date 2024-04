Fiorentina – Plzeň: Nervozitu vůbec necítím, jsem nad věcí, těším se, řekl trenér Koubek

Trenér Miroslav Koubek (72) věří, že fotbalisté Plzně ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině dokončí práci, kterou započali před týdnem domácí bezbrankovou remízou. Zkušený kouč vnímá, že soupeř z Florencie aktuálně nezažívá ideální výsledkové období a věří, že by to mohla být pro Viktorii drobná výhoda. Koubek cítí, že jeho mužstvu fandí celá česká fotbalová veřejnost. Řekl to na tiskové konferenci ve Florencii.

"Do duelu s Fiorentinou jsme šli se dvěma úkoly či přáními. Přijet sem po prvním zápase s výsledkem, který nám zajistí naději hrát dál o postup. To se podařilo. Na zřeteli jsme měli i český koeficient, to se také podařilo. Pomohli jsme celému českému fotbalu, máme od přespříští sezony jistého účastníka v Lize mistrů," řekl Koubek.

"Pomohlo to českému fotbalu i ve smyslu finančním, to nás pochopitelně také těší. Odvetu vnímáme tak, že ještě nemáme dokončenou práci. Pokusíme se ji dobře dokončit. Bud se to podaří, nebo ne. Samozřejmě víme, proti komu hrajeme, soupeř nastoupí v domácím prostředí," poznamenal nejstarší ligový kouč.

Plzeňští by případným postupem vyrovnali české maximum v soutěžích UEFA od rozdělení federace, která drží semifinálovou účastí v Poháru UEFA z roku 1996 Slavia Praha. "Několikrát se české kluby dostaly do čtvrtfinále, za 30 let jsme asi devátá účast. Vždy je to v českém fotbale významná událost, je jedno, zda je to Liga mistrů, Evropská liga nebo Konferenční liga. Vnímáme utkání velmi pozorně. Celá republika nám fandí a drží palce, získali jsme určité sympatie," podotkl Koubek.

Fiorentině se aktuálně výsledkově nedaří, zvítězila v jediném z posledních sedmi soutěžních zápasů. "Ve fotbale nastávají situace, kdy se to zasekne. Věci, co fungovaly, najednou nefungují. Cítíme, že soupeř není v nejlepším rozpoložení, to může být naše výhoda. Ale pořád platí, že kvalita u nich je. Někdy se to daří méně, pak se to zlomí. Nedělal bych z toho generální závěr. Soupeř se zasekl i bodově, přejme si, aby to takhle ještě vydrželo," řekl Koubek s úsměvem.

Nadcházející zápas řadí k největším v trenérském životě. "Já ve své kariéře nikdy nebyl ve čtvrtfinále evropského poháru, takže pro mě je to rozhodně velmi zajímavý zápas. Před devíti lety se mi podařilo s Plzní vyhrát ligový titul. Přirovnal bych to velikostí a důležitostí k těm posledním zápasům, když jsme hráli o mistra ligy," uvedl Koubek. "Nervozitu vůbec necítím. Jsem nad věcí, těším se. Tyhle zápasy jsou svátek, je to čtvrtfinále evropské soutěže," doplnil.

Koubek věří, že Plzeň bude nebezpečnější v útoku

Věří, že Plzeň naváže na výbornou defenzivu z domácího utkání a bude ještě nebezpečnější dopředu. "Fiorentina je známá tím, že má po stránce držení a ovládání míče kvalitní mužstvo. V tomhle se s nimi nemůžeme srovnávat. Máme zase své zbraně. Potřebujeme být trošičku účinnější do útočné fáze, kde jsme v prvním zápase nebyli úplně spokojeni. Tam byly rezervy," řekl Koubek.

"Musíme se pokusit dát gól, ale soupeř bude také chtít střílet. Je třeba vyváženost kvalitní defenzivy a útočné fáze. Dát první gól by byl nepochybně dobrý scénář, také ale může dojít na scénář, že dá první gól Fiorentina," přemítal Koubek.

Jeho svěřenci si na tréninku vyzkoušeli penalty, na které může dojít v případě další remízy. "Pokud tedy říkáme zaměření tomu, že si na tréninku každý kopne jednu penaltu a hotovo. Ale tlak zápasu a tréninková penalta, to je nesrovnatelné," poznamenal Koubek, jehož svěřenci se vítězně naladili nečekanou nedělní výhrou v lize 1:0 nad Slavií.

Oproti prvnímu duelu s Fiorentinou může kouč nasadit Sampsona Dweha a Jana Kopice, kteří si odpykali trest za žluté karty. Uzdravuje se už také po zranění hlavy Jhon Mosquera. "Na stav týmu se musíme podívat z několika aspektů. Po psychické stránce nám pomohla výhra se Slavií, mužstvu to dodalo psychickou sílu do dalších bojů. Neutrpěli jsme velké šrámy, když jsme ve druhém poločase neudělali žádný faul," řekl s úsměvem.

"Navíc se nám uvolnili Dweh a Kopic. Jhon začíná po tréninkovém výpadku. Uvidíme, na jakou minutáž nám bude případně schopný pomoci. Vycházíme z prvního zápasu. Není možné to výrazně změnit. Jeden, dva, maximálně tři posty," přiblížil Koubek.