Griezmann naservíroval Realu pohárovou pomstu. Postup Barcelony se znovu nerodil snadno

Barcelona vyhrála v osmifinále Copa del Rey na půdě Salamanca 3:1. Vítězství se však, podobně jako v minulé fázi proti Barbastru ze čtvrté ligy, nerodilo snadno. Favorit totiž po parádní dělovce Álvara Gómeze ze 31. minuty prohrával. Do půle ale srovnal krok a po změně stran rozhodl o postupu Jules Koundé. Čtvrtfinále si zajistilo i Atlético. Doma porazilo Real Madrid 4:2 v prodloužení a oplatilo mu osm dnů starou porážku ze Superpoháru. Domácím hrdinou se stal Antoine Griezmann, který ve 100. minutě potrestal zaváhání obrany.

O úvodní slovo se překvapivě přihlásil domácí outsider. Pokusu Maria Losady ze střední vzdálenosti chyběly milimetry, aby se vměstnal mezi tři tyče. Poté se dění začalo ubírat předpokládaným směrem, hosté měli v drtivé většině času míč na kopačkách a trpělivě kombinovali na polovině protivníka. To platilo do 31. minuty.

Vysoký centrovaný míč z levé strany totiž zamířil do volného prostoru před brankáře Iňakiho Peňu, extázi publika v Salamance následně vyvolal přesný volej z produkce Gómeze. Studená sprcha pro nabuzený Unionistas přišla až v závěru poločasu, když brejk po neúspěšně zahraném rohu chladnokrevně potrestal Ferrán Torres.

Situace na ukazateli skóre, jež se pro celek z Barcelony nevyvíjelo ideálně ani na prahu 60. minuty, si následně vyžádala zkušenosti v podobě Ilkaye Gündogana a Roberta Lewandovského, kteří společně přišli na trávník z lavičky. Trn z paty trenérovi Xavimu však nečekaně vytrhl stoper Koundé.

Z nenápadné kombinace ve středu hřiště vykouzlil dalekonosný projektil, který zapadl přesně k pravé tyči. Na 3:1 v 73. minutě zvyšoval po skvělé individuální akci Alejandro Balde, který levačkou napálil míč o břevno do brány. Další změně skóre už pouze na počátku nastavení nadvakrát zamezil bravurními zákroky Peňa.

Statistiky utkání. Livesport

V 11. minutě zahrozil Jude Bellingham. Krásně se proháčkoval do ideální střelecké pozice uvnitř vápna, následně ale jen orazítkoval břevno. Do vedení se ve 39. minutě dostali Los Indios, když Samuel Lino ve skluzu uklidil několikrát tečovaný centr Rodriga de Paula přesně ke vzdálenější tyči. V nastavení však Real srovnal krok díky chybujícímu Janu Oblakovi, jenž při nepovedeném výběhu pomohl míči v cestě do domácí brány.

Do druhého dějství vstoupilo zásluhou v dobré formě hrajícího Álvara Moraty lépe Atlético. Bývalý útočník Bílého baletu využil v 57. minutě špatné komunikace mezi Andrijem Luninem a Antoniem Rüdigerem a díky smolnému zásahu druhého jmenovaného pohodlně doklepl balon do odkryté sítě. S odpovědí málem přispěchal Rodrygo, podruhé ale rozezvonil horní tyč.

Statistiky utkání. Livesport

Definitivně rozhodnout se pokusil v 82. minutě Morata, na Lunina si však tentokrát nepřišel. Zahozená šance ho mohla mrzet o to více, že z následného protiútoku vyrovnal hlavičkující Joselu. Šlo se tak do prodloužení. Ve 100. minutě si obrana fotbalistů v bílém vybrala slabší chvilku a nepřesnosti v rozehrávce využil Griezmann.

Odhodlal se k sólo jízdě z pravé strany hřiště, aby následně nekompromisně zavěsil balon pod břevno před zraky opařeného Lunina. Nažhavení domácí už si vedení, i s trochou štěstí, zvládli pohlídat až do konce, ve kterém naopak sami ještě jednou udeřili po brejku z kopačky Rodriga Riquelmeho.

Výsledky Copa del Rey