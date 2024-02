Klopp o rozhodujícím gólu: Ukazuje to, že kluci jsou jen lidé. Arsenal si tři body zasloužil

Zpravidla platí za ty nejspolehlivější. Tentokrát to však Virgilu van Dijkovi (32) a Alissonovi (31) vůbec nevyšlo. Zkušení parťáci z Liverpoolu se v neděli darovaným gólem výrazně podepsali pod porážku Reds s Arsenalem. Kuriózní situaci, po níž šli domácí do vedení 2:1, ale trenér Jürgen Klopp (56) svým svěřencům nevyčítá. "Byli jsme opravdu lidští," uvedl Němec po šlágru na Emirates Stadium.

Popisovaná situace nastala v 67. minutě. Dlouhý míč za obranu Liverpoolu kontroloval Van Dijk, na nějž však doléhal rychlonohý Gabriel Martinelli. Zkušený Nizozemec pod tlakem mladého Brazilce zaváhal a nechal se lehkým soubojem rozhodit. To ovlivnilo i brankáře Alisson, který vyběhl z branky a částečně kvůli srážce s Van Dijkem míč minul. Na obdarovaného Martinelliho už pak čekal snadný úkol.

Lídři Premier League na lacinou branku kontrovat nedokázali, zatímco domácí přidali zásluhou Leandra Trossarda v závěru pečet na vítězství 3:1.

"Stále více jsme se zapojovali do hry, ve druhém poločase jsme měli své momenty, ale pak jsme dostali gól," shrnul Klopp a vzápětí dodal: "To nám nepomohlo. Jen to ukazuje, že kluci jsou jen lidé."

Liverpool v celém utkání nepůsobil dobře a po porážce se jeho náskok v čele tabulky ztenčil na dva body. Reds sice zůstávají první, ale obhájci z Manchesteru City mají při ztrátě pěti bodů dva zápasy k dobru.

"Celkově musíme uznat, že Arsenal si tři body zasloužil," uvedl sportovně Němec, který se po sezoně s Liverpoolem rozloučí. "Dali góly a byli mnohem lepší než my. Musíme hrát lepší fotbal, to je jasné," dodal Klopp.

Van Dijk, který bývá v defenzivě obvykle velmi precizní, prohrál souboj s Martinellim pozoruhodně snadno. Po zápase se však neschovával a vzal na sebe plnou odpovědnost za laciný gól. "Takové věci se samozřejmě v mé kariéře nestávají často, ale já se z toho dostanu," uvedl Nizozemec a pokračoval: "Nehledám výmluvy. Měl jsem se rozhodnout lépe. Bolí to."

Arsenal se na začátku utkání ujal vedení zásluhou Bukaya Saky a dominoval i nadále. Gunners projevovali vyšší herní kulturu a na Emirates celkově vypadali lépe než jejich soupeř. Před přestávkou se přesto Liverpool nadechl, když si Gabriel vstřelil nešťastný vlastní gól. Domácí však po pauze navázali na dobrý výkon, k čemuž přispěly i chyby v obraně Liverpoolu, a třetí ligová výhra v řadě vrátila tým Mikela Artety do boje o titul.

"Dává nám to impuls, tři výhry v řadě a způsob, jakým jsme to dokázali, nás vrací do hry. Jsme opravdu nadšení," radoval se kouč Kanonýrů a na závěr dodal: "Byl to skvělý zápas, který ukázal, kde jsme a kde budeme. Hráči předvedli fenomenální výkon."