Napíše další kapitolu nádherné knihy? Klopp chce vyhrát Ligový pohár pro tým i fanoušky

Vyhrál Premier League, Ligu mistrů, Superpohár UEFA, FA Cup, Ligový pohár i Community Shield. Sbírku šesti trofejí s Liverpoolem by Jürgen Klopp (56) rád před svým odchodem z Anfieldu ještě rozšířil. První z možností má už v neděli odpoledne, kdy jeho svěřenci ve finále Carabao Cupu vyzvou Chelsea. "Chci vyhrát. Ne pro sebe, ale pro kluky, kub a lidi," burcuje německý stratég. Zda dnes už legenda Reds napíše další kapitolu nádherné knihy, můžete sledovat od 16:00 živě na Livesport.cz.

Ikonický kouč oznámil své rozhodnutí odstoupit z funkce manažera Liverpoolu a jako hlavní důvod uvedl ubývající energii. Němec, který je jediným manažerem Liverpoolu v historii se šesti různými velkými trofejemi na kontě, by případný triumf věnoval všem, kteří byli s klubem z Merseyside během jeho devítiletého působení spojeni.

"Chci v neděli vyhrát, ale ne pro sebe nebo pro svou vitrínu s trofejemi. Bylo by to pro kluky, klub a lidi. To je důležitější," uvedl Klopp a vzápětí dodal: "Napsali jsme a stále píšeme nádhernou knihu. Až odejdu, zavřeme ji, odložíme na poličku a další napíše někdo jiný. Je tu prostor pro několik kapitol. Na 100 procent se snažím vytvořit mimořádné vzpomínky na to, co jsme dokázali."

Kádr Reds je před finálovým soubojem s Chelsea poznamenán dlouhým seznamem zraněných hráčů, což by mohlo zhatit jejich šance na rekordní desátý triumf v Ligovém poháru. Ve Wembley se jistě nepředstaví Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Alisson a Curtis Jones, otazník zároveň visí nad startem Mohameda Salaha, Darwina Núñez a Dominika Szoboszlaie.