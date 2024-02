Highlighty víkendu: Messi vs. hongkongská vláda, smolaři ve šlágru a rumunský gólový tanec

Virgil van Dijk by na zápas s Arsenalem raději zapomněl.

Po zimní pauze se vrací rubrika Highlighty víkendu a s ní to nejlepší, nejdivnější, zkrátka nejzajímavější ze světa fotbalu. Tentokrát si posvítíme na neuvěřitelný rekord Thomase Müllera, dva přešlapy v zápase anglických obrů i na zranění Lionela Messiho, které řeší samotná vláda.

Gól víkendu

Pro první víkendovou trefu v novém roce sáhneme do Rumunska. Argentinec v dresu Craiovy Juan Bauza si vychutnal obranu Dinama Bukurešť a taneček pokutovým územím zakončil gólovou patičkou. Navíc jeho branka byla nakonec vítězná.

Smolař víkendu

Nestává se, abychom největšího smolaře našli ve šlágru mezi dvěma favority na titul v Premier League. Tento víkend ale vyprodukoval rovnou dva. Nejprve se o tuhle "poctu" přihlásil zadák Arsenalu Gabriel, který si ve zmatečné situaci vstřelil vlastní gól. Při (ne)bránění před vítěznou brankou Arsenalu ho ale srovnal liverpoolský Virgil Van Dijk. Ten se nakonec nachomýtl i ke třetímu gólu kanonýrů, kteří vypjatý zápas ovládli...

Ze sociálních sítí

Fanoušci Chelsea by aktuální sezonu nejradši předčasně ukončili, ne-li celou smazali. Prohra s Wolves 2:4 jen podtrhla mizérii týmu, který po mohutném letním posilování má hrát o vyšší příčky. Někteří to ale berou s humorem. Když na ně příznivci Wolves začali skandovat urážlivý popěvek "You’re f**king s**t," fandové Blues jim to jen odsouhlasili.

Statistika víkendu

Thomase Müllera si na klubové úrovni snad nejde představit jinde než Bayernu Mnichov. 34letý Němec o víkendu opět potvrdil svůj status klubové legendy. Sobotní triumf nad Mönchengladbachem, ke kterému přispěl assitencí na první gól, byl už jeho 500. výhrou v dresu bavorského klubu. Na tuhle impozantní metu dosáhl v 690. zápase. Od roku 1965, kdy Bayern postoupil mezi německou elitu, se žádnému jeho hráči nepovedlo na takový milník dosáhnout.

Příběh víkendu

Už někdy zranění hráče vašeho týmu řešila vláda cizí země? Fanoušci Interu Miami už můžou říct "ano." Tým z MLS si zahrál přátelské utkání v Hong Kongu, tamní fanoušci za hodinu vykoupili ne zrovna levné vstupenky, ale hlavní hvězda jménem se neukázala. Lionel Messi mač vynechal kvůli svalovému zranění a lidé, kteří se na něj těšili, teď chtějí vrátit vstupné. Do hry se vložil i hongkongský kabinet. "Vláda i všichni fotbaloví fanoušci jsou velmi zklamáni jednáním pořadatelů, protože Lionel Messi nehrál. Organizátoři dluží všem příznivcům vysvětlení," uvedla vláda v prohlášení. Pořadateli akce přispěla 15 miliony hongkongských dolarů (téměř 44 milionů korun). Trenér Tata Martino se hájil, že poslat na hřiště Messiho (a také zraněného Suáreze) by bylo příliš riskantní. Ale těžko říct, jestli u vládnoucí garnitury najde pochopení...

Fotka víkendu

Fanoušci portugalského týmu Famalicao čekali na ligový šlágr se Sportingem marně. Byť někteří z nich už stáli před stadionem... Utkání bylo odloženo kvůli obavám o bezpečnost vinou stávky. "Neobvykle velké množství policistů" totiž nahlásilo na den zápasu nemocenskou. Otráveni z toho byli samozřejmě i všichni v klubu, kteří fanouškům nachystali výmluvnou zprávu. "Děkujeme! Až tahle show skončí, počítáme s vámi na příštím zápase."