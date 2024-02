Modré karty? Trenéři v Premier League jsou proti. Nedělejme fotbal složitější, nabádá Klopp

Jürgen Klopp by zavedení modrých karet neuvítal.

Fotbal chystá novinku, která čeří vody. Tvůrci pravidel nejpopulárnějšího sportu na planetě by rádi rozšířili rejstřík trestů o modrou kartu. Tu by rozhodčí ukazovali hráčům za simulování nebo nesportovní chování a poslali by je na 10 minut ze hřiště. Jak se připravovaná novinka líbí trenérům v Premier League? Velmi mírně řečeno, nadšeni z ní nejsou.

Nový trest by měl podle Mezinárodní pravidlové komise zlepšit chování hráčů na hřišti. V amatérských patrech anglického fotbalu již funguje a uděluje se výhradně za hrubé chování k rozhodčímu nebo protihráčům. V profesionálním fotbale by se modré karty mohly dávat i za hrubé fauly nebo simulování. V případě opakovaného udělení by nově vzniklá karta fungovala jako ta tradiční žlutá a následovalo by vyloučení.

Zůstává však otázkou, jakým způsobem nový trest do profesionálního fotbalu zařadit. Mezi funkcionáři, hráči i trenéry totiž příliš pozitivních emocí nevzbuzuje. Ve svých soutěžích ho nechce světová federace FIFA ani evropská UEFA. Její předseda Aleksander Čeferin dokonce před měsícem pro anglický deník The Daily Telegraph zmínil, že časové tresty ve fotbale by způsobily postupnou smrt fotbalu.

Nyní se ke skeptickým reakcím přidali i manažeři z Premier League. "Nepřijde mi to jako dobrý nápad. Ostatně, ani si nevzpomínám, kdo od nich nějaký dobrý nápad vzešel," nebral si servítky s tvůrci pravidel kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

“Měli bychom se snažit dělat fotbal co nejjednodušší jak pro hráče, tak pro rozhodčí. S novou kartou by akorát vznikl prostor pro další spekulace. Neustále by se řešilo, jestli měl rozhodčí udělit žlutou nebo modrou kartu,” doplnil důvody svého znepokojení nad připravovaným návrhem.

S převratnou novinkou nesouzní ani trenér Tottenhamu Ange Postecoglou. “Můj postoj fanoušky asi moc nepřekvapí. Nechápu tu naléhavost, s jakou najednou chtějí zavádět nové věci.”

Bývalý trenér Celticu upozornil, že fotbal by se měl nejdříve popasovat s fungováním kritizovaného systému VAR. “Nevím, jestli je ve hře tolik chyb, abychom je museli neustále měnit. Stačí, že VAR úplně změnil zážitek ze hry,” uvedl Australan.

K obezřetnosti vyzývá také trenér největšího rivala Spurs Mikel Arteta. “Celé by se to mělo pečlivě vyzkoušet na nižších úrovních. Fotbal se musí poprat se vstupem nových technologií, proto nerozumím tomu, proč ho dál komplikovat,” řekl rozladěně španělský lodivod Arsenalu.