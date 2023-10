Případ Ajax: Poslední místo a pátý kouč od Ten Haga. Fandové ale byli za Madura rádi

Připomíná to noční můru. Fanoušci Ajaxu prožívají frustraci, která nebere konce. Nizozemský velkoklub se totiž vůbec poprvé v historii propadl na úplné dno tabulky nejvyšší domácí soutěže. Po posledním výprasku, který dostal historicky nejúspěšnější celek v zemi od PSV (2:5), se na slavné adrese znovu mění kouč. Od odchodu Erika ten Haga (53) už popáté za posledních 16 měsíců.

Jeden z nejlépe řízených klubů posledních 20 let se dostal do obrovských problémů poté, co v klubu skončili trenér Ten Hag a sportovní ředitel Marc Overmars. Prvně jmenovaný dostal výzvu, která se neodmítá – postavit na nohy Manchester United. Tomu druhému zlomilo vaz obtěžování kolegyň.

Že se ale Ajax necelý rok a půl po změnách na důležitých postech dostane do tak děsivé situace, asi čekal málokdo. V průběžné tabulce Eredivisie patří amsterdamskému klubu poslední příčka a nadějí pro něj může být snad jen to, že bíločervení mají na únik z potupného dna dva zápasy k dobru.

Poslední ligové střetnutí na hřišti PSV přitom v úvodu vůbec nevypadalo špatně. Ajax podruhé vedl od postranní čáry jeho bývalý hráč Hedwiges Maduro (premiéru měl v Evropské lize na hřišti Brightonu při prohře 0:2) a v úvodní pětačtyřicetiminutovce to byla velmi sympatická podívaná. Na Waltera Beníteze, který hájil bránu eindhovenského celku, šlo sedm střel. Aktivitu dokázali de Godenzonen přetavit ve dvě branky a zaslouženě tak šli do kabin s vedením 2:1.

Jenže ve druhé čáti se situace na trávníku úplně obrátila. "O poločase jsem vlastně nic nahlas neříkal, prostě nebylo potřeba křičet. Držení míče, vyvíjení tlaku… Každý, kdo tam seděl, tak věděl, že první poločas byl od nás trapný," vyprávěl trenér PSV Peter Bosz. Jeho (ne)výřečnost zřejmě zabrala, po posledním hvizdu utkání totiž svítilo na ukazateli skóre 5:2 pro domácí. Ajax, který je v posledních týdnech křehký, se opět rozsypal.

Maduro měl podporu fanoušků

I tak ale fanouškovská fóra prozatímního kouče Madura chválila. "Bez ohledu na výsledek odvedl za šest dní neuvěřitelnou práci. Wesley Sneijder nebo Rafael Van der Vaart se snažili fanouškům Ajaxu říct, že tým je teď v zoufalé kondici. Ale on a Dave Vos jim ukázali prostředníček," stojí na jedné z hlavních komunikačních platforem příznivců bíločervených.

Pád na poslední příčku tabulky samozřejmě vypadá děsivě, Maduro ale údajně mohl být tím, kdo slavnou značku vyvede z historické krize. Jenže v pondělí ráno už ústředí Ajaxu hlásilo další změnu na trenérském postu. Hlavním koučem byl jmenován John van 't Schip.

"Většina fanoušků opravdu není s tímto tahem spokojená, protože Van 't Schip má za sebou ne zrovna povedené angažmá v roli trenéra reprezentace Řecka. A protože se řeší hlavně to, jak stabilizovat Ajax do konce sezony, byli by mnozí radši, kdyby u týmu zůstal Maduro, protože už zná klub i hráče. Jen prostě nemá potřebnou trenérskou licenci," říká expert Flashscore.com na nizozemský fotbal Finley Crebolder, který před měsícem publikoval obsáhlou analýzu událostí v největším nizozemském klubu pod názvem Pád Ajaxu.

Pátý trenér za 16 měsíců

Od července 2022, kdy Erik ten Hag odešel do United, se vystřídalo u amsterdamského kormidla pět trenérů, z nichž ani jeden nevydržel u týmu déle než pět měsíců. John van 't Schip tak může být po Alfredovi Schreuderovi, Johnnym Heitingovi, Maurice Steinovi a již zmíněném Madurovi jen jedním z mnoha neúspěšných řešení. Ze smlouvy, kterou dostal do června 2024, totiž není důvěra v jeho koncepční práci zrovna nečiší.

Předpoklad, že Ajax opustí sestupové vody, je samozřejmě obrovský. Třeba i proto, že má dva zápasy k dobru. Jeden z nich je dokonce dobře rozehraný. Utkání ve Waalwijku bylo totiž přerušeno za stavu 3:2 pro hosty po děsivém zranění brankáře Etienne Vaessena a dohrávat se tak bude právě jen posledních šest minut. Ten druhý – domácí s Volendamem – dostal nový termín (2. listopadu) kvůli dohrávce přerušeného duelu s Feyenoordem Rotterdam.

Hlavním Van 't Schipovým úkolem bude dozajista stabilizovat hru a zaměřit se na defenzivu. Tedy na to, v čem je Ajax nejhorší v celé Eredivisie. Během osmi utkání inkasoval 21 gólů, v průměru 2,63 na zápas.