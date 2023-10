Legionáři: Nejlepší cizinec ligy, dánská hvězda i první góly v Belgii a v Turecku

Adam Gabriel (22) se poprvé prosadil v dánské Superlize a k asistenci přidal i vítězný gól. V Belgii zaznamenal premiérovou trefu Jan Král (24) a v Turecku Roman Květ (25), David Zima (22) okusil po bezmála desetitýdenní pauze utkání Serie A. Dominik Janošek (25) dal v nizozemské druhé lize už šestou branku, je jasně nejlepším střelcem svého týmu a z pohledu produktivity s bilancí 6+3 i nejlepším cizincem soutěže. Počínání legionářů poprvé okomentoval i expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Vyjma 1. září, kdy laboroval se zraněním hlavy, scházel Tomáš Souček v Premier League v základní sestavě West Hamu poprvé od 28. května, kdy zůstal v Leicesteru pouze na střídačce. V nedělním zápase s Evertonem z ní zamířil na trávník v 73. minutě, kdy nahradil Jamese Warda-Prowse. K ničemu zásadnímu se nedostal a od Livesportu obdržel hodnocení 6.2. Překvapivé domácí porážce Kladivářů 0:1, která pro ně v součtu s Evropskou ligou byla už třetí v řadě, nezabránil ani Vladimír Coufal. Ten absolvoval plnou porci minut a dostal známku 6.8.

Krize Unionu bobtná do nebývalých rozměrů. Celek z německé metropole prohrál v Brémách, byla to jeho sedmá ligová porážka za sebou a napříč soutěžemi dokonce už desátá. Alex Král zasáhl do utkání v 65. minutě krátce poté, co byl v hostujícím celku vyloučen Rani Khedira. Werder v té době vedl 1:0 a 10 minut po Králově příchodu na hřiště zvýšil Marvin Ducksch na konečných 2:0. Reprezentační záložník vypustil v 84. minutě slibnou střelu, jíž však jeden ze soupeřových obránců zablokoval. Od Livesportu dostal známku 6.2.

Pavel Kadeřábek je aktuálně nejvytíženějším českým fotbalistou v Bundeslize, ani ve Stuttgartu nescházel v základní sestavě Hoffenheimu. Hosté překvapivě zvítězili 3:2 a ukončili šestizápasovou vítěznou sérii VfB, pro sparťanského odchovance však duel skončil předčasně a nešťastně. Deset minut po přestávce si totiž ve snaze vybojovat balon přisedl nohu a byl nucen střídat. Za to, co na hřišti do té doby předvedl, byl Livesportem oceněn známkou 6.5, jeho průměrné hodnocení za sedm ligových duelů se ustálilo na čisté sedmičce.

Kadeřábkovy statistiky proti Stuttgartu. Opta by Stats Perform

Zatímco v úvodu ročníku byl Václav Černý součástí základní sestavy Wolfsburgu a v prvních pěti soutěžních duelech odehrál 295 minut, poté z ní vypadl a v dalších pěti zápasech zapsal pouhých 91 minut. Naposledy zasáhl až v 87. minutě do klání v Augsburgu, kde Vlci sice dokázali otočit z 0:1 na 2:1, po dvou slepených domácích gólech v závěru ale padli 2:3 a zaznamenali třetí porážku v řadě. Někdejší tahoun Twente stihl v sobotu vyslat jednu střelu, hodnocen vzhledem ke krátkému pobytu na trávníku nebyl.

Minutáž Tomáše Čvančary rovněž není kdovíjaká. V domácím zápase Mönchengladbachu s Heidenheimem začal na lavičce náhradníků a do hry šel až v 87. minutě. Borussia nad nováčkem vyhrála 2:1 a tři body brala podruhé z posledních tří zápasů. Reprezentační útočník vyprodukoval za pár minut na hřišti jednu průnikovou přihrávku, hodnocen nebyl a na zápis do statistik čeká od 17. září, kdy bral 1+1 proti Darmstadtu. Zatím v Bundeslize zasáhl do osmi utkání a zůstává na bilanci 3+1, dvě branky a asistenci má z domácího poháru.

Ani Adam Hložek a Patrik Schick se v Bundeslize nevešli do úvodní jedenáctky. Jejich Leverkusen si připsal další vítězství, tentokrát doma 2:1 nad Freiburgem, pro Bayer bylo v lize páté v řadě a napříč soutěžemi už osmé. Oba Češi zasáhli do zápasu až v 90. minutě, starší z dua střídal Victora Boniface, mladší Floriana Wirtze. Schick má za poslední tři zápasy paradoxně vyšší vytížení než Hložek, v součtu s EL si připsal půlhodinu, jeho parťák pokračuje ve sbírání startů po minutách. Těšit je může alespoň skutečnost, že Bayer nadále vévodí tabulce první ligy.

Nehráli: Jiří Pavlenka, Werder, Tomáš Koubek, Augbsurg, Matěj Kovář, Leverkusen

Poprvé od 2. září se Jakub Jankto objevil v základní sestavě Cagliari, které doma přivítalo Frosinone. Ve 30. z dorážky po zahozené spoluhráčově penaltě netrefil hlavou odkrytou síť, před přestávkou zazdil další šanci, když z dobré pozice pálil mimo. Na hřišti pobyl 62 minut, dostal známku 5.7 a střídán byl za stavu 3:0 pro hosty. A sotva odešel, začaly se dít věci. Cagliari v rozmezí 72. a 76. minuty snížilo na 2:3, ve čtvrté minutě nastavení Leonardo Pavoletti vyrovnal a záhy tentýž hráč dokonal velkolepý obrat a vystřelil tři body pro domácí za výhru 4:3.

David Zima byl po překonání problémů s kolenem poslední tři zápasy nachystán na střídačce Turína, do hry poprvé od prvního kola nicméně nezasáhl. To se mu poštěstilo až v sobotu, kdy Býci hráli v Lecce. Díky brance Alessandra Buongiorna ze závěru první půle si odvezli vítězství 1:0, tři body zapsali poprvé od 18. září. Návrat někdejšího obránce Olomouce či Slavie byl nicméně spíš symbolický, trenér Ivan Jurič jej na hřiště poslal až v 95. minutě místo Raoula Bellanovy a Zima tak pobyl na trávníku jen pár desítek vteřin. Hodnocen nebyl.

Nehrál: Daniel Samek, Lecce

Pozn.: Fiorentinu s Antonínem Barákem čeká dohrávka proti Laziu v pondělí.

Michal Sadílek nechyběl v základní sestavě Twente, které si doma poradilo s Feyenoordem 2:1 a vystřídalo jej na třetím místě tabulky. Reprezentační záložník odehrál celé utkání a v nastavení mohl pečetit vítězství, jeho ránu z pokutového území však protihráč vytěsnil mimo tři tyče. Na straně poražených šel do hry v 60. minutě Ondřej Lingr, ihned poté pronikl do vápna a dostal se k zakončení, jenže proti němu dobře vyběhl Lars Unnerstall a střelu zneškodnil. Snížení hostů v závěru předcházela nebezpečná Lingrova hlavička po rohu. Někdejší slávista dostal známku 6.2, Sadílek 7.1.

David Jurásek si v týdnu připsal za Benfiku proti Realu Sociedad premiérový start v základní sestavě v Lize mistrů, v sobotním ligovém klání proti celku Casa Pia však v úvodní jedenáctce jeho jméno scházelo. Reprezentační krajní obránce do něj naskočil v 63. minutě, když nahradil Juana Bernata, hosté 10 minut před závěrečným hvizdem vyrovnali na konečných 1:1. Pro obhájce portugalského titulu to byla první ligová ztráta po sedmi utkáních, Jurásek byl za předvedený výkon oceněn známkou 6.8.

Nehrál: Lukáš Horníček, Braga

Výběr z dalších soutěží

Roman Květ zamířil v polovině srpna z Plzně na hostování do Sivassporu a v sobotu se za turecký celek na sedmý pokus poprvé gólově prosadil. Do zápasu 10. kola Super Ligy na půdě Alanyasporu naskočil v 79. minutě a v 93. vyrovnal na 1:1. Záhy hosté přidali další gól a po výhře 2:1 se posunuli na 10. místo tabulky. Květ byl ohodnocenu známkou 7.1.

Petr Schwarz bodoval v Ekstraklase potřetí v řadě, když už ve čtvrté minutě přihrál ze standardní situace na úvodní branku Slasku v Chorzówě. Zápas skončil 2:2, hradecký odchovanec jej odehrál celý, od sudího obdržel žlutou kartu a od Livesportu hodnocení 7.5. Na kontě má Schwarz po 11 kolech bilanci 2+2 a jediný gól mu chybí k vyrovnání čísel z minulé sezony.

Jan Král se po jarním hostování v Jablonci vrátil do belgického Eupenu a v sobotu zaznamenal v jeho dresu premiérovou branku. Obránce, který fotbalově vyrostl v Mladé Boleslavi, absolvoval v domácím zápase s Charleroi kompletní porci minut a před přestávkou dal vítězný gól. Eupen nakonec vyhrál 2:0 a známka 8.6 učinila z Krále nejlépe hodnoceného hráče utkání.

Adam Gabriel se v základní sestavě Midtjyllandu objevil poprvé od 3. září a důvěru splatil dokonale. V 10. minutě domácího klání s Lyngby přihrál Dariu Osoriovi na úvodní branku a ihned po přestávce se sám prosadil ze skrumáže po rohu. Vlci v zápase 13. kola Superligy zvítězili 2:1 a Gabriel, jenž odehrál 76 minut, byl se známkou 8.4 jeho hlavní hvězdou.

Roman Haša rozhodl v Niké lize jediným gólem utkání o vítězství Skalice 1:0 na hřišti Zlatých Moravců. Někdejší forvard Karviné či Slovácka tak navázal na trefu z domácího poháru, v aktuálním ligovém ročníku to v šestém zápase byla jeho druhá branka, na kontě má i jednu asistenci. V sobotu odehrál 67 minut a dostal známku 7.6, nejvyšší ze všech na hřišti.

Dominik Janošek po gólu z minulého víkendu skóroval za Bredu i ve 12. kole Eerste Divisie, když v 69. minutě utkání s Helmondem vyrovnal parádní střelou z přímého kopu na konečných 1:1. Odchovanec brněnského fotbalu odehrál celý zápas a i on byl s hodnocením 8.1 nejlepší z jeho aktérů. Domácí natáhli šňůru bez porážky na pět duelů.

Očima Jana Morávka

"V případě Tomáše Součka je logické, že zasáhl do utkání až z lavičky. Zápasů mají hodně, je potřeba hráče rotovat. Mít očekávání, že musí vše odehrát v základní sestavě West Hamu, by nebylo rozumné. Navíc v jeho případě klub v létě znatelně posílil, přišli Edson Álvarez a James Ward-Prowse. Tomášovi vzrostla konkurence, takže je přirozené, že rotují. Proti Evertonu mi to přišlo jako rozhodnutí i z taktických důvodů, Ward-Prowse hrál výš s Lucasem Paquetou a Alvarez spíš níž jako šestka. Kdyby hráli proti lepšímu soupeři, asi by dostal přednost Tomáš. Jen pár minut dostali i kluci z Leverkusenu Patrik Schick a Adam Hložek. V jejich případě je ale téměř jasné, že si v následujících týdnech zahrají víc, protože program Bayeru je až nelidský. Měli tři anglické týdny, do toho reprezentace a po ní je čeká další anglický týden. Leverkusen bude určitě točit sestavu, očekávám, že teď v německém poháru se Patrik nebo Adam určitě dostanou do základní sestavy."

Jan Morávek, expert Livesport Zpráv