Pád Ajaxu: Jak se jeden z nejlépe řízených klubů na světě dostal do totálního rozkladu

Pokud někdo někdy chtěl vědět, jak řídit fotbalový klub, dlouhá léta si bral za příklad Ajax Amsterdam. Nizozemský kolos však nyní světu ukazuje naopak to, jak se to dělat nemá.

V řecké mytologii je Ajax Veliký jedním z nejmohutnějších bojovníků své doby. Je tak silný, že ho nikdo nedokáže porazit. Přesto umírá jako mladý muž, neboť se rozhodne vzít si život, když na konci Trojské války cítí křivdu. Neporazil ho žádný z jeho nepřátel, on sám se nabodne na svůj meč. Totéž lze v současnosti říci o fotbalovém klubu, který nese jeho jméno.

Ajax několik let úspěšně řídila dvojice Erik ten Hag - Marc Overmars. Ten první se vypracoval v jednoho z nejlepších manažerů světa, ten druhý na přestupovém trhu opakovaně dělal správná rozhodnutí, takže se věci nemohly vyvíjet lépe. Jenže jedné chladné únorové noci v roce 2022 začala bublina praskat.

Marc Overmars a Edwin van der Sar se procházejí po postranní čáře. Profimedia

Vyšlo najevo, že Overmars poslal několik nevhodných fotografií a textových zpráv zaměstnankyním klubu. Byl odvolán. Jeho konec byl samozřejmě logické a správné rozhodnutí, následovala ale řada dalších špatných, které dosavadní dominanci klubu proměnily v katastrofu.

Generální ředitel Edwin van der Sar se rozhodl, že nebude hledat přímou náhradu za Overmarse a předal úsek technickému manažerovi Gerrymu Hamstrovi a k němu najal jako pomocníka bývalého hráče Klaase-Jana Huntelaara, jenž do managementu skočil rovnýma nohama bez jediného dne praxe. Sám se pak začal bez větších zkušeností angažovat ve sportovních záležitostech. Bylo to překvapivé rozhodnutí, neboť zrovna jeden z prvních velkých úkolů byl klíčový: najít náhradu za Ten Haga, který odcházel řídit Manchester United.

Jeden špatný tah za druhým

Prvním trenérem Ajaxu po Ten Hagovi se stal velmi překvapivě jeho někdejší asistent Alfred Schreuder, který v poslední sezoně vyhrál belgický titul s týmem FC Bruggy. Také se ale dříve potýkal s velkými problémy v Twente Enschede či Hoffenheimu, a proto jeho volba nebyl přijata zrovna dobře.

Skeptici měli pravdu, Schreuder byl v lednu 2023 propuštěn po sérii sedmi ligových zápasů bez vítězství, které navíc předcházela potupná domácí prohra 1:6 s Neapolí v Lize mistrů. Nebyl to samozřejmě jediný problém. Klubový management vedený Van der Sarem už na začátku sezony prodal Lisandra Martíneze a Antonyho bez adekvátní náhrady.

Brilantního technika Martíneze nahradil hromotluk Calvin Bassey. Představenstvo klubu následně zamítlo přestup Lucase Ocampose za 20 milionů liber a povolilo jen jeho hostování. Vzhledem k tomu, že argentinský středopolař nakonec odehrál jen čtyři zápasy, ukázalo se to jako velká prozřetelnost. Ale už to, že se o takovém obchodu vůbec uvažovalo, bylo znepokojující.

Na konci sezony 2022/23 se Ajaxu nejen nepodařilo obhájit titul, ale nedostal se ani do Ligy mistrů. Van der Sar i Hamstra podali výpověď.

Jednou z posledních věcí, kterou Van der Sar před svým odchodem udělal, bylo jmenování nového sportovního ředitele. Najal bývalého hráče Borussie Dortmund a Arsenalu Svena Mislintata v naději, že bude vhodnou náhradou za Overmarse. Ukázalo se však, že hůře se snad rozhodnout nemohl.

Mislintat v Amsterdamu dlouho nevydržel. Profimedia

Německý manažer začal dělat rychlé změny, díky nimž se s Ajaxem jako první loučil dočasný manažer Johnny Heitinga. A i když si mnozí přáli, aby se do klubu vrátil Peter Bosz, který v celostátní televizi prohlásil, že by byl otevřený návratu, Mislintat neměl zájem.

Místo muže, který prostředí znal a klub dovedl v roce 2017 do finále Evropské ligy, přišel někdo úplně jiný. Byl to šok pro celé Nizozemsko, když Ajax představil nepříliš známého Maurice Steijna, jenž zrovna dovedl Spartu Rotterdam na šesté místo v lize. To byl sice působivý úspěch, jinak toho ale za svou krátkou kariéru Steijn moc nedokázal. Ale hlavně: neměl žádné zkušenosti s prací v klubu tak velkém, jako je Ajax.

Kritické ztráty

Pak se Mislintat zaměřil na přestupový trh a jednou z prvních věcí, kterou udělal, byl prodej Jurriena Timbera do Arsenalu, aniž by měl předjednanou jakoukoliv náhradu. To už bylo moc i na kapitána a klubovou ikonu Dušana Tadiče, který měl pocit, že klub není dostatečně ambiciózní, a proto požádal o rozvázání smlouvy.

Do konce léta odešli také Mohammed Kudus, Edson Álvarez, Davy Klaassen a již zmíněný Bassey. Místo toho, aby Ajax znovu hledal náhradu v superkvalitní mládežnické akademii, jak to bývalo v minulosti běžné, utratil nový fotbalový ředitel více než 100 milionů eur za 11 hráčů, kteří nikdy předtím v Nizozemsku nehráli a ve velkém fotbalu se zpravidla neprosadili.

Ajax loni skončil až na 3. místě a nedostal se do Ligy mistrů. Livesport

S manažerem a hráči, které Mislintat vybral, zahájil Ajax novou sezonu ziskem pouhých pěti bodů ve čtyřech zápasech, což je jeden z nejhorších startů do sezony v jeho 123 let dlouhé historii. A aby toho nebylo málo, u fanoušků populární Bosz byl jmenován trenérem konkurenčního PSV Eindhoven a věčný rival se sluní na čele ligové tabulky s perfektní – stoprocentní bilancí.

Problémy však nebyly jen na hřišti, Mislintata začal jeho vlastní klub vyšetřovat kvůli nákupu Borny Sosy. Vyšlo totiž najevo, že agentura, která chorvatského wingbacka Ajaxu dodala, vlastní akcie ve společnosti na analýzu dat, kterou Milsintat založil. To mohlo znamenat, že na přestupu mohl osobně vydělat dost velkou sumu peněz.

De Klassieker

Ajax po tolika zmatcích potřeboval konečně pozitivní výsledek na hřišti. Naneštěstí ho čekal další těžký test – utkání proti úhlavnímu rivalovi Feyenoordu.

Ještě před výkopem zápasu, kterému se v Nizozemsku říká De Klassieker, chaos nabral na intenzitě. Média totiž přinesla zprávy o tom, že Mislintat dorazil na trénink a sdělil hráčům, že v případě prohry skončí trenér a sám se postará o to, aby ti, kteří nepředvádí dobré výkony, byli vyřazeni z A týmu.

Na hřišti to byla jednoznačná záležitost. Už během 20 minut vedl Feyenoord 2:0, a na hrací plochu přiletěl první kelímek. Když o dvacet minut později zvýšili hosté na 3:0, začaly létat světlice a zápas byl přerušen. Po deseti minutách druhé půle přiletěly další světlice, což vedlo k předčasnému konci zápasu. Nespokojení fandové Ajaxu ale neměli dost. Místo toho, aby odešli domů, začali demolovat vlastní stadion a začali se dobývat i do jeho útrob. Na místo rychle dorazilo velké množství policistů, do hry se dostal slzný plyn a práci měly i jednotky na koních.

Fanouškům, kteří už nějaký čas volali po propuštění Mislintata, se večer nakonec přání splnilo. Německý manažer se po roce působení v klubu, kdy nasekal neuvěřitelné průšvihy, rozloučil. Pro cestu z krize ven ale bude třeba udělat mnohem víc.

Kdo má být spasitelem?

V řeckých mýtech a bájích se většinou hrdinové dočkají pomoci od bohů ve chvílích, když ji nejvíce potřebují. Ajax Veliký také jednu takovou pomoc využil. Když se během Trojské války snažil odnést Achillovo tělo z bojiště zpět do tábora, pomohla mu Athéna, bohyně války.

Podobného zachránce klub potřebuje i nyní, kdo jím ale bude, zatím jasné není.

Při jedné z posledních krizí v roce 2010 se v klubu objevil Johan Cruyff a v roli poradce připravil režii malé revoluce. Na jeho doporučení byli do klíčových funkcí dosazeni hráči úspěšné generace Overmars, Van der Sar, Frank de Boer a Dennis Bergkamp, které nasměroval na cestu rozvoje mladých talentů a hraní atraktivního fotbalu. Klub brzy získal čtyři po sobě jdoucí tituly.

Vzhledem k tomu, že Cruyff není mezi živými, příznivci Ajaxu doufají, že se role spasitele ujme Louis van Gaal. Muži, který v roce 1995 vyhrál pro Ajax poslední trofej v Lize mistrů, už údajně byly nabídnuty klíče od kanceláře. Nicméně on sám už vyloučil, že by se ujal každodenní práce, neboť se v současné době léčí s rakovinou prostaty. Nabízí se řešení, že by podobně jako Cruyff přijal třeba jen roli poradce. Vzhledem ke stresu, který by tato úloha obnášela, je však Van Gaalův souhlas nejistý.

Jisté je však to, že pokud se Ajaxu málokdy daří tak špatně, může si za to vždy jen on sám.