Ajax má z krize vyvést Van 't Schip, mistr Evropy z roku 1988 naposledy vedl Řecko

Ajax se z těžké krize pokusí vyvést trenér John van 't Schip (59). Amsterdamský klub, který o víkendu poprvé v historii klesl na poslední místo nizozemské Eredivisie, se s mistrem Evropy z roku 1988 dohodl na podmínkách spolupráce během víkendu a v pondělí před polednem vše oficiálně potvrdil.

Van 't Schip měl původně do klubu přijít jako poradce, nakonec se ale týmu ujme jako hlavní trenér. Smlouvu podepsal do konce sezony. Poprvé by měl bývalý nizozemský reprezentant vést Ajax už ve čtvrtek proti Volendamu.

Jako hráč s Ajaxem získal čtyři tituly a vyhrál Pohár UEFA a Pohár vítězů pohárů. V roce 2009 ho vedl jako dočasný trenér a předtím v klubu působil i jako asistent a kouč rezervního týmu a mládeže.

Za sebou má také angažmá v Melbourne, Guadalajaře, Twente nebo Zwolle. Naposledy Van 't Schip vedl v letech 2019 až 2021 řecký národní tým, u kterého skončil po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy.

V Ajaxu bude mít za úkol vyvést tým z krize. Nejúspěšnější nizozemský celek v neděli prohrál 2:5 na hřišti vedoucího PSV a po páté porážce za sebou klesl na dno osmnáctičlenné tabulky. Oproti většině soupeřů však odehrál o dva zápasy méně a pokud dohrávky zvládne, může poskočit na devátou příčku.