Co neminout před druhým semifinále Eura: Psychologie, data i kritizovaný Kane

Postoupí Anglie do finále?

Fotbalisté Španělska – první finalisté letošního Eura – se dnes večer dozví, s kým se v neděli utkají o titul mistrů Evropy. Jejich soupeř vzejde z utkání mezi Nizozemskem a Anglií, které se hraje od 21 hodin v Dortmundu. Co o souboji říkají data? Jak duel dvou evropských velikánů vidí expert Roman Polom? A jak se před utkáním cítí opora Declan Rice? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem evropského šampionátu odpovědi Livesport Zprávy.

Patnáct střel, dva góly a Anglie v semifinále Eura. Slušná vizitka, že? Jenže i tak je útočník Harry Kane součástí velké kritiky. Někdejší forvard Arsenalu Ian Wright o něm pronesl, že není v pohodě a jeho pozice by měla být předmětem diskuze.

V semifinále Eura v roce 1996 byl jediným z 12 hráčů, kdo selhal v penaltovém rozstřelu. A Anglii se v tu chvíli rozplynul sen o triumfu na vlastní půdě. U jejích fotbalistů se poté takové konce staly tradicí, fanoušci si zvykli na to, že tahle disciplína prostě není jejich šálek čaje. Než nastoupil do role reprezentačního kouče právě Gareth Southgate, historicky zřejmě nejproklínanější exekutor pokutového kopu v kolébce kopané.

Ani jeden ze soupeřů dosud na turnaji úplně nepřesvědčil. Ovšem zatímco Angličané pořád hledají řadící páku, aby zvýšili rychlost své hry, Nizozemcům se to po všelijakém vystoupení v základní skupině už v play off povedlo. Možná i to je důvod, proč superpočítač Opta věří svěřencům Garetha Southgatea nejméně ze všech jejich zápasů v Německu (pravděpodobnost jejich výhry stanovil jen na 37,8 %).

Mapa anglických doteků s míčem. Opta by Stats Perform

Livesport v rámci Eura nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia, které doprovází každý hrací den. Semifinálový zápas Nizozemska s Anglií rozebral bývalý mládežnický reprezentant a obránce Sparty či Olomouce Roman Polom.

Studio EURO k zápasu Nizozemsko – Anglie. Livesport

Záložník Arsenalu Declan Rice má ve středu pole roli defenzivního štítu, a i díky němu se může Anglie chlubit jednou z nejlepších obran probíhajícího mistrovství Evropy. Stejnou míru jistoty, kterou má za úkol dodávat svou prezencí na hřišti, se snaží držet si i v hlavě před veledůležitým střetnutím.

Rice tlak necítí. AFP

V dnešním semifinále na sebe narazí řada hráčů, která se pravidelně potkává i v ligové soutěži. Mezi sedm fotbalistů Oranjes, kteří působí v Premier League, patří i Micky van de Ven (23) a Cody Gakpo (25).