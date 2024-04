Guardiola o titulových šancích: Máme to ve svých rukách, už ale nesmíme remizovat

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola (53) přirovnal napínavý boj o titul v anglické lize k výstupu na horu. Uvědomuje si, že pokud jeho svěřenci v jednom ze zbývajících čtyř zápasů Premier League zaváhají, na čtvrté prvenství v řadě a šesté za posledních sedm sezon nedosáhnou. Řekl to na tiskové konferenci po nedělní výhře 2:0 v 35. kole na hřišti Nottinghamu Forest.

Citizens ztrácejí bod na vedoucí Arsenal, k dobru ale mají odložené utkání. Ve zbytku ligové sezony je čekají Wolverhampton a londýnské celky Fulham, Tottenham a West Ham. "Zbývají čtyři zápasy, je to jako výšlap na horu. Budou to těžká utkání. Jisté je, že to stále máme ve svých rukách. Pokud ale někde budeme remizovat, Premier League nevyhrajeme. Tak to je," prohlásil Guardiola, který vedl Manchester v 300. ligovém duelu.

Arsenal před zápasem City vyhrál na hřišti londýnského rivala Tottenhamu 3:2. "Byli bychom raději, kdyby prohráli, ale to nemůžeme ovlivnit. Povedl se jim dobrý výsledek. Nemyslím si, že ztratí nějaké body. Víme přesně, co musíme udělat," řekl třiapadesátiletý Španěl.

Zbývající utkání Citizens do konce sezony. Livesport

Vítězství na stadionu Nottinghamu bojujícího o záchranu se nerodilo lehce. Domácí si vytvořili vyložené šance. "Bylo to hodně nebezpečné. Vzhledem k tomu, kolik utkání máme za sebou, jsem věděl, že to tak bude. Minulou sezonu jsme tu hráli tisíckrát lépe. Tentokrát jsme měli mnohem blíž remíze, ale ukázali jsme charakter," podotkl někdejší hráč Barcelony, Brescie nebo AS Řím.

Jeho svěřenci si díky triumfu zajistili čtrnáctou po sobě jdoucí účast v Lize mistrů, kterou v minulém ročníku premiérově ovládli. "Vedení klubu bude mít velkou radost. Zahrajeme si Ligu mistrů, kolik týmů by něco takového chtělo? Je to skvělá zpráva. Už jsem říkal opakovaně, že je to ten nejdůležitější cíl. Povedlo se nám to čtyři zápasy před koncem sezony. Hráčům za to patří velká gratulace," uvedl bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Rozdílový gól v Nottinghamu vstřelil v prvním poločase Joško Gvardiol, pojistku přidal po změně stran střídající Erling Haaland. Norský kanonýr, jenž minulé dva soutěžní duely zmeškal kvůli zranění, přišel na hřiště po více než hodině hry a po necelých 10 minutách zařídil konečný výsledek.

"Pep dokázal úžasné věci, je opravdu výjimečný. Spolupráci s ním si moc užívám. Snad bude trvat ještě několik let," mínil třiadvacetiletý Haaland, s 21 góly lídr tabulky nejlepších střelců anglické ligy.

Jedinou kaňkou na utkání s Nottinghamem je zranění gólmanské jedničky Edersona. Třicetiletý Brazilec kvůli poraněnému ramenu o poločase vystřídal. Podle Guardioly to s ním "nevypadá dobře", podrobnější informace zatím nejsou.