Jsem připravený zůstat ve Spartě, ale... Euro? Mám být připravený, prozradil Birmančevič

Křídelník Sparty Veljko Birmančevič zažil další velký den. Nejprve ho realizační tým srbské reprezentace informoval, že je v širší nominaci na evropský šampionát v Německu. Šestadvacetiletý fotbalista se pak stal klíčovou postavou pohárového finále v Plzni. Svým důrazem se podílel na prvním vlastním gólu Viktorie, v první minutě nastavení pak v přesilovce rozhodl o výhře 2:1. Novinářům řekl, že zisk double nebude slavit tak divoce jako spoluhráči.

Sparta o víkendu obhájila ligový titul, teď jásá nad ziskem domácího poháru. Srbský legionář se však drží stranou. "Asi jsem v tom trochu jiný, ani při oslavách nepiju alkohol. Jsem samozřejmě rád za double, ale nejsem typ, co bude moc oslavovat. Ještě máme nedělní ligový zápas s Plzní a chceme ho vyhrát. Pak budu potřebovat trochu odpočinek i s ohledem na reprezentaci," řekl Birmančevič na tiskové konferenci.

K titulu přispěl šestnácti ligovými góly. Ve finále poháru byl u obou vstřelených gólů. Nejprve ve zdánlivě ztracené pozici odcentroval a plzeňský brankář Martin Jedlička vyrazil míč do obránce Sampsona Dweha, od něhož se odrazil do vlastní sítě. "Obránce asi myslel, že už nestihnu míč na hřišti, já tomu věřil, nezastavil jsem se. Asi jsme opravdu měli štěstí, snažil jsem se už jen někoho najít před brankou. Ale myslím, že štěstí přichází k těm, co jsou na něj připravení," popsal rodák z Šabacu.

V nastavení pak pohotovou střelou rozhodl už bez cizí pomoci. "Je úžasný pocit vstřelit gól v tak důležitém zápase. Gól, který vedl k zisku trofeje, ale chci také říct, že to je úspěch, na kterém se podílel celý tým. Myslím, že jsme ukázali, že jsme v Česku opravdu nejlepší."

Svými výkony v české lize upoutal i doma v Srbsku. "Jsem za to opravdu šťastný, mluvil jsem v průběhu dneška se zástupci reprezentace. Informovali mě, že jsem zatím v kádru 35 hráčů a ať jsem připravený, protože můžu být i mezi 26 ve finální nominaci. Je to velká věc, myslím, že jsem si to zasloužil, že bych si zasloužil i konečnou nominaci na Euro, ale to bude na trenérovi. Je to samozřejmě sen každého hráče," popsal Birmančevič.

Jeho hostování z Toulouse se nedávno změnilo v trvalý přestup. Sparťanské fanoušky pak ale vystrašil prohlášením, že by se chtěl posunout do některé z Top 5 evropských lig. "Ve fotbale nikdy nevíte, za šest měsíců můžete změnit klub, zemi i kontinent svého působiště. Počkáme po sezoně, budu mluvit a agentem, Tomášem Rosickým (sportovní ředitel Sparty), abychom před příští sezonou měli jasno a všichni jsme věděli, jestli přicházejí nabídky, nebo ne. Teď jsem ve Spartě, promluvíme si o tom, co bude nejlepší pro mě i pro klub. Ale jsem připravený zůstat, čekají nás nové cíle," avizoval Birmančevič.