Ivan Hašek je novým trenérem české fotbalové reprezentace

Čtyři zápasy, tři výhry a jedna remíza. Taková je bilance Ivana Haška (60) coby hlavního trenéra české reprezentace. Bývalý svazový předseda ji bude mít možnost rozšířit a v ideálním případě ještě vylepšit, neboť byl speciální pracovní skupinou a Výkonným výborem FAČR po necelých 15 letech opětovně zvolen do čela nového realizačního týmu. Národní tým povede zkušený kouč na blížícím se Euru ve spolupráci s asistenty Jaroslavem Köstlem (34) a Jaroslavem Veselým (46). FAČR informaci potvrdil na tiskové konferenci ve 12:30.

Hašek podepíše podle vyjádření FAČR smlouvu do konce kvalifikace o postup na mistrovství světa (listopad 2025), s opcí na baráž, případně na závěrečný turnaj v roce 2026.

"Vést českou reprezentaci pokládám za svůj trenérský vrchol. Je to pro mě velká čest. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejenom příští rok na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Touha dostat se na světový šampionát i jako trenér je něco, co mě teď požene dopředu," řekl pro svazový web fotbal.cz nový reprezentační kouč.

Fotbalový svaz hledal nového trenéra poté, co se navzdory postupu na evropský šampionát rozhodl po kvalifikaci skončit Jaroslav Šilhavý. Výběrem jeho nástupce byla v listopadu pověřena pětičlenná skupina – Petr Fousek (předseda FAČR), Adolf Šádek (člen VV), Jiří Šidliák (místopředseda FAČR), Jan Richter (místopředseda FAČR) a Erich Brabec (technický ředitel FAČR) –, která měla své rozhodnutí konzultovat se sportovní radou.

Volba nakonec padla na Haška, který národní tým už jednou v minulosti vedl. Před 15 lety totiž neúspěšně nabídl post reprezentačního kouče Karlu Jarolímovi, načež se rozhodl špatně rozehranou kvalifikaci "zachránit" sám. To se mu v krátkém podzimním období roku 2009 však nepodařilo.

V nejsledovanější české trenérské pozici i tak drží Hašek neporazitelnost, neboť vedle remízy 2:2 se Slovenskem národní tým pod jeho vedením třikrát zvítězil – v přátelském utkání nad Belgií (3:1) a v kvalifikaci se San Marinem (7:0) i Polskem (2:0).

Vybraní trenéři reprezentace a jejich bilance. Livesport

Bývalý kapitán reprezentace jako aktivní hráč osmkrát ovládl nejvyšší českou ligu se Spartou, kde posléze dvěma primáty zahájil i svou trenérskou kariéru. Šedesátiletý rodák z Městce Králové následně vedl francouzské celky Racing Štrasburk a AS Saint-Étienne, japonské Vissel Kóbe a několik klubů v arabském světě.

Nový lodivod české reprezentace bude spoléhat na spolupráci s Jaroslavem Köstlem a Jaroslavem Veselým. Zatímco první jmenovaný kvůli přesunu k reprezentaci opustil pozici asistenta Jindřicha Trpišovského ve Slavii, Veselý, jenž působil po boku Haška tři roky ve Spojených arabských emirátech, bude novou roli vykonávat paralelně s vedením ligových Bohemians.

Vedoucím mužstva byl nově jmenován Michal Černý, jenž doposud působil ve stejné roli u reprezentační jednadvacítky.

Trenérská bilance Ivana Haška. Livesport

Dlouho se spekulovalo i o zapojení vítěze Zlatého míče z roku 2003 Pavla Nedvěda, bývalý kapitán reprezentace však nabídku stát se generálním manažerem reprezentace odmítl. "Nabídky i jejich podmínek si vážím a velmi důkladně jsem ji zvažoval. Stejně tak si vážím přístupu FAČR během jednání. Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že ji nemohu přijmout," uvedl bývalý viceprezident Juventusu a vzápětí ve vlastním vyjádření dodal: "Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci."

Národní tým se v novém kabátu poprvé kompletně potká na březnovém srazu, během nějž začně příprava na evropský šampionát. Na Euru, které se uskuteční v Německu od 14. června do 14. července, se utká ve skupině s Portugalskem, Tureckem a vítězem březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán.