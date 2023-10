Jsem pro trenéra repre z ciziny. Svaz ukázal, že nemá nápady ani chuť situaci řešit, říká Morávek

Je zvyklý na německou mentalitu. Pečlivý a analytický přístup. Žádný alibismus. Také proto když Jan Morávek (33) sledoval dění při jednání Výkonného výboru FAČR o budoucnosti trenéra Jaroslava Šilhavého (61), musel si povzdychnout. "Jde se pohodlnou cestou. Svaz nám fanouškům svým rozhodnutím vzkázal, že nemá nápady ani chuť situaci řešit," říká bývalý hráč Schalke či Augsburgu v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Reprezentace z posledních čtyř zápasů (dvakrát Albánie, Maďarsko a Faerské ostrovy) vyhrála jen jeden – doma gólem z penalty proti Faerským ostrovům. Co to podle vás o jejím stavu vypovídá?

"Když to člověk hodnotí zpětně, tak asi řekne, že ho to nepřekvapuje, to je jednoduché. Nicméně bychom se měli zamyslet nad tím, jakou kvalitu třeba zmíněná Albánie má. V jejím kádru je asi osm kluků, kteří pravidelně hrají Serii A. My takový komfort v kádru nemáme, to je realita. Bylo to znát v utkání proti Faerům, kdy byli kluci pod tlakem, nervózní, sám jsem to jako hráč zažil a to není vůbec jednoduché se s tím popasovat, ale kreativita a vytvoření nadstandardní věci tam nebylo. V tomhle nás tlačí bota."

Narážíte na to, že v Česku chybí kreativní fotbalisté?

"Podívejte se na Spartu se Slavií. Hrají poháry, celkem se jim daří, ale nadstandardní věci tam vytváří cizinci. U Slavie jsou to Zafeiris, Oscar či Wallem, v případě Sparty se bavíme o Kairinenovi, Lacim, Haraslínovi či Birmančevičovi… Není to vyloženě kritika kluků, kteří za reprezentaci hrají, ale jsou to fakta o českém fotbale. Dnes se umí takticky připravit a bránit každý, těžce se proti tomu hraje, potřebujete na to kreativní hráče."

Albánie českou reprezentaci nachytala se stejnou taktikou jako před měsícem v Edenu. Není zarážející, že si na to Češi nedali pozor?

"Když se na to člověk podívá do detailů, tak je to samozřejmě lehce nepochopitelné. Logicky se na to tak dívají i fanoušci, a proto volali po odvolání trenéra. Nevidí žádnou změnu, překvapivý tah, který by vedl k úspěchu. Nedivím se pak tomu, že v nich nároďák vyvolává zklamání a pocit, že se reprezentace nedělá dobře."

Trenér Jaroslav Šilhavý provedl razantnější změny až pro zápas s Faerskými ostrovy po masivní kritice…

"Ale to už bylo trochu pozdě. Myslím si, že se dalo předejít tomu, co se dělo v Albánii, protože jsme s nimi měli celkem čerstvou zkušenost. Nechci všechnu vinu shazovat na trenéry, ale chápu lidi, kteří jsou nyní nahněvaní a chtějí změny."

Trenér Šilhavý v televizi po zápasech působil až zlomeně, bez energie. Máte stejný pocit?

"Viděl jsem to dost podobně. Trenér byl obrovský zklamaný z toho, co se předvedlo a vypadalo to, jako by už neměl chuť pokračovat. Hodnotím to jako řadový fanoušek, který si to pustil v televizi stejně jako tisíce dalších."

Nicméně Výkonný výbor FAČR rozhodl, že současný realizační tým bude pokračovat i nadále. Jaká je to zpráva pro veřejnost?

"V podstatě ukázali, že nemají chuť nastalou situaci řešit, nemají nápady a možná ani finance. Těžko se o tom mluví, když tam s nimi nesedíte, ale takhle to prostě zvenku vypadá. Argumenty, že už za 14 dní se dělá další nominace a není čas na změny, jsou slabé výmluvy."

Je to o přístupu odpovědných lidí?

"Samozřejmě. Podívejme se ostatně na tu Albánii. Má zajímavý kádr namíchaný z hráčů z Itálie, domácí ligy i celého světa. Nebála se jít cestou zahraničního trenéra. Vsadili na Sylvinha, který hrál dlouhá léta v Barceloně, Arsenalu či Manchesteru City. Šli do rizika, ale věřili mu. A vylezl jim z toho takový úspěch. Hrají zajímavý fotbal, mají obrovskou podporu fanoušků. Úplně žasnu nad tím, jak to zvládli ukočírovat a očividně mají lidi, kteří umí věci správně vyhodnotit."

Vidíte tam rozdíl oproti Česku?

"Nic takového v Česku nevidím. My radši jdeme pohodlnou cestou a jen se vymlouváme. Pro fanoušky je to pak zklamání. Na druhou stranu lidé z asociace mají na své straně fakta – výsledky. Obrovsky nám nahrály. Díky tomu, jak dopadly ostatní zápasy, ne ty naše, máme velkou šanci, že se na Euro dostaneme, což je v konečném důsledku dobrá věc, přitečou svazu peníze, ale jestli se český nároďák někam posune, to si nemyslím."

Čekal jste, že jednání o trenérovi dopadne tak, jak dopadlo?

"Upřímně říkám, že mě to nepřekvapilo, protože jsem v minulých měsících strávil nějaký čas v českém fotbale po návratu do Bohemky a i když nechci házet špínu, protože se tu dělá spoustu věcí dobře, nicméně s tímhle pohodlným přístupem jsem se také setkal. Takže shrnutí, že jsme krůček od postupu na Euro a proto se jede dál, pro mě nebylo nijak překvapivé."

Už jste nahodil linku se zahraničním trenérem. Nicméně velkou překážkou by byly platové podmínky. Je pro vás zarážející, že trenér české reprezentace není nejprestižnější trenérskou židlí? Alespoň z pohledu financí?

"Překvapuje mě hodně, že jsou tam takové rozdíly… Na druhou stranu tohle téma se hodně řeší v Německu, že Julian Nagelsmann bere opravdu dost peněz. Ozval se kvůli tomu třeba i Philipp Lahm, že by se u reprezentačního trenéra neměl tolik řešit plat, protože je to přeci čest vést národní tým. To samé by mělo platit i u nás, aby trenér upozadil finance a dělal svoji práci s elánem a entuziasmem už jen proto, že má takové privilegium."

Bylo by reálné angažovat zahraničního trenéra v této situaci?

"Z pohledu financí by to bylo složité, to jsme si řekli, ale jednoduché není ani najít vhodného kandidáta. Nicméně když se dobře analyzuje trh, tak to jde. To se podle mě nyní povedlo Augsburgu, který angažoval Jesse Thorupa, jenž měl úspěchy s Midtjyllandem i FC Kodaň. Trénoval v Champions League. Pracoval se spoustou mladých hráčů, které dokázal zlepšit, posunul je na vyšší herní level a následně z toho kluby profitovaly. Je to jen o dobré analýze trhu a kvalitní trenéři se najdou."

Zeptám se napřímo – myslíte, že by zahraniční trenér dokázal změnit myšlení a nastavení v českém fotbale?

"Jsem přesvědčený, že je to správná cesta a byl bych jedině pro. I v hráčích by to mohlo probudit něco jiného, nabídl by jim nový pohled, přinesl by jiné taktické věci a jednoznačně by se hráči museli víc snažit bojovat o místo v nároďáku. Když vidím, o jakých jménech se v souvislosti s reprezentací spekuluje v médiích, tak je to neustále dokola, někteří u reprezentace už byli a nevím, jestli je ideální to znovu zkoušet. Pokud by se ukázalo na cizince, byl by to pro lidi signál, že svaz chce něco změnit."

Za trenéra se veřejně postavil kapitán Tomáš Souček. Dokonce avizoval výkonnému výboru, aby dal na názor kabiny. Posléze byl na dálku i hostem na jednání. Přijde vám správné, že hráči mluví do výběru trenéra?

"Nerozumím tomu, proč se takové věci řeší přes média. Ukazuje to neprofesionalitu českého fotbalu a je z toho akorát jen zajímavé téma pro novináře. Bylo to ze strany Tomáše nešťastné to takhle vypustit ven, šlo to zaobalit jinak. Ze strany svazu chápu, že chce znát názor hráčů, ale aby měli důležitou roli při rozhodování o budoucnosti trenéra, to jsem asi nikdy nezažil. Jen to potvrzuje chaos, který kolem toho všeho panoval."

Může se stát, že současný realizační tým dostane Česko na Euro, ale na šampionátu už povede národní tým někdo jiný. Myslíte si, že je takový scénář vůbec reálný?

"Stalo se to vůbec někdy? Aby trenér, který postoupí na turnaj, byl odvolán na základě výkonnostních důvodů? Na žádný takový případ si nemohu vzpomenout. Asi by to byl unikát. Já už bych to nedělal. Jestli se do toho mělo sáhnout, tak teď. Po postupu na turnaj by to bylo zvláštní."

Věříte, že Češi postoupí rovnou ze skupiny a vyhnou se baráži?

"Nyní už věřím, nicméně by se to mělo určitě vyhodnotit jako obrovsky šťastný postup, kdy pro nás hrála spousta okolností. Papírově měli být nejsilnější Poláci, kteří paradoxně prožívají velkou krizi. Postupu věřím, ale co bude případně na Euro, to je zatím daleko. Pokud bychom se tam chtěli prezentovat stejně jako v současnosti, tak si myslím, že bychom to měli hodně složité."