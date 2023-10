Kouč Šilhavý u fotbalové reprezentace zůstává, výkonný výbor svazu mu vyslovil důvěru i dál

Zatímco fotbalová veřejnost volala po změně na postu trenéra reprezentace, výkonný výbor FAČR Jaroslava Šilhavého (61) podržel. A to i navzdory sérii nezdarů, která úterní mimořádné zasedání vyvolala. Češi v kvalifikaci Eura zaváhali v Moldavsku i dvakrát s Albánií, když venku dostali výprask 0:3. Fotbalová vláda se však rozhodla ponechat otěže v rukou aktuálně druhého nejdéle sloužícího trenéra v historii samostatné reprezentace. Dosavadní realizační tým tak v listopadu povede národní tým do boje o místenku mezi evropskou smetánku bez personálních změn.

Podle mnohých expertů a drtivé většiny fanoušků Šilhavý v roli trenéra národního týmu přesluhuje. V právě probíhající kvalifikaci na evropský šampionát, který se uskuteční příští rok v Německu, nepředváděli jeho svěřenci vůbec oslnivé výkony. Spíš naopak. I přesto ale kouč dostane v listopadu možnost přidat k bilanci 25 vítězství, devíti remíz a 20 porážek další utkání.

Výkonný výbor v čele s předsedou FAČR Petrem Fouskem nepřesvědčil o nutnosti razantně zakročit ani říjnový reprezentační sraz, během něhož Češi nejprve vyhořeli v původně klíčové bitvě v Albánii 0:3, načež v Plzni svalili těsně 1:0 trpaslíka z Faerských ostrovů. Faktem je, že Tomáš Souček a spol. mají postup nadále ve svých rukou.

Jaroslav Šilhavý je druhým nejdéle sloužícím trenérem v historii české reprezentace. Livesport / Profimedia

Tři získané body totiž ve finále – díky zaváhání Polska – mají velkou váhu. V cestě za postupem rázem stojí jen domácí zápas s Moldavskem. Jenže hra týmu kolem kapitána Součka napovídá tomu, že by to za měsíc v Olomouci nemusela být úplně jednoduchá záležitost. Češi už v probíhající kvalifikaci s Moldavskem jednou zaváhali, když hráli v Kišiněvě 0:0. Podobný výsledek si v závěru cesty na Euro nemohou dovolit.

Při určité konstelaci vlastně ano, ale... Remíza s Moldavskem a jeden bod z dvojzápasu s Albánií? To je zkrátka málo. I proto se v případě Šilhavého, který získal jako trenér ligový titul s Libercem i se Slavií, hlasitě volalo po odvolání. Kdyby podobný krok přišel už v březnu po neúspěšné baráži na mistrovství světa (0:1p ve Švédsku), bezpochyby by bývalý obránce odcházel od reprezentačního kormidla s mnohem lepším renomé.

Místo vyhazovu ale tehdy Fousek a spol. předložili Šilhavému novou, vylepšenou smlouvu do konce kvalifikace, která bude automaticky prodloužena, pokud se tým do Německa probojuje. Výsledek? Šest výher, čtyři remízy, šest porážek, sestup z elitní skupiny Ligy národů, nynější trable a pošramocení Šilhavého jinak pozitivní pověsti.

V úterý jednal výkonný výbor FAČR zhruba čtyři hodiny a podle Fouska rozhodl o setrvání Šilhavého drtivou většinou. "Vedlo nás k tomu několik skutečností. Zaprvé situace ve skupině. Museli jsme vzít v úvahu i to, že už 27. října je potřeba oznámit širší nominaci a už 13. listopadu začne sraz reprezentace," uvedl Fousek. Výbor diskutoval i nad tím, že by Šilhavému v případě odvolání musel vyplatit odstupné v řádu několika milionů, klíčové při rozhodování to ale podle šéfa FAČR nebylo.

Bilance posledních trenérů české reprezentace (více než 10 zápasů). Livesport / Profimedia

"Zvažovali jsme i další varianty, jako okamžitou výměnu celého realizačního týmu. Výkonný výbor stejně tak zamítl improvizovaná nebo částečná řešení, zejména využití trenérů či asistentů pod smlouvou v klubech. Výkonný výbor zavrhl i možnost využití jiných trenérů FAČR od dalších reprezentačních kategorií, stejně jako variantu zahraničního trenéra," řekl Fousek s tím, že se zástupci Slavie o případné výpomoci trenéra Jindřicha Trpišovského nyní nehovořil.

Výkonný výbor si na zasedání vyslechl Šilhavého i manažera reprezentace Tomáše Pešíra. "Trenér shrnul dosavadní kvalifikaci a deklaroval maximální odhodlání a připravenost. Byl to trenér Šilhavý s větší sebedůvěrou a sebevědomím," odpověděl Fousek na dotaz, zda Šilhavý působil odhodlanějším dojmem než po uplynulých zápasech.

Tabulka kvalifikační skupiny E. Livesport

"Každý z nás je jiný řečník, motivátor. Jsem přesvědčen o tom, že trenér musí ukázat, že chuť má. Není to o tom, jestli má smlouvu, je to o odhodlání, nastavení. Musí beze zbytku využít čas, který do 17. listopadu má," doplnil Fousek.

Nechtěl spekulovat, zda je pravděpodobnější, že Šilhavý v případě postupu na Euro bude pokračovat, nebo skončí. "To je předčasná otázka. My jsme napjali veškeré síly, abychom zvládli závěrečné dva zápasy. Počátkem prosince je standardní zasedání výkonného výboru, kde budeme hodnotit celou kvalifikaci. Tam se k tomu vrátíme," řekl Fousek.

Poslední výsledky národního týmu. Livesport

Nad budoucností reprezentace diskutoval výbor i s novým technickým ředitelem asociace Erichem Brabcem a předsedou sportovní rady Vladimírem Šmicerem, kteří byli na jednání pozváni. Fousek se v pondělí také spojil s Tomášem Součkem, jenž za tým vyjádřil Šilhavému podporu.

"Zopakoval postoj kabiny. Na jednu stranu tomu rozumíme, ale musím říct, že výkonný výbor se spíše ztotožňuje s vyjádřením hráče Michala Sadílka, který řekl, že tohle je věc vedení FAČR. Hráči mají hrát, trenéři trénovat a funkcionáři funkcionařit," řekl Fousek. "Doporučení od sportovní rady nebylo úplně jednoznačné, bylo víceméně variantní. Obsahovalo i některé návrhy do budoucna, ale ty budou předmětem až po kvalifikaci," uvedl.