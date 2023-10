Levý o setrvání Šilhavého: Je to jasný vzkaz, že je stagnace reprezentace nezajímá

Fotbalové experty nepřekvapilo, že Jaroslav Šilhavý (61) zůstane reprezentačním trenérem minimálně do konce kvalifikace mistrovství Evropy. Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek (51) a výkonný výbor podle kouče Stanislava Levého (65) úterním verdiktem vyslali jasný vzkaz, že je současná stagnace národního týmu nezajímá.

Šilhavého pozice byla v ohrožení po kvalifikačním debaklu 0:3 v Albánii. Fousek hned po čtvrtečním utkání svolal mimořádné jednání výkonného výboru, který kouče podržel ve funkci na listopadové zápasy, přestože se zabýval více variantami.

"Tímhle rozhodnutím předseda (Fousek) i celý výkonný výbor vyslali jasný vzkaz, že jim to takhle vyhovuje, jsou spokojení s prací trenéra, celého realizačního týmu a že je vůbec nezajímá, že reprezentace nějakým způsobem stagnuje a není tam progres," řekl Levý.

"Já jsem byl pro to, aby se udělala změna, ale vedení fotbalu nám vysvětlilo, proč se k tomu neodhodlalo. Tahle varianta není žádná jistota, ale asi nechtěli úplně bořit všechno, co tenhle realizační tým udělal," uvedl bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch.

Nepochybuje, že Šilhavému výrazně pomohla i nečekaná domácí remíza Polska 1:1 s Moldavskem, po níž Češi v součtu s domácí výhrou 1:0 nad Faerskými ostrovy udrželi druhé postupové místo v kvalifikační skupině. K účasti na šampionátu v příštím roce v Německu jim tak stačí doma porazit Moldavsko. Předtím se představí v Polsku.

"Když to řeknu blbě, tak nám stačí se připravit na Moldavsko, i když to nikdo nebude chtít nechat na poslední zápas. Jenom si přeju, aby realizák trenéra Šilhavého našel ještě nějaké síly a motivaci, aby se listopadový dvojzápas zvládl," uvedl Rajnoch. "Poláci nám totálním selháním dali šanci mít to ve vlastních rukách, takže jsem nic jiného (než pokračování Šilhavého) neočekával," přidal Levý.

Podle něj pro Šilhavého nebude snadné ani v případě postupu na Euro získat fotbalovou veřejnost zpět na svou stranu. FAČR po vzájemné dohodě upravila smlouvy trenéra a členů realizačního týmu, kontrakt nově platí do 30. listopadu s možností oboustranné opce. Předchozí smlouvu měl kouč do konce kvalifikačního cyklu s automatickou opcí na závěrečný turnaj v případě postupu.

Tabulka české kvalifikační skupiny. Livesport

"Hlasy po jeho odvolání byly opravdu hodně silné. Je tam šance dvěma zápasy atmosféru nějak zlepšit, ale že by pak byl pohled na něj úplně jiný a pozitivní, to si nedovedu představit," řekl Levý. "Jsem přesvědčený, že pokud se postoupí, budou s celým realizačním týmem pokračovat i na Euru," mínil bývalý trenér Slovácka, Plzně, Korcë nebo Vratislavi.

"Kritika je hodně silná, samozřejmě mu to nezávidím. Důležité pro něj je, aby se zvládly listopadové zápasy. Bohužel jsme se dostali do situace, že je jedno, jakým stylem se na Euro postoupí. Otázka je, jestli to není takové Pyrrhovo vítězství," dodal Rajnoch, někdejší stoper Mladé Boleslavi, Slovácka nebo tureckých celků Ankaragücü a Sivassporu.