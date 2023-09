Kouč Albánie před kvalifikací: Stojí proti nám velice silný soupeř. Šilhavého si vážím

Trenér albánských fotbalistů Sylvinho (49) se na čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství Evropy v Praze připravoval velmi pečlivě. Během dovolené viděl sedm utkání českého týmu a další po návratu do práce. Brazilec ocenil soupeřova trenéra Jaroslava Šilhavého, který podle něj dobře dokáže reagovat na hru a měnit vývoj duelu. Sylvinho na tiskové konferenci také zavzpomínal na svůj gól, jímž v roce 2000 pomohl Arsenalu v Lize mistrů k vítězství 1:0 proti Spartě na Letné.

"Je třeba říct, že proti nám stojí mimořádně silný soupeř s vynikajícím trenérem. Trenéra Šilhavého si velmi vážím, má velké zkušenosti. Jako hlavní trenér působí u různých týmů od sezony 2007/08, umí výborně reagovat v průběhu utkání na hru," řekl Sylvinho, který vede Albánii od začátku roku.

"Viděl jsem mnoho zápasů soupeře. Když jsem byl na dovolené, viděl jsem sedm utkání českého týmu a další po 31. červenci, kdy jsem se vrátil do práce. Je to velmi organizovaný tým s řadou individualit. Souček, ale i další hráči, kteří působí třeba v bundeslize. Čeští hráči jsou fyzicky vybavení, vysocí, ve čtyřech pěti lidech se mohou dostat do vápna. Prostě nebezpečný tým," doplnil bývalý levý bek Barcelony, Manchesteru City či Arsenalu.

Albánci z druhého místa ztrácejí v kvalifikační skupině na český tým jediný bod a v případě vítězství v Edenu by se dostali do čela tabulky. "Zatím je brzy na to kalkulovat. V tuto chvíli ještě nejsme ani v polovině kvalifikace, po zítřku za námi bude 50 procent cesty. Důležité bude odehrát dobrý zápas a hlavně neprohrát. Chceme získat nějaký ten bod, ideálně zvítězit. Myslím, že na to máme," řekl Sylvinho.

V září 2000 v dresu Arsenalu jediným gólem po pohledné individuální akci rozhodl o vítězství 1:0 na Spartě. "Samozřejmě to byla pěkná branka, taková se nepovede každý den. Vzpomínám na ni rád. Snad se nám zítra tady povede vstřelit podobně pěkný gól," dodal Sylvinho s úsměvem.

Preview zápasu Česko – Albánie (20:45)