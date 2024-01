Na Blízký východ se trenér nejde vzdělávat, ale Hašek je důkladný a má respekt, tvrdí Rada

Je hotovo, novým trenérem fotbalové reprezentace byl ve čtvrtek potvrzen Ivan Hašek (60). Slavný internacionál dostal smlouvu až do konce kvalifikace mistrovství světa 2026, jeho prvotním cílem bude úspěch na Euru. "Ivan má renomé, pro český fotbal toho hodně udělal. Je dobře, že reprezentaci povede právě on," prohlásil zkušený kouč Petr Rada (65) v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Co říkáte na to, že se novým koučem nároďáku stal právě Hašek?

"Není to překvapení. Už nějakou dobu bylo jasné, že se to vyvine právě tímhle způsobem. Trochu se to protáhlo, ale to už je jedno. Ivanovi gratuluji. Přeji mu hodně úspěchů."

Byl to jasný favorit i ve vašich očích?

"Asi ano. Jen tedy úplně nevím, z koho všeho se vybíralo. Sám Ivan říkal, že někteří lidé ho ve funkci nechtějí, tak měl ale říct, o koho se jedná. Já si myslím, že ve fotbalovém hnutí měl podporu dost velkou. Chtěl ho svaz, chtěli ho internacionálové, chtěla ho i řada fanoušků. To je silná podpora v zádech."

Co hlavně může Hašek reprezentaci nabídnout?

"Ivan je klidný a přemýšlivý trenér, vše probírá do detailů. Je důkladný. Spoustu toho zažil, má mnoho zkušeností. U hráčů bude mít velký respekt, o tom vůbec nepochybuju."

Nemalá část veřejnosti Haškovi ale vyčítá, že dlouhých patnáct let netrénoval v Evropě. Není to problém?

"Nemyslím si. Jasně, bylo by lepší, kdyby trénoval tady u nás, on ten přehled ale neztratil. Fotbal není složitý. Ivan trendy sledoval a já věřím, že bude znovu úspěšný. Navíc byl volný. To je taky hodně důležité, protože se našly kluby, které svého kouče uvolnit nechtěly."

Haškovým revírem byl ale Blízký východ. A tam těch trendů nejspíš moc nepochytil, nebo se pletu?

"To je samozřejmě pravda. Na Blízký východ se nechodíte vzdělávat, nejdete tam s cílem se fotbalově zlepšit. Jdete tam jen pro peníze. Já to chápu, každý si chce vydělat. Jenom nedokážu pochopit, pokud to někdo nepřizná a tvrdí něco jiného, čímž teď ale nemluvím přímo o Ivanovi. Mně kdyby dal někdo z toho světa nabídku, rovnou se ho zeptám, kolik mi dá (směje se). Vždyť na tom nic není. I když já bych tam pracovat asi nešel. Jsem šťastný, že můžu trénovat u nás v Česku."

Jaký vlastně máte s Haškem vztah? Jste kamarádi?

"Ivana znám léta. I jeho skvělou rodinu. Mám ho moc rád, protože je to naprosto normální kluk. Je s ním sranda. Taky je mimořádně inteligentní, vystudoval práva. Když se potkáme, vždycky si máme co říct. Lidi mu trochu vyčítají, že když se stal předsedou svazu, zakrátko z něj utekl, ale už je to pryč. Teď bychom mu měli přát, ať je co nejúspěšnější. Když už ne kvůli němu, tak kvůli českému fotbalu určitě."

Trenérská bilance Ivana Haška. Livesport

Do mistrovství Evropy se uskuteční jen dva reprezentační srazy, na zkoušení velký prostor nebude. Znamená to, že trenér vsadí na osvědčená jména?

"Já si hlavně myslím, že na výběr moc není. A to z pohledu nevyzkoušených hráčů, co by si reálně mohli dělat zálusk na Euro. Ivan bude ale na jaře objíždět stadiony a komunikovat s kluky, což je jeho silná stránka. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby před šampionátem bylo srazů víc, zrovna v tomhle problém ale nebude. Důležité je, aby kluci zůstali zdraví, aby se dal do kupy Patrik Schick. To bude prvořadé."

Haškovými asistenty jsou dva Jaroslavové – Veselý a Köstl. Správná volba?

"Ivan si je vybral a určitě ví proč. Jsou to pracovití kluci na začátku kariéry, fotbalu rozumí. S Veselým navíc Ivan už spolupracoval. Já Jardu znám taky, můžu říct, že je to dobrý trenér a v pohodě kluk. Někdo ale namítne, že by se teď měl vzdát funkce v Bohemce a dělat reprezentaci na plný úvazek. Když jsem já byl u nároďáku a zároveň i ve Slavii, třeba Jardu Hřebíka nebo Vernera Ličku jsem tím dráždil, a to jsem byl tehdy v obou funkcích jen jako asistent. Jarda je v Bohemians hlavním koučem, čímž je to trochu složitější, za mě to ale problém není. Podstatné je, že to nevadí Ivanovi."

Bilance vybraných trenérů v reprezentaci. Livesport

Jedno z nejslavnější jmén, o kterých se v posledních týdnech mluvilo, nakonec u reprezentace ale schází. Co říkáte na to, že Pavel Nedvěd funkci manažera odmítl?

"Tohle mě dost zaskočilo, považoval jsem to za hotovou věc. A asi nejen já. Pavel je vážně velká osobnost, navíc s Ivanem se dobře zná. Bral jsem to za velmi zajímavé spojení, bohužel se však Pavel rozhodl odmítnout. O důvodech ale můžeme jen spekulovat, já sám je dosud nevím. Je možné, že Pavel má jinou nabídku, nebo že by ho tahle role nenaplňovala, těžko říct. Samozřejmě mě mrzí, že nároďák nedoplnil, ale je to jeho rozhodnutí a my ho musíme respektovat. Mně by se v té funkci líbil i Vláďa Šmicer nebo Petr Čech. Zkrátka někdo s charismatem, kdo za reprezentaci hrál a je patřičně jazykově vybavený."

A co říkáte na tři výtečníky z Belmonda? Měl by Hašek Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchtu do národního týmu vzít?

"V tomhle Ivanovi nechci vůbec radit. Je to čistě na něm. Všichni ti tři kluci jsou zkušení a prověření, hrají ve velkých klubech. Ať s nimi Ivan naloží jakkoliv, část veřejnosti to zkritizuje, ale s tím musí každý trenér počítat. Ať rozhodne, jak uzná za vhodné. My všichni bychom to měli plně respektovat."

A prozradíte, jak byste s nimi naložil vy?

"Opravdu nevím. Nejdřív ze všeho bych jim ale zavolal, sešel bych se s nimi. Chtěl bych slyšet jejich názor věci. Ať mi sami řeknou, proč tu hloupost provedli, co je k tomu vedlo. Podle toho bych se rozhodl. Myslím si, že Ivan bude postupovat stejně."